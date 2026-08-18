Perú
Agregar Infobae enGoogle

Bruce sobre López Aliaga: “No tiene libertad de vivir abiertamente, debe reprimirse y recurre al trago o al cilicio”

El aspirante a la comuna capitalina cuestionó los dichos homofóbicos del líder de Renovación Popular y sostuvo que responderían a una supuesta represión de su vida personal

Carlos Bruce anunció una demanda por difamación contra Rafael López Aliaga por llamarlo “empleado de Odebrecht” y vincularlo con la constructora brasileña
Guardar

El aspirante a la alcaldía de Lima Carlos Bruce anunció este lunes que iniciará un proceso por difamación contra el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, después de que lo calificara como “empleado de Odebrecht” y lo vinculara con la constructora brasileña, protagonista del mayor escándalo de corrupción de la región.

En diálogo con La República, Bruce sostuvo que López Aliaga no tiene derecho a formular acusaciones que, según afirmó, afectan la honra de otras personas. “El señor tiene una incontinencia verbal recurrente, pero eso no le da derecho a estar difamando las honras de las personas”, señaló.

PUBLICIDAD

“Así que le estamos abriendo un proceso por difamación, ya que no se ha rectificado, y se tendrá que defender en las cortes porque no puede estar lanzándose acusaciones así tan alegremente”, agregó.

El burgomaestre de Surco, actualmente bajo licencia, negó haber participado en procesos relacionados con Odebrecht y rechazó cualquier vínculo laboral con la constructora brasileña. “Eso tendrá que él que responder en la corte (...) Es una forma que degrada la actividad política en el país”, señaló.

Carlos Bruce
El candidato a la alcaldía de Lima negó cualquier relación laboral con Odebrecht y cuestionó que se formulen acusaciones que, según dijo, afectan la honra de las personas

También cuestionó los insultos homofóbicos expresados por López Aliaga en distintos mítines, dichos que, a su juicio, no contribuyen al debate electoral y afectan la democracia.

PUBLICIDAD

“Esa no es la forma de llevar una campaña adelante. Si cada campaña vamos a terminar insultándonos unos a otros y afectando a minorías, la democracia peruana no va a tener mucho, muy buen futuro hacia adelante”, afirmó el primer político peruano en declarar públicamente su homosexualidad en 2014.

“Mira, yo me pongo a pensar: a mí qué me importa la familia del señor López Aliaga, o si no la tiene, no lo sé. (...) ¿Y por qué él tiene que interesarle mi familia? Solamente me puedo explicar que hay cierto celo por ver personas que vivimos nuestra vida abiertamente sin escondernos y nos sentimos muy felices de tener una familia como la que yo tengo”, afirmó.

“De repente él no tiene la libertad de vivir su estilo de vida abiertamente y y tiene que reprimirse de alguna manera. Y hay gente que recurre al trago o al cilicio, y no sé qué. Entonces son muy infelices, quizás ven a otros con una envidia que les da ganas de insultarlos”, avanzó.

Hombre de mediana edad con camisa polo azul y gorra azul con una letra R blanca
El exministro atribuyó las expresiones de López Aliaga a una supuesta represión de su vida personal, al señalar que podría existir “cierto celo” hacia quienes viven abiertamente su orientación sexual y su vida familiar

Según una encuesta de Datum difundida por El Comercio, López Aliaga y Bruce lideran las preferencias electorales para la alcaldía de Lima, con 16 % y 13 %, respectivamente. Otros aspirantes, como Daniel Urresti y Francis Allison, alcanzan el 9,5 % y 9,3 %.

El líder de Renovación Popular, miembro del Opus Dei, ha declarado anteriormente que se flagela desde su juventud como parte de un compromiso de celibato y que está “enamorado” de la Virgen María.

“No es controlar el deseo, es unirme a la pasión de Cristo. No lo voy a negar, es una práctica de unión, de amor a la pasión de Cristo. Cristo sufrió tanto que usar un cilicio no es doloroso, en mi caso ya tengo hasta callos, cuarenta años, ya te imaginarás”, explicó en una entrevista radial en 2021.

Temas Relacionados

Carlos BruceRafael López Aliagaperu-politicaOdebrecht

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lluvias en Lima y regiones EN VIVO: reportan aniegos en la capital y huaicos en Arequipa, Moquegua y Tacna

La jornada del domingo 16 de agosto estuvo marcada por la acumulación de agua y viviendas afectadas en diversos distritos de la capital, donde los vecinos improvisaron barreras ante el avance de la precipitación. En simultáneo, las fuertes lluvias en regiones del sur activaron alertas por huaicos y bloqueos de vías en la zona sur del país

Lluvias en Lima y regiones EN VIVO: reportan aniegos en la capital y huaicos en Arequipa, Moquegua y Tacna

Villa El Salvador será declarado en emergencia tras fuerte aniego: ministro de Vivienda anuncia traslado de damnificados a hoteles

Mauricio Arnillas González informó que se desplegarán barreras con maquinaria pesada y se atenderá a las familias afectadas, mientras avanzan las acciones inmediatas para frenar el ingreso de agua en las casas

Villa El Salvador será declarado en emergencia tras fuerte aniego: ministro de Vivienda anuncia traslado de damnificados a hoteles

Resultados La Tinka del domingo 16 de agosto: ¿cuáles fueron los números ganadores?

La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Consulte si se rompió el pozo millonario

Resultados La Tinka del domingo 16 de agosto: ¿cuáles fueron los números ganadores?

Sheyla Rojas viaja a España y comparte su emotivo reencuentro con su hijo Antoñito tras su ruptura con Sir Winston

La influencer peruana mostró en redes su visita a Europa para pasar tiempo con su hijo de 13 años, en un momento personal distinto y con una escena familiar que enterneció a sus seguidores

Sheyla Rojas viaja a España y comparte su emotivo reencuentro con su hijo Antoñito tras su ruptura con Sir Winston

Banda atacó cajeros con nitrógeno líquido en Ica y escapó con billetes en una camioneta robada: Policía detuvo a presuntos integrantes

Las cámaras de seguridad permitieron identificar la ruta de un auto vinculado con el hurto y desplegar un operativo que terminó con las primeras detenciones

Banda atacó cajeros con nitrógeno líquido en Ica y escapó con billetes en una camioneta robada: Policía detuvo a presuntos integrantes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Bruce afirma que usó pistola eléctrica contra su asesor tras una “discusión muy airada” sobre armas paralizadoras

Carlos Bruce afirma que usó pistola eléctrica contra su asesor tras una “discusión muy airada” sobre armas paralizadoras

Betssy Chávez reaparece de paseo en México junto a su abogado a 10 días de recibir salvoconducto

Keiko Fujimori evalúa eliminar ministerios: Elmer Cuba confirma que el tema “está en agenda”

“Estamos muy preocupados”: Perú confía en que Trump reduzca al 10% arancel a sus exportaciones, afirma canciller

Diputado Julián Pérez Mallqui, denunciado por violencia machista, estuvo preso en 2001 por hurto agravado

ENTRETENIMIENTO

Sheyla Rojas viaja a España y comparte su emotivo reencuentro con su hijo Antoñito tras su ruptura con Sir Winston

Sheyla Rojas viaja a España y comparte su emotivo reencuentro con su hijo Antoñito tras su ruptura con Sir Winston

Rodrigo González afirma que Ethel y Gisela habrían exigido condiciones para participar en la Teletón: “No ha contado la versión completa”

Naldy Saldaña le desea lo mejor a sus excompañeros de ‘La Bella Luz’: “Lamento mucho lo que están viviendo, que sigan haciendo música”

El video de Korina Rivadeneira se vuelve viral por un incómodo momento con Beto Montenegro en un concierto de Rawayana: “¡Qué roche!"

Silvia Cornejo muestra su avanzado embarazo en una emotiva sesión de fotos junto a su hijo mayor: “Mi segundo gran amor”

DEPORTES

Christian Cueva aborda su salida de Alianza Lima: “Se ve que me fui resentido con la hinchada, pero la gente no ve que pasa internamente”

Christian Cueva aborda su salida de Alianza Lima: “Se ve que me fui resentido con la hinchada, pero la gente no ve que pasa internamente”

Cienciano viajó a Brasil para sellar su pase a cuartos de Copa Sudamericana: El plan de Horacio Melgarejo para cerrar la serie

Arquero de UTC explicó que sucedió en el gol de Fernando Gaibor con Alianza Lima: “Esa jugada no fue falta”

Entradas del Melgar vs Alianza Lima: precios y dónde comprar para asistir al partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El duro mensaje de Leao Butrón tras el irónico mensaje de Diego Rebagliati sobre su familia: “En el fútbol todo se sabe”