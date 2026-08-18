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Villa El Salvador: ‘Los Mexicanos’ estaría detrás de asesinato de chofer de Vipusa, según la PNP

Durante la intervención, la Policía Nacional encontró un celular con videos extorsivos en los que se pedía el pago de 100 soles diarios a negocios del distrito

Un bus de transporte público blanco y verde en la calle de noche. Varias personas, incluyendo un hombre con gorra y tatuajes que mira un teléfono, se agrupan.
Un bus de la empresa Vipusa con pasajeros detenidos y personas congregadas en la calle muestra la escena de un ataque a su chofer. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tres detenidos por el asesinato de Mauro Garriazo Flores, chofer de la empresa de transportes Vipusa, permanecen bajo custodia en la DIPINCRRI de Villa El Salvador. La Policía Nacional del Perú los vincula como presuntos integrantes de la banda criminal conocida como ‘Los Mexicanos’, quienes ya estuvieron vinculados a casos de extorsión contra trabajadores de transporte público.

Durante la intervención en un inmueble del distrito, se incautaron cinco teléfonos celulares. Según RPP, En uno de los equipos se halló un video en el que se ve a los sospechosos disparando contra una vivienda y se escuchan amenazas ligadas al cobro de cupos. Durante el video también se pudo escuchar una referencia a la banda criminal, lo que permitió identificar a los detenidos como presuntos integrantes de la organización.

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Conversaciones a las que tuvo acceso la PNP también revelan que los extorsionadores estarían amenazando a negocios del distrito con un pago de 100 soles diarios, como es el caso de una ferretería, por lo que sus presuntas actividades delictivas no estarían vinculadas únicamente al sector de transporte urbano.

El teniente general PNP Manuel Lozada indicó a RPP que se realizarán más capturas en las próximas horas para esclarecer el crimen y señaló que, pese a que la empresa Vipusa forma parte del Plan Escudo del Ministerio del Interior, al momento del ataque no contaba con resguardo policial.

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Un nuevo ataque contra transportistas ocurrió en Villa El Salvador mientras comenzaba el despliegue del Plan Escudo. Un sicario disparó cuatro veces contra un chofer de la línea 41 que descansaba dentro de un bus. El conductor logró ponerse a salvo y los delincuentes dejaron una carta con amenazas extorsivas contra los trabajadores. Fuente: Latina Noticias

Transportistas indicaron que no saldrían a trabajar este martes y afirmaron que desde 2024 hasta la fecha seis choferes resultaron heridos en ataques vinculados a extorsiones.

Conductores de Nuevo Horizonte critican ‘Plan Escudo’

El miércoles de la semana pasada, un conductor de Nuevo Horizonte fue baleado en Ate cuando iba a iniciar su recorrido y quedó internado en estado grave. La empresa había denunciado amenazas por extorsión ante la Dirincri el 10 de agosto y la Policía investiga si ambos hechos están vinculados.

En ese contexto, un trabajador de la empresa sostuvo en declaraciones a Exitosa que la presencia policial en el patio de la empresa no altera el punto donde se producen los ataques. “¿De qué vale que estén en el paradero si en la ruta están matando?”, afirmó.

Durante su declaración, el transportista describió la dotación de seguridad en el lugar. “Militares no hay, policías sí hay”, señaló, y al ser consultado por la cantidad agregó que había “unos tres, cuatro”.

Ocurrió en la calle Los Parques, en Valdiviezo, cuando la unidad estaba próxima a iniciar su recorrido.
Ocurrió en la calle Los Parques, en Valdiviezo, cuando la unidad estaba próxima a iniciar su recorrido.

Más de 95 homicidios registrados durante la gestión de Keiko Fujimori

El cambio de gobierno y la promesa de seguridad de la actual presidenta, Keiko Fujimori, aún no ha surtido efecto incluso con la aplicación del Plan Escudo anunciado en los primeros días de su gestión. Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), en el Perú se registraron 97 homicidios entre el 28 de julio, al inicio del gobierno de la mandataria, y el 13 de agosto.

Según la información presentada por el analista de datos, Juan Carbajal en su cuenta de X, desde que Fujimori asumió la presidencia el promedio diario de personas asesinadas fue de 6.06 y el 76,3% de los casos fue por arma de fuego, informó en X Juan Carbajal.

El reporte también indica que 74 muertes fueron causadas por proyectil de arma de fuego (PAF), de las cuales 26 se produjeron en Lima, 11 en La Libertad y 7 en el Callao. Aún más abajo en la lista, en cuarto lugar, la región Piura cuenta 6 asesinatos con arma de fuego, mientras que Ica cuenta 5 homicidios por disparos.

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