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Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 17 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

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En la apertura de sesión, el euro se cotiza en promedio a 3,93 soles, mostrando un incremento del 0,8% respecto al cierre anterior de 3,90 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,65%, aunque su variación interanual se mantiene en un descenso del -0,39%.

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