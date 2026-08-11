Cancillería conversó con el embajador de Rusia por situación de peruanos fallecidos en la guerra contra Ucrania. (Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores)

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La Cancillería del Perú informó que convocó al embajador de Rusia en Lima, Alekséi Ushakov, para exigir información actualizada sobre los peruanos fallecidos o desaparecidos en la guerra contra Ucrania. Esto luego de que se registrara un total de 11 fallecidos, 114 desaparecidos y 459 connacionales enlistados en el conflicto, según informó la propia cartera diplomática.

El reclamo del Gobierno peruano incluyó un pedido formal para conocer la ubicación y el estado real de sus ciudadanos en territorio ruso. A la reunión también asistieron representantes de las familias afectadas, que expusieron su preocupación por la falta de información de las autoridades rusas.

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“El Canciller, Carlos Espá, transmitió la preocupación de la Presidenta Keiko Fujimori para que se proporcione toda la información necesaria respecto de la ubicación y situación de los peruanos que se encuentran en Rusia por ser de justicia y un derecho humano a la información que la comunidad internacional reconoce”, se lee en el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El documento oficial también señala que el Viceministro, Embajador Eric Anderson, afirmó durante la reunión que “el Perú no va a olvidar ni despreocuparse de los peruanos estén donde estén, instando a las autoridades rusas, a brindar información precisa y actualizada sobre la ubicación y situación en la que se encuentran”.

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La familia del peruano Erver Ríos Alván solicita el apoyo de la Cancillería para repatriar sus restos desde Rusia. El exsoldado loretano falleció mientras combatía en la guerra entre Rusia y Ucrania y deja un hijo de tres años. Fuente: TV Perú Noticias

La Cancillería envió un delegado especial a Moscú

La cartera de Relaciones Exteriores señaló que, como parte de las acciones de apoyo, sostuvo más de 25 reuniones con las familias damnificadas y dispuso el envío de un delegado especial a Moscú para indagar directamente sobre los casos.

El ministerio también indicó que contribuyó a la repatriación de 27 compatriotas. En el informe más reciente, además, reportó 31 evacuados de Rusia, de los cuales 28 retornaron al país con apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Salud.

Entre las gestiones consulares, la Embajada del Perú en Rusia intervino en la repatriación de cuatro jóvenes peruanos que, según la Cancillería, fueron llevados mediante engaños y falsas ofertas de trabajo y terminaron como víctimas de reclutamiento forzado en el frente de batalla.

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La información oficial agrega que dos de esos connacionales estaban en una situación de vulnerabilidad después de haber escapado de las filas del reclutamiento militar ruso.

Familiares realizaron un plantón frente a la Embajada de Rusia para exigir respuestas sobre cerca de 459 compatriotas cuyo estado sigue siendo desconocido. // Video: ATV Noticias

Las familias de las víctimas denunciaron públicamente ante la embajada rusa en Lima que sus allegados reciben tratos inhumanos en hospitales de combate y que son enviados otra vez al frente incluso cuando presentan heridas de gravedad.

Perú registra más de 114 desaparecidos y 3 capturados en la guerra

A través de un comunicado difundido este 9 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores actualizó las cifras relacionadas con los compatriotas que terminaron vinculados a las fuerzas armadas rusas. La institución señaló que tiene conocimiento oficial de 459 peruanos enlistados.

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Dentro de ese grupo, 11 han fallecido, mientras que 114 se encuentran desaparecidos. Además, tres ciudadanos peruanos fueron capturados por el Ejército de Ucrania, de acuerdo con la información comunicada por la Cancillería.

El reporte llega en medio de los reclamos de familiares que desde hace meses buscan conocer el paradero y estado de sus seres queridos. En Lima, grupos de familiares han protagonizado plantones frente a la Embajada de Rusia y han solicitado la intervención de las autoridades peruanas para obtener información sobre quienes dejaron de comunicarse después de viajar al país euroasiático.