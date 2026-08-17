Inundación en Villa María del Triunfo: bus lleva más de 12 horas atrapado en el bypass de Pachacútec

Un bus de transporte público que cubre la ruta Surco-Pachacámac quedó completamente inundado en el bypass de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo. El vehículo lleva más de 12 horas atrapado tras una intensa llovizna que anegó la vía.| Video: Latina Noticias

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El bypass de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo, permanece inundado tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas, dejando a un bus de la línea G atrapado durante al menos doce horas. La emergencia afecta la transitabilidad de la zona y ha provocado la suspensión de clases presenciales en varios distritos de Lima Sur.

La acumulación de agua en el bypass comenzó a las seis de la tarde del día anterior. A las seis de la mañana, el bus, que cubre la ruta entre Santiago de Surco y Pachacámac, seguía sumergido casi hasta el techo. Testigos relataron que el conductor intentó cruzar la vía inundada debido al tráfico intenso en la vía auxiliar. En ese momento, el nivel del agua no superaba el metro de altura, pero el desnivel del paso terminó atrapando al vehículo junto a otros dos automóviles más.

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Según Latina Noticias, el personal de bomberos ayudó a evacuar a los pasajeros y también a un menor de edad que se encontraba en una minivan atrapada en la misma zona. Doce horas después, el bus principal seguía inamovible. Solo una cisterna municipal se encontraba extrayendo el agua desde la medianoche, logrando reducir apenas veinte centímetros del nivel, que supera los tres metros.

Emergencia en Villa María del Triunfo: bus atrapado bajo el agua y suspensión de clases| Foto: Difusión

Colapso del sistema de desagüe y focos infecciosos

La falta de un sistema de desagüe eficiente en el bypass de la avenida Pachacútec ha generado una situación de emergencia reiterada durante las lluvias. Vecinos recordaron que este punto suele inundarse incluso con lloviznas, afectando la conexión entre Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y otros distritos cercanos. El agua empozada no solo proviene de la lluvia, sino también del colapso de las redes de desagüe, lo que aumenta el riesgo de focos infecciosos en la zona.

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El tránsito por las vías auxiliares y superiores se mantiene restringido, mientras los vehículos que intentan cruzar la zona corren el riesgo de quedar averiados.

El citado medio refiere que solo un vehículo de la Municipalidad de Lima se encuentra en el lugar para extraer el agua.

Bus permanece sumergido más de doce horas en bypass de Villa María del Triunfo | Foto: Latina Noticias

Suspensión de clases

La situación ha obligado a las autoridades educativas a suspender las clases presenciales en los distritos de Villa María del Triunfo,Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. El Ministerio de Educación dispuso que las actividades escolares se realicen de manera virtual este lunes 17 de agosto, como medida preventiva ante los riesgos sanitarios y las dificultades de desplazamiento.

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El comunicado oficial señala que la medida se mantendrá solo por la jornada actual, aunque no se descarta una ampliación si persisten las lluvias y los problemas de drenaje.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, informó que Villa El Salvador será declarada en emergencia debido a las inundaciones y al colapso del sistema de alcantarillado provocados por las intensas lluvias recientes. La medida tendrá vigencia hasta fin de año.

Arnillas precisó que se coordina con Sedapal para evitar nuevas inundaciones e intervenir las zonas más críticas de Lima Sur, donde también se reportan aniegos en Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Chorrillos.

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