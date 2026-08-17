Keiko Fujimori anuncia reestructuración de Sedapal y declaración de emergencia en Lima sur tras el paso de DANA Aníbal

Keiko Fujimori confirmó en Villa El Salvador que el Gobierno acelerará los trabajos de recuperación tras el paso de DANA Aníbal. REUTERS/Angela Ponce

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La presidenta Keiko Fujimori anunció la reestructuración de Sedapal y la declaración de emergencia en los distritos del sur de Lima afectados por las recientes inundaciones provocadas por lluvias asociadas a la DANA Aníbal.

Fujimori visitó Villa El Salvador y confirmó que el Ejecutivo acelerará los trabajos de recuperación en Chorrillos, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo.

“Lo han perdido todo. Hay muchas pérdidas materiales”, señaló la mandataria, quien recalcó la urgencia de resolver los problemas en la matriz de desagüe de Villa El Salvador, un reclamo pendiente desde hace más de una década.

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La jefa de Estado indicó que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), junto a Defensa Civil e Indeci, evaluará el estado de las viviendas dañadas y apoyará a las familias afectadas.

Sedapal, a su vez, desplegó equipos hidrojet y reforzó la atención en las zonas impactadas, exhortando a la población a no manipular tapas de buzones para evitar nuevos desbordes y riesgos sanitarios.

Las lluvias del 16 de agosto colapsaron el drenaje, causaron aniegos en el sur de Lima y obligaron a suspender clases en la zona. REUTERS/Angela Ponce

Sedapal bajo presión: antecedentes y desafíos de gestión

La intervención estatal sobre Sedapal no es nueva. Diversos gobiernos y sectores políticos han propuesto reestructuraciones para afrontar los problemas recurrentes en la gestión del agua y el saneamiento, especialmente tras emergencias por huaicos y aniegos.

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En el pasado, se debatió la necesidad de cambios directivos y mejoras técnicas, descartando la privatización, pero exigiendo eficiencia y capacidad de respuesta.

La empresa atiende a más de 2,8 millones de usuarios en Lima Metropolitana y el Callao, la mayoría residenciales, y desde 2026 aplica un rebalanceo tarifario regulado por Sunass para financiar proyectos de optimización y cierre de brechas.

El MVCS será responsable de coordinar la intervención y asegurar que las reformas respondan tanto a la emergencia actual como a la prevención de futuros eventos climáticos.

Sedapal presta servicio a más de 2,8 millones de usuarios en Lima Metropolitana y el Callao.

Lluvias extremas y respuesta multisectorial en Lima Sur

Las lluvias intensas del 16 de agosto causaron aniegos y daños en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores. El colapso de los sistemas de drenaje obligó a las autoridades a suspender clases en la zona y a desplegar equipos de emergencia.

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La presidenta Fujimori y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisaron la remoción de agua acumulada y coordinaron acciones conjuntas con la PNP, INDECI y Sedapal, ante el incremento de la humedad y las lluvias por la DANA Aníbal.

El Senamhi advirtió que las precipitaciones continuarán en los próximos días, por lo que las autoridades han pedido cautela a la ciudadanía y han reforzado la vigilancia epidemiológica ante posibles brotes de enfermedades relacionadas con el agua estancada.

Sedapal desplegó equipos hidrojet en las zonas afectadas y pidió no manipular las tapas de los buzones para evitar desbordes y riesgos sanitarios. ANDINA/Daniel Bracamonte

DANA Aníbal: expansión de la emergencia a otras regiones

El fenómeno DANA Aníbal ya afecta a regiones como Arequipa, Moquegua, Tacna y zonas de la sierra central, donde se reportan lluvias, granizo, nieve y tormentas eléctricas.

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Especialistas explican que la combinación de aire frío en altura y humedad genera precipitaciones intensas y vientos fuertes, con impacto en vías terrestres y riesgo de bloqueos en carreteras como Ticlio. En tanto, el Senamhi mantiene la alerta meteorológica y recomienda seguir los canales oficiales para información sobre la evolución del evento.

Las autoridades de salud y transporte monitorean la situación en las regiones más afectadas, mientras la emergencia evidencia la necesidad de soluciones estructurales en infraestructura urbana y de saneamiento en todo el país.