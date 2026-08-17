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Gisela Valcárcel respalda a Ethel Pozo tras anunciar que fue vetada de Teletón: “Amo el valor que tienes para enfrentar las cosas”

La exfigura de América TV envió un mensaje público a su hija luego de comunicar las razones por las que la sacaron del evento

Dos mujeres sonrientes de cabello rubio y vestidos estampados posan junto al logo blanco de Teletón "La Hacemos Todos" sobre fondo rojo
Gisela Valcárcel y Ethel Pozo, sonrientes, posan con el logo de Teletón "La Hacemos Todos".
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Gisela Valcárcel manifestó públicamente su respaldo a Ethel Pozo luego de que la conductora informara que no participará en la Teletón 2026. A través de un mensaje en redes sociales, Valcárcel resaltó la actitud de su hija frente a la adversidad y remarcó el valor de mantener la unión en torno a la causa solidaria.

“Hija, amo el valor que tienes para enfrentar con la verdad las cosas que pueden suceder, cosas como estas, más allá de llevarnos al enfrentamiento, nos siguen uniendo a miles y miles de peruanos que necesitan ayuda. Teletón sigue vivo en nuestros corazones”, expresó la conductora.

La situación se produjo después de que Ethel Pozo comunicó que la organización de la Teletón le informó que este año no podría estar presente en la jornada. Pozo explicó que la decisión se originó tras una notificación de América TV a los organizadores del evento, en la que se señalaba que su presencia podría generar incomodidad entre algunos de los actuales conductores de “América Hoy”, programa en el que trabajó durante varios años.

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Dos publicaciones de redes sociales se muestran en una pantalla blanca, con perfiles de usuario, textos y contadores de reacciones y tiempo de publicación
Gisela Valcárcel y Ethel Pozo, madre e hija, publican mensajes en redes sociales sobre el evento Teletón Perú, tras el anuncio de la retirada de Pozo de la conducción del programa.

En su declaración, Pozo señaló: “Esta decisión estaría relacionada con comentarios que habría realizado sobre ellos en mi programa de streaming y con la incomodidad que, según se me informó, generaría mi presencia entre algunos conductores de América Hoy”.

Pozo, quien ha estado vinculada a la Teletón por varios años, manifestó su sorpresa y tristeza por la exclusión, pero también agradeció la sinceridad de la organización y reiteró su compromiso con la campaña. Destacó el trabajo del equipo de la Teletón y afirmó que seguirá disponible para apoyar la causa en todo lo que sea posible, pese a no estar en la conducción este año.

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“Saben del enorme cariño que les tengo y quiero que sepan también que siempre podrán contar conmigo. Estaré, como siempre, a un llamado de distancia para sumar en todo aquello en lo que pueda ser útil”, indicó.

El respaldo de Gisela Valcárcel y los mensajes de solidaridad recibidos han puesto de relieve la importancia del compromiso familiar y colectivo con la Teletón. A pesar de la controversia, ambas figuras reiteraron su voluntad de colaborar con la iniciativa, haciendo hincapié en la necesidad de mantener el propósito de ayudar a quienes más lo necesitan.

Un documento blanco con el título "COMUNICADO" en letras rojas y texto negro, distribuido en dos páginas. La firma Ethel Pozo aparece en la segunda página
Ethel Pozo publica un comunicado sobre su exclusión de Teletón 2026 por decisión de América TV, debido a comentarios que generarían incomodidad.

Usuarios respaldan a Ethel Pozo y piden su presencia en Teletón

En las redes sociales de Teletón, diversos usuarios cuestionaron a la organización por mantener su distancia con Ethel Pozo. Ante las declaraciones de la hija de Gisela Valcárcel, más de un seguidor cuestionó la credibilidad del evento.

Uno de los mensajes principales de la organización es la unión, por lo que cuestionaron que esto realmente no se logre marcando distancia de una persona a la que desde el inicio invitaron a formar parte.

Cinco comentarios de usuarios en una plataforma digital, cada uno con foto de perfil y texto. Muestran opiniones sobre Teletón y personalidades
Comentarios de usuarios en una red social demuestran apoyo a Ethel Pozo y señalan una percepción de mercantilismo en Teletón.

Por su parte, América Televisión limitó los comentarios de algunas de sus publicaciones en Instagram, donde hablan de la Teletón e invitan a colaborar. Hasta el momento, el canal no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre las declaraciones de Ethel, pero se espera que los presentadores de América Hoy se refieran al tema en su programa del lunes.

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