Paolo Guerrero rompió su silencio por las críticas en Alianza Lima y vida privada: “Uno tiene que ser grande para resolver los temas personales”

El 'Depredador' habló del presente del cuadro 'blanquiazul' en el Torneo Clausura 2026 y de las críticas por su vida privada. (Video: L1 MAX)

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El nombre de Paolo Guerrero se ha situado en el centro de la agenda mediática en la última semana. Y es que no solo ha sido objeto de debate por su ausencia de goles en Alianza Lima, sino también por los recientes episodios de su vida privada, entre ellos el supuesto hackeo de sus redes sociales tras interactuar con su expareja, Alondra García Miró.

El propio atacante decidió responder con contundencia sobre su rendimiento deportivo a través de su Instagram, dejando en claro su postura frente a los comentarios adversos: “Ahora todos son entrenadores; opinan y comentan qué partido yo debería jugar. Existe cada personaje que nunca jugó o si jugó fue malísimo y quieren opinar de mí”. El jugador pidió apartar de la conversación a quienes “no le aportan nada al fútbol peruano”, subrayando su compromiso con el equipo y el deseo de mantenerse enfocado en los objetivos del club.

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Frente al escenario adverso, el ‘Depredador’ optó por concentrarse en su labor dentro del campo y el respaldo de la hinchada. “Los temas personales los resuelvo yo. Creo que mantenerme con el equipo, con el grupo día a día, ayudando en lo que puedo, desde mi lugar, desde el rol que me toque. Después, temas personales, creo que se queda para cada uno resolverlos de la mejor manera”, comentó en diálogo con L1 MAX. Para el capitán ‘blanquiazul’, la prioridad es aportar al equipo y mantener la unidad interna, pese a las presiones externas.

Los descargos de Paolo Guerrero sobre las críticas acerca de su actualidad en Alianza Lima. - capturas: Instagram Paolo Guerrero

En relación con el apoyo recibido por parte de los hinchas de Alianza Lima tras el partido ante UTC, Paolo Guerrero manifestó su gratitud: “Agradecerles. Justo ahora en la tribuna oriente y en occidente creo que la gente me aplaudió, me daba fuerza para continuar trabajando, enfocado y creo que eso es lo más importante. Creo que el cariño de la gente uno lo valora mucho y trata de darle lo mejor a ellos”. Este reconocimiento del público resulta fundamental para el ánimo del jugador en un momento de alta exposición mediática.

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El caso del veterano artillero ilustra cómo la atención sobre la vida privada de una figura pública puede confluir con las expectativas deportivas, generando una presión adicional que trasciende lo estrictamente futbolístico. Es conocida su relación con la modelo Ana Paula Consorte, con quien tiene dos hijos y se convirtieron en un pilar, aunque los recientes sucesos generaron cuestionamientos sobre el vínculo con la brasileña.

Paolo Guerrero sobre el triunfo de Alianza Lima ante UTC

A pesar del clima de críticas y la agitación fuera del campo, Paolo Guerrero se pronunció sobre la reciente victoria de Alianza Lima contra UTC, correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. En sus declaraciones, el delantero destacó la capacidad del equipo para superar las dificultades durante el encuentro: “Gracias a Dios creo que pudimos contener todos sus contraataques. Pero lo más importante es que sacamos los tres puntos que nos mantienen arriba”.

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Disfruta del resumen completo del emocionante partido entre Alianza Lima y UTC por la Fecha 5 de la Liga 1. Revive el gol de la victoria blanquiazul, las atajadas clave, la jugada polémica y la expulsión que marcó el encuentro. - Liga 1 Max

El futbolista de 42 años valoró especialmente la fortaleza del grupo conformado en Alianza Lima en los partidos disputados como local. Según Paolo Guerrero, la clave de la racha positiva reside en la unión y el compromiso colectivo.

“Yo creo que hay un buen grupo, hay un grupo muy sano, creo que muy directo, muy transparente. La unión de grupo creo es lo básico. Creo que todos tenemos un objetivo y todos trabajan para eso; desde los más jóvenes que día a día se esfuerzan por estar, hasta el más grande que soy yo”, sostuvo.