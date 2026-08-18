Corte de agua para este jueves 20 de agosto por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal exhortó a los usuarios a adoptar medidas preventivas y revisar sus canales oficiales para conocer las zonas incluidas en la suspensión del servicio - Créditos: Magnific.

Guardar

Sedapal informó que este jueves 20 de agosto se realizarán cortes temporales del servicio de agua potable en diferentes zonas de Lima Metropolitana, debido a trabajos de mantenimiento previamente programados en la red de distribución. La suspensión afectará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales, por lo que los usuarios de los sectores incluidos deberán tomar previsiones para evitar inconvenientes durante las horas en que permanezca restringido el abastecimiento.

De acuerdo con la empresa, las intervenciones forman parte de las labores destinadas a conservar en buenas condiciones la infraestructura hidráulica y contribuir a la continuidad y calidad del servicio. Estas acciones se ejecutarán de manera planificada en distintos puntos de la capital, con el objetivo de reducir el impacto entre los usuarios y permitir que el suministro sea restablecido una vez finalizados los trabajos técnicos.

PUBLICIDAD

La duración de la interrupción dependerá del sector comprendido en el cronograma de Sedapal. En algunos casos, el servicio permanecerá restringido durante varias horas, debido a que los especialistas deberán intervenir determinados tramos de la red y detener temporalmente el flujo de agua potable para desarrollar las labores de mantenimiento con seguridad.

Sedapal exhortó a los usuarios a estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Chorrillos

A. H. Santa Teresa de Villa

A. H. Santa Teresita de Villa

A. H. Santa Teresa de Chorrillos

A. H. Viñas de Ate

A. H. Villa Venturito

A. H. Villa Ventura

Coop. Viñas de Ate

Hora: 5 a. m. - 9 p. m.

San Juan de Miraflores

Urb. San Juan zona D

Urb. San Juan zona C

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

A. H. UPIS Huáscar (Grupo I)

A. H. Belén

A. H. UPIS Huáscar de Canto Grande

A. H. Señor de los Milagros – Parcela A

A. H. Vista Alegre Ampliación

A. H. Vista Alegre

A. H. 19 de Abril

A. H. 19 de Abril Ampliación

A. H. H Jorge Chávez

A. H. Castañeda Lossio

AF Santa Patricia

A. H. El Progreso

A. H. UPIS Huáscar – Sector C El Amauta

AF Hijos de Corazón de Jesús

A. H. Virgen del Carmen

A. H. Prolongación Amauta

Agrup. Belén Ampliación

Agrup. Tarapacá

A. H. UP de la Esperanza – Sector Brisas de Huáscar

Agrup. El Bosque

AF Los Balcones de Belén

Agrup. Utpura

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

Los usuarios deben estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Magnific.

Ate

APV María Reina de los Ángeles

Asociación Las Palmeras

Asociación 8 de Diciembre

Asociación La Estrella

Asociación Fundo Santa Clara

Asociación María Reina de los Apóstoles

Urb. Centro Poblado Santa Clara

Urb. Ex-Fundo La Estrella

Urb. Robles de Ate I y II etapa

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Miraflores

Urb. Miraflores

Cuadrante:

Av. 28 de Julio

Av. La Paz

Malecón La Reserva

Av. José Larco

Hora: 12 m - 11 p. m.

Urb. Miraflores

Urb. San Antonio

Cuadrante

Av. Casimiro Ulloa

Av. Paseo de la República

Av. Ricardo Palma

Av. Ernesto Diez Canseco

Av. Alfredo Benavides

Consejos ante el corte de agua

Almacena agua con anticipación en recipientes limpios y con tapa para cubrir las necesidades básicas durante la suspensión.

Prioriza el agua reservada para beber, cocinar y mantener una adecuada higiene personal.

Evita abrir los grifos innecesariamente para no desperdiciar el agua disponible.

Si tienes niños, adultos mayores o personas con necesidades especiales en casa, procura contar con una reserva adicional.

Revisa que los recipientes utilizados para almacenar agua estén completamente limpios antes de llenarlos.

Utiliza el agua almacenada de manera racional y evita emplearla en actividades que puedan postergarse.

Verifica el cronograma de Sedapal para conocer el horario previsto de inicio y restablecimiento del servicio.

Una vez restablecido el suministro, deja correr el agua durante unos minutos antes de utilizarla.