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Ethel Pozo fue retirada de Teletón por decisión de América TV: “Mi presencia incomodaría a los conductores de América Hoy”

La hija de Gisela Valcárcel dio a conocer esta decisión a través de un extenso comunicado en sus redes sociales. Sin embago, dejó claro su respeto a la organización

Retrato de mujer con cabello rubio y jersey beige de cuello alto. A la derecha, logo de Teletón y texto 'LA HACEMOS TODOS' sobre fondo rojo
La conductora Ethel Pozo posa en una imagen compuesta junto al logo de Teletón, campaña de la que fue retirada por decisión de América TV.
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Ethel Pozo informó públicamente que este año no participará en la jornada de la Teletón 2026. Según detalló la conductora, la noticia le fue comunicada por la dirección de la propia organización, que le indicó que no podrá conducir ni estar presente en el evento benéfico. “El día de ayer fui informada por la dirección de Teletón que este año no podré conducir ni participar en la jornada de Teletón 2026”, compartió Pozo en su comunicado oficial.

La presentadora, reconocida por su vínculo de varios años con la Teletón, expresó su sorpresa y tristeza ante la decisión. Explicó que, desde hace tiempo, ha estado involucrada activamente en esta causa, a la que considera de gran valor social.

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“Desde hace muchos años participo activamente en Teletón, una causa a la que le tengo un profundo cariño y con la que siempre he estado comprometida y absolutamente dispuesta a sumar”, declaró.

Un documento blanco con el título "COMUNICADO" en letras rojas y texto negro, distribuido en dos páginas. La firma Ethel Pozo aparece en la segunda página
Ethel Pozo publica un comunicado sobre su exclusión de Teletón 2026 por decisión de América TV, debido a comentarios que generarían incomodidad.

El año anterior, Pozo desempeñó el papel de Ancla durante la jornada y para este año estaba previsto que asumiera nuevamente el mismo rol, algo que, según sus palabras, asumió con ilusión y responsabilidad. Sin embargo, durante una conversación reciente, se le informó que directivos de América Televisión habían notificado a la organización de la Teletón que no podría participar como Ancla en la edición 2026.

La conductora añadió que la decisión estaría relacionada con comentarios que habría realizado en su programa de streaming sobre algunos integrantes de América Hoy. Según se le comunicó, su presencia podría generar incomodidad entre algunos de los actuales conductores del programa matutino.

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“Esta decisión estaría relacionada con comentarios que habría realizado sobre ellos en mi programa de streaming y con la incomodidad que, según se me informó, generaría mi presencia entre algunos conductores de América Hoy, programa del que formé parte durante varios años”, explicó en la misiva.
Rodrigo González – Gisela Valcárcel – Ethel Pozo – Perú – entretenimiento – 15 septiembre
Ethel Pozo fue parte de Teletón en el 2025 (Instagram)

En el mismo comunicado, Pozo resaltó el trabajo del equipo de la Teletón y la dedicación constante de quienes hacen posible la jornada solidaria. “He tenido la oportunidad de conocer de cerca el enorme trabajo que existe detrás de Teletón. Sé que la jornada que todos vemos es el resultado de meses de esfuerzo, entrega y compromiso de un equipo humano que trabaja durante todo el año con un solo propósito: ayudar a miles de niños y sus familias”, sostuvo.

La presentadora agradeció la sinceridad con la que la organización le comunicó la situación y reiteró que sigue dispuesta a colaborar con la Teletón en cualquier circunstancia.

“Saben del enorme cariño que les tengo y quiero que sepan también que siempre podrán contar conmigo. Estaré, como siempre, a un llamado de distancia para sumar en todo aquello en lo que pueda ser útil”, afirmó.
Rodrigo González – Gisela Valcárcel – Ethel Pozo – Perú – entretenimiento – 15 septiembre
Ethel Pozo junto a su madre Gisela Valcárcel fueron parte de Teletón 2025 (Instagram)

Además, mostró su respeto por la decisión de América Televisión, aunque reconoció que le produce tristeza. Finalizó su mensaje ratificando su compromiso con la causa solidaria. “Deseo de corazón que la jornada de este año sea nuevamente un éxito y que alcance su verdadero y único propósito: unir al país para ayudar a quienes más lo necesitan”, concluyó.

Gisela Valcárcel respalda a Ethel Pozo

Tras el anuncio de Ethel Pozo, su madre, la conductora Gisela Valcárcel, expresó públicamente su apoyo a través de sus redes sociales. En un mensaje dirigido a su hija, destacó el valor con el que enfrenta situaciones difíciles y la importancia de mantener la unión en torno a la Teletón.

“Hija, amo el valor que tienes para enfrentar con la verdad las cosas que pueden suceder, cosas como estas, más allá de llevarnos al enfrentamiento, nos siguen uniendo a miles y miles de peruanos que necesitan ayuda. Teletón sigue vivo en nuestros corazones”, escribió Valcárcel.
Dos publicaciones de redes sociales se muestran en una pantalla blanca, con perfiles de usuario, textos y contadores de reacciones y tiempo de publicación
Gisela Valcárcel y Ethel Pozo, madre e hija, publican mensajes en redes sociales sobre el evento Teletón Perú, tras el anuncio de la retirada de Pozo de la conducción del programa.

La respuesta de Ethel Pozo no tardó en llegar. Agradeció el apoyo de su madre y subrayó su compromiso de seguir colaborando con la causa. “Mami, sabes cómo me siento y lo frustrante que es esto para mí. Pero lo importante es ayudar y sé que sabremos encontrar la forma de hacerlo. Crecí viéndote conducir Teletón, el amor que le has puesto a cada jornada año a año. Confío en que la unión de miles de personas harán que todo salga bien por los niños”, respondió Pozo.

La situación ha generado mensajes de solidaridad hacia Pozo y ha puesto de manifiesto el respaldo familiar y el compromiso con el evento solidario. Tanto la organización de la Teletón como figuras del espectáculo han reiterado la relevancia del trabajo colectivo para ayudar a quienes más lo necesitan.

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