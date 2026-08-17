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Lluvias en Lima: ¿Mañana 18 de agosto también se suspenderán las clases presenciales en la zona sur? Esto se sabe

La medida preventiva ya rige en zonas afectadas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, donde los aniegos y desagües colapsados complican el traslado

Año escolar 2024: conoce cuándo inicia las clases en colegios públicos| Andina
La DRELM suspendió las clases presenciales en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores por las lluvias en Lima Sur. (Andina)
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Las intensas lluvias que afectaron a gran parte de Lima sur en las últimas horas llevaron a las autoridades educativas a ordenar la suspensión de las clases presenciales en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores hoy, lunes 17 de agosto de 2026. La medida, de carácter preventivo, se adoptó luego de que las lluvias generaran aniegos, colapsaran sistemas de desagüe y dificultaran el tránsito en estos distritos.

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), comunicó la noche del domingo 16 de agosto que las clases presenciales quedaban suspendidas exclusivamente para este lunes 17 en las zonas más afectadas de los distritos mencionados.

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En estos sectores, los estudiantes deben desarrollar sus actividades académicas de manera virtual, como respuesta a la prioridad de proteger la integridad de la comunidad educativa frente a las condiciones adversas provocadas por el clima.

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Las precipitaciones en Lima Sur provocaron aniegos, colapso de desagües y problemas de tránsito que afectaron a los tres distritos.(América Noticias)

El Comunicado N.° 05-2026-DRELM precisa que la disposición responde tanto al colapso de los sistemas de desagüe como a los problemas de aniegos y accesibilidad en las vías, factores que complican el desplazamiento de estudiantes y personal docente hacia los colegios.

¿Clases presenciales suspendidas este 18 de agosto?

Hasta el momento, la DRELM no ha emitido una nueva disposición sobre la continuidad de la suspensión de clases presenciales para el martes 18 de agosto en los mismos tres distritos.

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El comunicado oficial resalta que la vigencia de la medida es únicamente por el lunes 17, mientras se evalúan las condiciones y se monitorea la situación. La autoridad educativa informó que cualquier actualización será difundida a través de los canales oficiales de comunicación.

Esta situación ha generado incertidumbre entre las familias de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Numerosos padres manifestaron en redes sociales que recién se enteraron la mañana del lunes sobre la suspensión y expresaron su preocupación por la posibilidad de que la medida se extienda a más días. Muchos ya consultan si mañana martes 18 también se mantendrá la educación virtual.

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Los estudiantes de los distritos alcanzados por la medida continuaron sus actividades académicas en modalidad virtual. (Andina)

Motivos de la suspensión

La suspensión no aplica a toda Lima Metropolitana, sino únicamente a los centros educativos ubicados en las zonas afectadas de los tres distritos mencionados.

Según la DRELM, el objetivo es evitar riesgos derivados del traslado de la comunidad educativa, ya que las lluvias generaron complicaciones en las vías de acceso y afectaron infraestructuras escolares.

El director regional, Cornelio González Torres, explicó durante la supervisión que no se trata de un solo punto crítico, sino de varios sectores donde los desagües colapsaron.

“Como vemos, aquí hay un desagüe, hay desagües colapsados en todo Villa María y la parte de San Juan de Miraflores”, detalló el funcionario, quien confirmó la activación del sistema de alerta de la DRELM y de todas las UGEL debido a las consecuencias de las precipitaciones.

Minedu
La DRELM aclaró que la suspensión no alcanza a toda Lima Metropolitana, sino solo a centros educativos de los sectores afectados. (Andina)

Procedimiento para las familias

La DRELM recomendó que los padres y apoderados verifiquen las indicaciones brindadas por las instituciones educativas. Si bien las clases presenciales se suspendieron, el servicio educativo se mantiene a través de la modalidad virtual. Se pidió a las familias revisar los canales de comunicación habituales, como plataformas digitales y grupos informativos, para conocer horarios y actividades escolares.

La autoridad subrayó que la seguridad de la comunidad educativa es la prioridad y agradeció la comprensión y colaboración de los padres de familia. La disposición se mantendrá solo por el lunes, mientras las autoridades inspeccionan tanto el avance de la limpieza del acumulado de lluvias como el estado de la infraestructura educativa y las vías de acceso.

La DRELM indicó que la decisión sobre eventuales nuevas suspensiones dependerá del avance de los trabajos de limpieza y de la evaluación de la infraestructura escolar y las rutas de acceso.

El monitoreo será permanente, y cualquier novedad será comunicada oficialmente. Hasta el cierre de esta nota, cabe reiterar que no existe confirmación sobre la suspensión de clases presenciales para el martes 18 de agosto en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

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