El empresario que organizó los Panamericanos ahora lidera el comando privado frente al Fenómeno El Niño

Carlos Neuhaus, Omar Neyra y Abraham Levy lideran el comando para enfrentar las inundaciones causadas por el fenómeno El Niño en Perú, con la imagen de fondo de un área residencial afectada por el agua. (Infobae)

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Carlos Neuhaus vuelve a asumir un rol de coordinación ante una emergencia nacional. El empresario peruano que estuvo al frente de la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019 liderará ahora el comando privado creado para apoyar al Estado frente a los posibles estragos del Fenómeno El Niño en el Perú.

La iniciativa busca articular a los principales gremios empresariales y poner a disposición del Gobierno de Keiko Fujimori recursos, maquinaria, capacidad logística y experiencia de gestión para atender las zonas que puedan resultar afectadas por lluvias, desbordes e inundaciones.

Neuhaus explicó que el grupo se ha ido conformando progresivamente y cuenta con la participación de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Confiep, AGAP, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Hombro a Hombro y especialistas como el meteorólogo Abraham Levy. También participan representantes de las cámaras de comercio de La Libertad, Lambayeque y Piura, además de profesionales como Amalia Moreno y Alberto Valenzuela.

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“Nosotros lo que somos es un grupo de apoyo. Estamos para apoyar, para ayudar”, sostuvo Neuhaus durante una entrevista en RPP.

De los Panamericanos a la emergencia climática

Carlos Neuhaus expresó su preocupación ante la posibilidad de que desaparezca el Proyecto Especial Legado. Crédito: Lima 2019

La experiencia de Neuhaus en la organización de Lima 2019 es uno de los principales antecedentes para asumir esta tarea. Durante su gestión, estuvo a cargo de la preparación de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, un proyecto que requirió coordinar múltiples obras, instituciones y equipos de trabajo en un plazo reducido.

Ahora plantea aplicar parte de esa metodología para enfrentar la emergencia climática.

Neuhaus propuso crear una especie de Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) que permita monitorear las acciones, establecer responsables y detectar rápidamente los puntos que presenten retrasos.

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Recordó que durante los Panamericanos se realizaban reuniones semanales en las que se revisaban las tareas pendientes y se establecían alternativas cuando algún proyecto quedaba paralizado.

“Primero salvar vidas. Eso es fundamental. Después hay que hacer que la economía funcione”, señaló.

¿Qué hará el comando privado frente al Niño?

Una de las primeras acciones será elaborar un inventario de la maquinaria disponible para realizar trabajos de movimiento de tierras, entre ellas retroexcavadoras y camiones.

Maquinaria pesada efectúa trabajos de descolmatación en el cauce de un río reforzado con piedras, como parte de la estrategia del gobierno peruano frente al Fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

Neuhaus planteó que, ante la necesidad de descolmatar ríos, también podrían utilizarse camiones de gran capacidad empleados por el sector minero.

El objetivo, explicó, es identificar qué recursos existen, dónde pueden ser utilizados y cómo coordinarlos con las autoridades para evitar duplicar esfuerzos.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, había adelantado que el comando privado buscará precisamente articular los esfuerzos del sector empresarial con el Estado y evitar cruces entre las intervenciones públicas y privadas.

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Neuhaus advierte sobre salud y abastecimiento de medicinas

El empresario también señaló que la respuesta ante el Fenómeno El Niño no debe limitarse a infraestructura. Dentro del grupo participa el médico Omar Neyra, quien ha elaborado recomendaciones sobre las enfermedades que podrían presentarse o incrementarse después de eventos climáticos.

Neuhaus sostuvo que el Gobierno debería anticipar la compra y el abastecimiento de medicamentos para evitar eventuales problemas de disponibilidad, como los que se registraron durante la pandemia de COVID-19.

En ese contexto, mencionó enfermedades como el dengue y la chikungunya.

Las lluvias recientes encendieron las alertas

La creación del comando privado ocurre mientras las lluvias, provocadas por el Dana Aníbal, han provocado aniegos y problemas en distintos puntos de Lima. Para Neuhaus, estos eventos muestran la vulnerabilidad de la infraestructura frente a precipitaciones intensas.

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El empresario recordó incluso una fuerte lluvia registrada en Lima en 1970, cuando algunos vehículos quedaron atrapados en zonas inundadas.

A su juicio, además de los daños a la infraestructura, la acumulación de agua puede convertirse posteriormente en un problema de salud pública.

“Salvar vidas” y mantener activa la economía

Neuhaus considera que la respuesta debe tener prioridades claras. La primera es proteger la vida de las personas y, posteriormente, garantizar que la economía pueda continuar funcionando.

Para ello, considera indispensable mantener operativos los caminos y puentes, facilitar el traslado de personas y maquinaria y asegurar la llegada de alimentos a las zonas afectadas.

En paralelo, el empresario plantea que el Estado debe comenzar a pensar en una reconstrucción adecuada mientras se atiende la emergencia.

El reto del comando privado será, precisamente, convertir la capacidad logística y organizativa del sector empresarial en apoyo concreto para las autoridades ante el avance del Fenómeno El Niño.

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