Ignacio Buse vuelve a caer temprano: fue eliminado en Cincinnati y no será cabeza de serie en el US Open 2026

Ignacio Buse se despidió del Masters 1000 de Cincinnati tras caer en su debut.

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Ignacio Buse volvió a despedirse antes de lo esperado en la gira norteamericana sobre pista dura. El tenista peruano, actualmente en el puesto 36 del ranking ATP, cayó por 6-4 y 6-3 ante el australiano Adam Walton (98°) en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati. La derrota no solo puso fin a su participación en el torneo, sino que también confirmó que no será cabeza de serie en el US Open 2026.

‘Nacho’ ingresó al certamen estadounidense como uno de los jugadores preclasificados y tuvo libre la primera ronda. Sin embargo, no pudo aprovechar su condición de sembrado y terminó cediendo ante un firme rival que supo imponer condiciones después de un inicio favorable para el peruano. El encuentro tuvo una duración de una hora y 11 minutos.

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El arranque de Ignacio Buse fue prometedor. El ‘Colorado’ mostró un buen nivel y logró mantenerse competitivo durante buena parte del primer set. No obstante, Walton consiguió quebrar el equilibrio en el décimo game para quedarse con la primera manga por 6-4.

A partir de ese momento, el partido se hizo cuesta arriba para el representante nacional. En el segundo set, el jugador australiano ganó con mayor comodidad sus turnos de servicio y mantuvo el control del encuentro hasta cerrar la victoria por 6-3.

Con esta derrota, Ignacio Buse mantiene una asignatura pendiente en los torneos Masters 1000: todavía no consigue alcanzar la tercera ronda de un certamen de esta categoría. Además, perderá 25 puntos en el ranking ATP, debido a que defendía las unidades obtenidas por sus semifinales en el Challenger de Cancún 2025.

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Ignacio Buse cedió en sets corridos ante Adam Walton en su debut en el Masters 1000 de Cincinnati. Crédito: Tenis Al Máximo

Ignacio Buse no será cabeza de serie en el US Open

El resultado en Cincinnati también tiene consecuencias importantes de cara al último Grand Slam de la temporada. Ignacio Buse se mantiene, por ahora, en el puesto 36 del ranking en vivo, una posición que no le alcanza para ingresar entre los cabezas de serie del US Open 2026.

El peruano llegaba a la gira norteamericana con la posibilidad de consolidar su posición en el ranking, pero las derrotas tempranas en Montreal y Cincinnati complicaron ese objetivo. En el Masters 1000 de Montreal, donde también partió como cabeza de serie, fue eliminado en su debut ante Cameron Norrie en sets corridos.

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Ahora, Buse buscará cortar esta racha negativa antes de afrontar el último Grand Slam de la temporada. Antes de enfocarse nuevamente en los singles, el ‘Colorado’ tendrá actividad en Cincinnati en la modalidad de dobles. Este lunes 17 de agosto, en el cuarto turno, formará pareja con el italiano Flavio Cobolli, actualmente décimo del mundo en singles.

Ambos enfrentarán a la dupla conformada por los franceses Fabien Reboul (23° ATP en dobles) y Sadio Doumbia (24°). El encuentro le permitirá a ‘Nacho’ mantenerse en competencia y sumar minutos sobre la pista dura estadounidense.

Ignacio Buse se alista para competir en el último Grand Slam de la temporada. Crédito: ATP Tour.

Winston-Salem, su próximo desafío en singles

Tras su participación en el Masters 1000 de Cincinnati, el próximo torneo individual de Buse será el ATP 250 de Winston-Salem. De acuerdo con su posición actual en el ranking, el peruano está llamado a ser el cuarto favorito del certamen, aunque esa condición podría modificarse si la organización entrega invitaciones (wild cards) a jugadores con un ranking superior.

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Winston-Salem será, por tanto, la última oportunidad de ‘Nacho’ para recuperar sensaciones y llegar con confianza al US Open 2026, donde afrontará el desafío de disputar su segundo Grand Slam de la temporada sin la protección de ser cabeza de serie.