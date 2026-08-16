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López Aliaga a Fujimori: “El tren Lima-Chosica ya funcionó; eso es cuando hay voluntad política y no ganas de joder”

El líder de Renovación Popular cuestionó a la presidenta por su gestión frente a la inseguridad y le pidió cumplir sus promesas de campaña

Rafael López Aliaga
López Aliaga cuestionó a Keiko Fujimori por pedir “paciencia” ante la inseguridad y le reclamó resultados concretos frente al crimen organizado
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, criticó este domingo a la presidenta Keiko Fujimori por pedir “paciencia” a los ciudadanos ante los resultados de la lucha contra la criminalidad y le reclamó ejecutar las medidas que, según sostuvo, ofreció durante la campaña electoral.

“Ya van veinte días, señora. Usted no va a salir cada diez días a decir: ‘Paciencia, paciencia’. Con estos veinte días, cien peruanos han sido asesinados”, dijo durante un evento partidario en el distrito de Lurín.

El exalcalde de Lima añadió que el Gobierno debe actuar con rapidez frente a la ola de inseguridad y ofreció el respaldo de su bancada en el Senado para aprobar las medidas que considere necesarias.

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“Uno tiene que llegar a ejecutar, actuar. Hay decreto de urgencia para eso y nadie le va a decir nada. Por lo menos Renovación. Le vamos a apoyar en el Senado para que saque los decretos de urgencia que sean necesarios”, le invocó a la jefa de Estado, quien admitió la semana pasada que no habría resultados contra el crimen organizado, al menos durante sus primeros 15 días de mandato.

Ofreció el respaldo de Renovación Popular en el Senado para aprobar los decretos de urgencia que el Gobierno considere necesarios para combatir la criminalidad
Ofreció el respaldo de Renovación Popular en el Senado para aprobar los decretos de urgencia que el Gobierno considere necesarios para combatir la criminalidad

Como parte de su iniciativa, planteó destinar mil millones de dólares al fortalecimiento de la inteligencia de la Policía, el Ejército y la Marina, instituciones que, subrayó, cuentan con experiencia en operaciones contra organizaciones terroristas.

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“El plan lo tenemos clarísimo: es el pueblo el que nos da la información, es el pueblo el que tiene un número para llamar a la municipalidad de Lima, porque yo veo que el Ministerio del Interior va muy lento”, sostuvo.

El líder de Renovación Popular también destacó el trabajo del Grupo Terna, la unidad de inteligencia táctica urbana del Escuadrón Verde de la Policía Nacional (PNP), y consideró que la experiencia acumulada durante la lucha contra el terrorismo puede utilizarse para enfrentar a las organizaciones criminales que operan actualmente.

Señaló, además, que la Municipalidad de Lima dispondría de 100 millones de soles para invertir en seguridad ciudadana y aseguró que este asunto sería una prioridad de su eventual gestión. “Plata sí hay, plata tenemos para darle los equipos para proteger a Lima metropolitana”, manifestó.

Durante sus declaraciones, López Aliaga también cuestionó a Fujimori por la falta de avances en el tren Lima-Chosica, un proyecto que, según afirmó, la mandataria respaldó en privado, pese a que su ministro de Transportes, Rafael Rey, lo cuestionó recientemente con dureza.

Hombre de mediana edad con camisa polo azul y gorra azul con una letra R blanca
Reclamó a Fujimori cumplir su promesa sobre el tren Lima-Chosica y cuestionó la falta de avances en el proyecto, al que defendió como una alternativa para conectar Chosica, Chaclacayo, Ate y Lima

“Cumpla su palabra, señora”, afirmó al reiterar que el plan no debe depender de afinidades políticas. En ese sentido, mencionó que los habitantes de Chosica, Chaclacayo, Ate y Morón esperan desde hace décadas la recuperación del servicio ferroviario.

Aseguró que el servicio ya operó anteriormente y que conserva boletos y fotografías de esa época. “Este tren ya circulaba, por si acaso. Ya había un flujo de bajada, de Chosica a Lima en las mañanas y un flujo de vuelta en las tardes. Ya funcionó”, dijo.

“Hablo de punta a punta, de Chosica directamente a Monserrate. Pero eso cuando es cuando hay voluntad política y no ganas de joder la vida, pues, le digo (eso) claramente”, añadió.

De igual modo, invocó a Fujimori a retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tal como prometió durante la campaña electoral.

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