Bruce sobre López Aliaga: “No tiene libertad de vivir abiertamente, debe reprimirse y recurre al trago o al cilicio”

Carlos Bruce anunció una demanda por difamación contra Rafael López Aliaga por llamarlo “empleado de Odebrecht” y vincularlo con la constructora brasileña

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El aspirante a la alcaldía de Lima Carlos Bruce anunció este lunes que iniciará un proceso por difamación contra el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, después de que lo calificara como “empleado de Odebrecht” y lo vinculara con la constructora brasileña, protagonista del mayor escándalo de corrupción de la región.

En diálogo con La República, Bruce sostuvo que López Aliaga no tiene derecho a formular acusaciones que, según afirmó, afectan la honra de otras personas. “El señor tiene una incontinencia verbal recurrente, pero eso no le da derecho a estar difamando las honras de las personas”, señaló.

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“Así que le estamos abriendo un proceso por difamación, ya que no se ha rectificado, y se tendrá que defender en las cortes porque no puede estar lanzándose acusaciones así tan alegremente”, agregó.

El burgomaestre de Surco, actualmente bajo licencia, negó haber participado en procesos relacionados con Odebrecht y rechazó cualquier vínculo laboral con la constructora brasileña. “Eso tendrá que él que responder en la corte (...) Es una forma que degrada la actividad política en el país”, señaló.

El candidato a la alcaldía de Lima negó cualquier relación laboral con Odebrecht y cuestionó que se formulen acusaciones que, según dijo, afectan la honra de las personas

También cuestionó los insultos homofóbicos expresados por López Aliaga en distintos mítines, dichos que, a su juicio, no contribuyen al debate electoral y afectan la democracia.

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“Esa no es la forma de llevar una campaña adelante. Si cada campaña vamos a terminar insultándonos unos a otros y afectando a minorías, la democracia peruana no va a tener mucho, muy buen futuro hacia adelante”, afirmó el primer político peruano en declarar públicamente su homosexualidad en 2014.

“Mira, yo me pongo a pensar: a mí qué me importa la familia del señor López Aliaga, o si no la tiene, no lo sé. (...) ¿Y por qué él tiene que interesarle mi familia? Solamente me puedo explicar que hay cierto celo por ver personas que vivimos nuestra vida abiertamente sin escondernos y nos sentimos muy felices de tener una familia como la que yo tengo”, afirmó.

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“De repente él no tiene la libertad de vivir su estilo de vida abiertamente y y tiene que reprimirse de alguna manera. Y hay gente que recurre al trago o al cilicio, y no sé qué. Entonces son muy infelices, quizás ven a otros con una envidia que les da ganas de insultarlos”, avanzó.

El exministro atribuyó las expresiones de López Aliaga a una supuesta represión de su vida personal, al señalar que podría existir “cierto celo” hacia quienes viven abiertamente su orientación sexual y su vida familiar

Según una encuesta de Datum difundida por El Comercio, López Aliaga y Bruce lideran las preferencias electorales para la alcaldía de Lima, con 16 % y 13 %, respectivamente. Otros aspirantes, como Daniel Urresti y Francis Allison, alcanzan el 9,5 % y 9,3 %.

El líder de Renovación Popular, miembro del Opus Dei, ha declarado anteriormente que se flagela desde su juventud como parte de un compromiso de celibato y que está “enamorado” de la Virgen María.

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“No es controlar el deseo, es unirme a la pasión de Cristo. No lo voy a negar, es una práctica de unión, de amor a la pasión de Cristo. Cristo sufrió tanto que usar un cilicio no es doloroso, en mi caso ya tengo hasta callos, cuarenta años, ya te imaginarás”, explicó en una entrevista radial en 2021.