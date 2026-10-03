Alerta por desperfecto en vehículos: estos autos podrían experimentar desprendimiento del tanque de combustible

La alerta alcanza a 405 unidades que fueron comercializadas en el Perú. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió una alerta relacionada con determinados vehículos Ford F-150 fabricados entre 2024 y 2026. Según la información reportada, algunas unidades podrían presentar un problema en las cintas encargadas de sujetar el tanque de combustible.

La advertencia comprende 405 vehículos comercializados en el mercado peruano. Aunque hasta la fecha no se han reportado incidentes asociados a este desperfecto en el país, el proveedor realizará una revisión preventiva de las unidades involucradas para verificar el estado de estos componentes y efectuar el servicio correspondiente sin costo para los propietarios.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el desperfecto detectado?

El problema identificado se encuentra en las cintas de sujeción del tanque de combustible. En determinados vehículos, estos elementos podrían no haber quedado completamente asegurados, una condición que podría ocasionar que el tanque se desprenda de manera total o parcial mientras el automóvil está en circulación.

De producirse esta situación, existe la posibilidad de que se presenten fugas de combustible o que el motor se apague. Indecopi señala que, en escenarios extremos, estas circunstancias podrían incrementar el riesgo de un evento térmico o de un accidente.

La advertencia involucra vehículos Ford F-150 fabricados durante los años 2024, 2025 y 2026. Foto: MotorTrend

¿Qué vehículos Ford están involucrados?

La alerta corresponde a automóviles de la marca Ford, específicamente al modelo F-150, correspondientes a los años de fabricación 2024, 2025 y 2026. El universo considerado por la alerta asciende a 405 unidades y la identificación específica de los vehículos se encuentra asociada a sus respectivos números VIN.

PUBLICIDAD

La campaña se realiza por iniciativa de FORD PERU S.R.L. Como parte de la medida preventiva, el proveedor inspeccionará las cintas que mantienen sujeto el tanque de combustible. La intervención deberá efectuarse en todos los vehículos comprendidos en la alerta y será gratuita para sus propietarios.

¿Qué deben hacer los propietarios?

Indecopi recomienda a los consumidores mantenerse atentos a las comunicaciones del proveedor y acudir a la revisión y eventual reparación cuando sean convocados. La medida busca verificar que el sistema de sujeción del tanque cumpla con las condiciones correspondientes y evitar que el desperfecto pueda generar las situaciones descritas.

En caso de que el vehículo haya sido vendido, el anterior propietario debe informar al nuevo dueño sobre esta alerta. Para consultar si una unidad está comprendida o solicitar información adicional, los consumidores pueden comunicarse con Ford Perú al 0800-71587 o escribir al correo electrónico acfordpe@ford.com.

PUBLICIDAD

Indecopi pide a los propietarios estar pendientes de las comunicaciones del proveedor y asistir a la revisión o reparación cuando corresponda. Foto: Ford

Alerta por fallas en el airbag de Jeep

En una otra alerta publicada por Indecopi el 2 de octubre, se informó sobre 197 vehículos Jeep que podrían presentar un problema relacionado con el funcionamiento de la bolsa de aire lateral. La advertencia comprende los modelos Grand Cherokee (WL) y Grand Cherokee L (WL) correspondientes al año de fabricación 2023.

El inconveniente estaría asociado con un software encargado de controlar la retención de los ocupantes, que podría retrasar el despliegue del airbag lateral. De ocurrir, la demora podría reducir la protección de los ocupantes delanteros durante determinados tipos de accidentes y generar un posible riesgo de lesiones. DIVEIMPORT S.A. realizará gratuitamente la revisión y, cuando corresponda, actualizará el software del módulo Controlador de Retención de Ocupantes (ORC).

PUBLICIDAD