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Curwen defendió a Carla antes de que Magaly Medina difundiera imágenes: “La gente quiere que me engañe, pero no es así”

El creador de contenido se pronunció antes de que el programa de espectáculos emitiera imágenes de su prometida y aseguró que todo está bien entre ellos

El creador de contenido se pronunció antes de que el programa de espectáculos emitiera imágenes de su prometida y aseguró que todo está bien entre ellos | Todo Good
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Víctor Caballero, conocido como Curwen en el entorno digital, se pronunció antes de la difusión de imágenes comprometedoras de su prometida, Carla Campos Salazar, buscando frenar la especulación sobre una supuesta infidelidad. La controversia se desató cuando el programa de espectáculos de Magaly Medina anunció que mostraría grabaciones en las que Campos Salazar aparecía abrazando a otro hombre en una fiesta.

El youtuber sorprendió a sus seguidores al abordar el tema en su espacio ‘Habla Good’. Allí relató que un reportero del equipo de Magaly Medina lo contactó para informarle que tenían videos de su pareja en una reunión social. Caballero respondió que ya estaba al tanto de que Carla Campos Salazar había asistido a esa fiesta el sábado pasado y que no existía motivo de alarma.

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Según su testimonio, el reportero le aseguró que las imágenes mostraban a su prometida besándose con otro hombre. Caballero negó esa versión y reiteró que no ocurrió ningún hecho que pusiera en duda la lealtad de su pareja.

Tres hombres en un estudio de televisión, cada uno con micrófono, frente a pantallas con logo 'Habla Good' y marcas como Sublime y Claro
El periodista Víctor Caballero conocido como Curwen, participa en el programa 'Habla Good'.
“Me intercepta un reportero de Magaly, ahorita, y me dice: ‘Hemos captado a Carlita en una fiesta’. Le digo: ‘Sí, ha ido el sábado’. Me dice: ‘Se ha besado en la boca’. Yo le digo: ‘No, eso no ha pasado’”, narró más adelante en su transmisión.

El creador de contenido agregó que ya había visto el material grabado, incluso desde diferentes ángulos, durante todo el fin de semana. Pese a la insistencia del reportero, quien le mostró el video, Curwen respondió con firmeza que conocía tanto la situación como a la persona que acompañaba a Carla Campos Salazar en la fiesta.

“Yo sé quién es él y no pasa nada. Mi relación con Carla está muy bien”, manifestó, buscando dejar en claro que confía plenamente en su pareja y que la relación no atraviesa ninguna crisis.

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Collage. Hombre en camisa oscura hablando por micrófono. A la derecha, el mismo hombre con traje y una mujer de vestido claro, sus rostros próximos
Curwen aparece en una transmisión digital y en una fotografía con Carla, con quien está comprometido.

La difusión inminente de las imágenes generó gran expectativa en redes sociales y programas de espectáculos, donde se especulaba sobre el futuro de la pareja. No obstante, Caballero optó por adelantarse a cualquier versión alternativa y transparentar lo ocurrido desde su propia perspectiva.

Curwen pidió a Magaly invitarlo a su programa

En medio de la polémica, Curwen fue más allá y utilizó el mismo espacio para dirigirse directamente a Magaly Medina. El youtuber expresó su deseo de participar en el programa de televisión y abordar el asunto en primera persona.

“Yo sé que la gente quiere que Carla me engañe, pero eso no es así (...) Métanse conmigo, entiendo cuál es el negocio de Magaly y yo lo único que pido es que me invite al programa”, afirmó, dejando claro su postura frente al tratamiento mediático del caso.
Magaly Medina no le cree a Curwen tras ampay de Carla Campos: “Negar lo evidente”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina no le cree a Curwen tras ampay de Carla Campos: “Negar lo evidente”. Captura: Magaly TV La Firme.

Caballero también confirmó que tenía conocimiento del lugar donde se encontraba Carla Campos Salazar el sábado en la noche, detalle que buscó remarcar para disipar dudas sobre una posible traición. Volvió a insistir en que entre su pareja y el hombre que aparece en las imágenes no sucedió nada fuera de lo común y que la confianza entre ellos permanece intacta.

La postura adoptada por Curwen evidencia un intento de desactivar la controversia antes de que las imágenes se conviertan en tema central de conversación en la televisión y las redes. La reacción del youtuber abre el debate sobre la exposición pública de la vida privada y la presión que reciben quienes están bajo el foco mediático, especialmente cuando su intimidad se convierte en material de espectáculo.

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