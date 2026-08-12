Maestros sí tendrían aumento de pensiones, pero MEF negociará monto menor a S/3,500

Elmer Cuba señala que el MEF tiene apertura para negociar un aumento de pensiones para los maestros, pero no el planteado por la Ley de pensión digna. - Crédito MEF

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El Colegio de Economistas llevará la Ley 32581, Pensión Digna para maestros ante el Tribunal Constitucional, la que podría fallar en contra de esta y declararla inconstitucional, con lo que ya no importaría si se pasó del plazo para reglamentarla, y ya no se aplicaría el aumento a S/3.500,70, que se planteaba.

Sin embargo, según declaraciones de Elmer Cuba, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a Latina, el Gobierno sí buscará pactar con los maestros bajo el Estado un monto de incremento para sus pensiones.

“Entiendo que el Colegio de Economistas lo esta viendo [para llevarlo al TC] para cerrar esa puerta. Pero vamos a abrir otra puerta [el Gobierno] para negociar razonablemente ese incremento, no del 100%”, aclaró Cuba para Latina.

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Los maestros tienen una Ley vigente que aumenta sus pensiones, pero la reglamentación ya no llegaría. - Crédito SUTEP

Aumento para pensiones de maestros

¿A qué se refiere Cuba con el 100%? Como se sabe, una de las Leyes contra las que el Colegio de Economía ya presentó su demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32561, que modifica el régimen y cálculo de pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, esto para que los que cumplieran 30 años a más de servicios reciban pensiones equivalentes al 100% de sus sueldos.

Cuba se refiere a este 100% con respecto a la pensión de los maestros, pero se debe aclarar un lado. La Ley N° 32581 de Pensión Digna para maestros cesantes y jubilados busca que se aumente este monto al 100% de la RIM (remuneración integra mensual) de la Primera Escala Magisterial. Es decir, no es necesariamente equivalente al 100% del sueldo, solo sería así para quienes estuvieran en esta escala.

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Así, la pensión que se buscaría por esta Ley, aunque aún no se reglamenta a pesar de que ya pasó un mes del plazo, es de S/3.500,70. Si bien ya el CEL va a plantear una demanda de inconstitucionalidad contra esta Ley (dado que el TC se volteó con respecto a esta interpretación poco antes de empezar el gobierno de Keiko Fujimori), el MEF resalta que buscará negociar igual un aumento con estos maestros.

La Ley de "pensión digna" para maestros va más de un mes sin reglamento y este ya no se promulgaría para asegurar el monto de S/3.500,70 - Crédito Andina

“Efectivamente los profesores tienen unas pensiones bajas y vamos a hacer todo el esfuerzo para comenzar a incrementarlas de manera racional, defendiendo la fortaleza fiscal, no de la manera como ha ocurrido, que es como ‘cédula viva’”, resalta el ministro Cuba. Esto último hace referencia al sistema ya cerrado que permite a trabajadores recibir una pensión equivalente a su sueldo.

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Así, el aumento que se negociaría con los sindicatos (uno de estos es el Macep, Maestros Cesantes del Perú), no sería un monto que llegaría al 100% de su sueldo, pero sí el MEF ha mostrado apertura a poder coordinar con estos servidores estatales.

¿Ley de pensiones dignas?

Como se recuerda, La Ley aprobó que la pensión de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial, sea equivalente a la remuneración íntegra mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial

Elmer Cuba respondía así hace un mes cuando le preguntaban sobre las medidas a tomar en caso asuma como titular del MEF. El Montonero - YouTube

De esta manera, lo que se busca es que estos servidores públicos “obtengan una pensión adecuada que cubra sus necesidades básicas y les permita mantener un nivel de vida decente”. Como se sabe, la RIM de la primera escala magisterial equivale actualmente a S/3.500,70.

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Elmer Cuba respondía así hace un mes cuando le preguntaban sobre las medidas a tomar en caso asuma como titular del MEF. El Montonero - YouTube

Así, los maestros jubilados y cesantes de la CPM tendrían que recibir un monto de este valor como mínimo mensualmente, al jubilarse. Como se sabe, la pensión máxima de la ONP es de S/1.000. Esta nueva pensión para los maestros equivale al 300% a ese monto. Y aplicaría para los maestros, así estén bajo el Sistema Privado de Pensiones, a pesar de que esta sea aparentemente incompatible con fijar un monto exacto de pensión.

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Los maestros beneficiados de estos serán los jubilados y cesantes del sector público de:

La educación básica regular

La educación básica alternativa

La educación básica especial

La educación técnico-productiva.