Sheyla Rojas habría puesto fin a su romance con Sir Winston tras conductas que la decepcionaron: “Hay cosas que se ha enterado”

El fin de la relación entre Sheyla Rojas y el empresario Sir Winston sigue generando comentarios en el mundo del espectáculo. Luego de confirmar que la modelo decidió poner punto final al romance, Magaly Medina compartió una nueva infidencia durante Magaly TV La Firme, donde aseguró que la expareja habría llegado a ese desenlace después de que Sheyla conociera ciertos comportamientos del empresario que no fueron de su agrado.
La periodista explicó que, aunque no podía revelar todos los detalles, sí podía adelantar que la decisión de la exconductora estaría relacionada con información que descubrió recientemente.
"Cuando ella vino acá, yo creo que hay cosas que no le han gustado a ella, que se ha enterado“, comentó Magaly al iniciar su análisis. Con esta declaración, la conductora dejó entrever que la ruptura no habría sido producto de una discusión aislada, sino de situaciones que Sheyla conoció durante su reciente estadía en el Perú.
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El viaje de Sheyla Rojas al Perú habría coincidido con el inicio del distanciamiento
Durante su programa, Magaly Medina recordó que Sheyla Rojas permaneció aproximadamente tres semanas en el Perú para participar en las celebraciones por el aniversario de matrimonio de sus padres.
Según explicó, ese viaje incluyó actividades familiares en Chota y Cutervo, lugares a los que el empresario no asistió.
La conductora resaltó este detalle porque, a su juicio, marcó una diferencia importante respecto a otras ocasiones en las que ambos solían compartir eventos familiares.
Aunque no afirmó que esa ausencia fuera la causa de la separación, sí indicó que durante esa visita Sheyla habría conocido información que cambió la percepción que tenía sobre su pareja.
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Magaly Medina sostiene que Sheyla habría descubierto conductas que la decepcionaron
Sin revelar el contenido específico de esa información, Magaly Medina insistió en que la modelo habría tomado conocimiento de ciertos comportamientos de Sir Winston que terminaron afectando la relación.
“Hay cosas que se ha enterado de la conducta de él”, afirmó la periodista.
La conductora explicó que esa sería una de las principales razones por las cuales la influencer decidió tomar distancia del empresario.
Aunque evitó brindar mayores detalles, dejó claro que, desde su perspectiva, la decisión de Sheyla estuvo motivada por hechos concretos que conoció durante ese periodo.
Una publicación en TikTok llamó la atención de Magaly Medina
Otro aspecto que la periodista comentó durante el programa fue una publicación realizada por Sheyla Rojas en TikTok, la cual consideró especialmente reveladora.
Según explicó, la modelo compartió un contenido cuya dedicatoria decía “Señor Mentira”, mensaje que rápidamente despertó especulaciones entre sus seguidores.
Para Magaly Medina, esa publicación reflejaría claramente el estado emocional de Sheyla luego de enterarse de determinados hechos relacionados con su entonces pareja.
La conductora interpretó el mensaje como una posible indirecta dirigida a Sir Winston, aunque aclaró que la propia modelo no ha explicado públicamente el significado de esa publicación.
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Magaly recuerda que no es la primera crisis entre Sheyla Rojas y Sir Winston
Durante su análisis, Magaly Medina recordó que esta no sería la primera vez que la pareja atraviesa un momento complicado.
La periodista hizo memoria de lo ocurrido en 2022, cuando Sheyla Rojas protagonizó una fuerte crisis sentimental tras descubrir conversaciones del empresario con otra mujer.
En aquella oportunidad, según recordó la conductora, el empresario se dirigía a otra persona utilizando expresiones cariñosas como “mi reina”, situación que provocó una profunda decepción en la modelo.
Ese episodio incluso fue abordado en el propio programa de Magaly.
Sheyla Rojas confesó que llegó a empacar sus pertenencias
Al recordar la crisis ocurrida en 2022, Magaly Medina señaló que la propia Sheyla Rojas participó en una entrevista donde relató cómo vivió aquel difícil momento.
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Según recordó la conductora, la modelo estuvo muy afectada emocionalmente e incluso estuvo cerca de romper en llanto durante la conversación.
En aquella ocasión confesó que, tras enterarse de esos mensajes, decidió recoger todas sus pertenencias.
La periodista recordó que Sheyla reveló haber empacado sus cosas y marcharse, dejando en evidencia la gravedad del conflicto que enfrentaban en ese momento.
Aunque posteriormente ambos retomaron la relación, Magaly considera que ese antecedente demuestra que la confianza entre ambos ya había sufrido importantes fracturas.
Mónica Cabrejos analizó la relación entre Sheyla Rojas y Sir Winston
Durante el programa también se comentaron las apreciaciones de Mónica Cabrejos, quien analizó la dinámica sentimental que mantenían Sheyla Rojas y Sir Winston.
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Según explicó, la modelo siempre valoró que el empresario manifestara interés por mantener una relación seria.
Sin embargo, Cabrejos sostuvo que ambos tenían conceptos diferentes sobre lo que significaba formalizar un compromiso.
De acuerdo con su análisis, para el empresario una relación formal consistía simplemente en convivir.
En cambio, para muchas personas ese paso suele estar asociado al matrimonio.
Magaly Medina cuestiona la postura del empresario
A partir del comentario de Mónica Cabrejos, la conductora también expresó su opinión respecto a esa diferencia de perspectivas.
Magaly planteó una interrogante sobre la conveniencia que tendría un hombre de casarse cuando considera que ya cuenta con todos los beneficios de una convivencia estable.
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La periodista cuestionó esa postura al preguntarse qué incentivo existiría para formalizar un matrimonio cuando la pareja ya comparte la vida cotidiana sin necesidad de dar ese paso.
Aunque presentó esta reflexión como una opinión personal, la utilizó para contextualizar el tipo de relación que mantenían Sheyla Rojas y Sir Winston.
La ruptura vuelve a poner bajo la lupa la historia de la pareja
Las recientes declaraciones de Magaly Medina reavivan el interés en torno a la relación entre Sheyla Rojas y Sir Winston, una pareja que durante los últimos años protagonizó varias reconciliaciones y crisis públicas.
Según la conductora, el reciente viaje de la modelo al Perú habría sido determinante para que conociera aspectos de la conducta del empresario que terminaron cambiando su percepción sobre la relación. A ello se suma la publicación de “Señor Mentira” en TikTok, interpretada por Magaly como un mensaje que reflejaría la decepción de la influencer.
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La periodista también recordó que los antecedentes de la pareja muestran que no se trata del primer distanciamiento importante. La crisis de 2022, originada por conversaciones del empresario con otra mujer, ya había puesto en duda la estabilidad del romance. En ese contexto, las nuevas revelaciones realizadas por Magaly Medina apuntan a que la ruptura definitiva habría estado motivada por una pérdida de confianza tras descubrir comportamientos que, según afirmó la conductora, “no le gustaron” a Sheyla Rojas, quien finalmente decidió poner fin a la relación con Sir Winston.
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