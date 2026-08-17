Albergue del IPD fue fumigado mientras había deportistas dentro: “Estaba perdiendo el aire y la oxigenación”

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Una situación de emergencia se registró la noche de este domingo 16 de agosto en el albergue de deportistas de La Videna. Entre las 6:00 y 7:00 p. m., personal del Instituto Peruano del Deporte (IPD) realizó labores de fumigación en las instalaciones mientras varios atletas permanecían en el interior, según videos y testimonios difundidos tras el incidente.

De acuerdo con los testimonios recogidos, los deportistas no recibieron una orden previa de evacuación antes del inicio de los trabajos. La presencia del humo dentro del albergue generó alarma entre los atletas y obligó a algunas personas que acudieron para auxiliarlos a retirarse del lugar ante la dificultad para respirar.

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Entre los afectados se encontraban integrantes de la Federación Peruana de Judo, quienes permanecían concentrados en el albergue como parte de su preparación para una próxima competencia. La situación generó especial preocupación debido a que, según los testimonios, entre los deportistas se encontraban menores de edad, algunas de ellas próximas a competir en los siguientes días.

“Estaba perdiendo el aire y la oxigenación”

La medallista panamericana Yuliana Bolívar, quien acudió al lugar tras recibir un mensaje de uno de los deportistas, contó la difícil situación que encontró al intentar ingresar al albergue. “Realmente no sé qué es lo que ha pasado, pero he recibido un mensaje de uno de los chicos diciéndome que han estado fumigando en el albergue donde han estado todos los atletas”, relató.

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Bolívar expresó especial preocupación por la presencia de menores de edad y deportistas que tienen previsto competir en los próximos días.

“Ahí hay niños menores de edad. Hay chicas menores de edad que compiten en dos días. Me preocupa un montón porque intentamos entrar y la cantidad de humo nos obligó a salir porque estaba perdiendo el aire y la oxigenación. Me preocupa muchísimo que los chicos sigan ahí”, señaló.

La deportista también cuestionó que el IPD no haya comunicado previamente la realización de la fumigación. “Nunca recibí comunicación de que iban a hacer esto. Me parece una estupidez y una tontería que tomen este tipo de decisiones sin considerar que hay atletas dentro”, sostuvo.

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Deportistas nacionales fueron sorprendidos por la fumigación mientras permanecían en las instalaciones de La Videna. (Video: Miguel Angel Salino)

Deportistas quedaron dentro del albergue

La situación resulta especialmente preocupante porque la fumigación se habría realizado con los deportistas todavía dentro del recinto. Según los testimonios difundidos, la aparición del humo obligó a algunos de ellos a abandonar sus habitaciones y buscar un espacio seguro.

Los videos registrados durante el incidente muestran la presencia de humo tóxico en las instalaciones del albergue y evidencian las condiciones que encontraron quienes intentaron ingresar para ayudar a los atletas.

Los deportistas de judo se encontraban concentrados en La Videna como parte de su preparación para sus próximas competencias, por lo que el episodio ocurrió en plena etapa previa a sus compromisos deportivos.

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Preocupación por los menores

Uno de los aspectos que mayor alarma generó fue la presencia de deportistas menores de edad en el albergue al momento de la fumigación. Bolívar señaló que algunas de las jóvenes atletas tienen una competencia programada en apenas dos días y cuestionó que los trabajos se realizaran sin previo aviso ni medidas que garantizaran su salida del recinto.

El hecho ha despertado críticas entre deportistas y personas vinculadas al deporte peruano, debido a la forma en que se llevó a cabo la intervención y al riesgo al que habrían quedado expuestos los atletas.. El episodio deja al IPD bajo cuestionamiento por la falta de previsión en una instalación destinada al alojamiento y preparación de deportistas.

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