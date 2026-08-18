Corte de agua para este jueves 20 de agosto por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal informó que este jueves 20 de agosto se realizarán cortes temporales del servicio de agua potable en diferentes zonas de Lima Metropolitana, debido a trabajos de mantenimiento previamente programados en la red de distribución. La suspensión afectará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales, por lo que los usuarios de los sectores incluidos deberán tomar previsiones para evitar inconvenientes durante las horas en que permanezca restringido el abastecimiento.
De acuerdo con la empresa, las intervenciones forman parte de las labores destinadas a conservar en buenas condiciones la infraestructura hidráulica y contribuir a la continuidad y calidad del servicio. Estas acciones se ejecutarán de manera planificada en distintos puntos de la capital, con el objetivo de reducir el impacto entre los usuarios y permitir que el suministro sea restablecido una vez finalizados los trabajos técnicos.
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La duración de la interrupción dependerá del sector comprendido en el cronograma de Sedapal. En algunos casos, el servicio permanecerá restringido durante varias horas, debido a que los especialistas deberán intervenir determinados tramos de la red y detener temporalmente el flujo de agua potable para desarrollar las labores de mantenimiento con seguridad.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Chorrillos
- A. H. Santa Teresa de Villa
- A. H. Santa Teresita de Villa
- A. H. Santa Teresa de Chorrillos
- A. H. Viñas de Ate
- A. H. Villa Venturito
- A. H. Villa Ventura
- Coop. Viñas de Ate
Hora: 5 a. m. - 9 p. m.
San Juan de Miraflores
- Urb. San Juan zona D
- Urb. San Juan zona C
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
- A. H. UPIS Huáscar (Grupo I)
- A. H. Belén
- A. H. UPIS Huáscar de Canto Grande
- A. H. Señor de los Milagros – Parcela A
- A. H. Vista Alegre Ampliación
- A. H. Vista Alegre
- A. H. 19 de Abril
- A. H. 19 de Abril Ampliación
- A. H. H Jorge Chávez
- A. H. Castañeda Lossio
- AF Santa Patricia
- A. H. El Progreso
- A. H. UPIS Huáscar – Sector C El Amauta
- AF Hijos de Corazón de Jesús
- A. H. Virgen del Carmen
- A. H. Prolongación Amauta
- Agrup. Belén Ampliación
- Agrup. Tarapacá
- A. H. UP de la Esperanza – Sector Brisas de Huáscar
- Agrup. El Bosque
- AF Los Balcones de Belén
- Agrup. Utpura
Hora: 9 a. m. - 10 p. m.
Ate
- APV María Reina de los Ángeles
- Asociación Las Palmeras
- Asociación 8 de Diciembre
- Asociación La Estrella
- Asociación Fundo Santa Clara
- Asociación María Reina de los Apóstoles
- Urb. Centro Poblado Santa Clara
- Urb. Ex-Fundo La Estrella
- Urb. Robles de Ate I y II etapa
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Miraflores
Urb. Miraflores
Cuadrante:
- Av. 28 de Julio
- Av. La Paz
- Malecón La Reserva
- Av. José Larco
Hora: 12 m - 11 p. m.
- Urb. Miraflores
- Urb. San Antonio
Cuadrante
- Av. Casimiro Ulloa
- Av. Paseo de la República
- Av. Ricardo Palma
- Av. Ernesto Diez Canseco
- Av. Alfredo Benavides
Consejos ante el corte de agua
- Almacena agua con anticipación en recipientes limpios y con tapa para cubrir las necesidades básicas durante la suspensión.
- Prioriza el agua reservada para beber, cocinar y mantener una adecuada higiene personal.
- Evita abrir los grifos innecesariamente para no desperdiciar el agua disponible.
- Si tienes niños, adultos mayores o personas con necesidades especiales en casa, procura contar con una reserva adicional.
- Revisa que los recipientes utilizados para almacenar agua estén completamente limpios antes de llenarlos.
- Utiliza el agua almacenada de manera racional y evita emplearla en actividades que puedan postergarse.
- Verifica el cronograma de Sedapal para conocer el horario previsto de inicio y restablecimiento del servicio.
- Una vez restablecido el suministro, deja correr el agua durante unos minutos antes de utilizarla.
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