Perú

EEUU señala que revocó visa a juez peruano por “ponerse del lado de la corrupción” del régimen chino: “Tenemos que actuar”

Washington cuestionó al magistrado Juan Carlos Núñez Matos, que falló a favor de Cosco Shipping en la disputa por las facultades de Ositran sobre el megapuerto de Chancay

EE.UU. revocó la visa del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos y extendió la medida a sus familiares directos
EE.UU. revocó la visa del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos y extendió la medida a sus familiares directos
Guardar

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, defendió este miércoles la decisión de Washington de revocar la visa del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos y afirmó que la administración de Donald Trump debe actuar cuando considera que funcionarios se ponen “del lado de la corrupción”.

“Cuando vemos a un juez ponerse del lado de la corrupción y de los narcotraficantes para socavar las instituciones del país, tenemos que actuar para devolver la confianza en el sistema”, afirmó el diplomático en un pronunciamiento difundido en su plataforma de X, antes Twitter.

PUBLICIDAD

Navarro hizo estas declaraciones tras hacerse pública la medida del Departamento de Estado de Estados Unidos contra 27 ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, dentro de una política que Washington vincula con la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en la región.

En el caso peruano, la medida alcanzó a Núñez Matos, magistrado del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, cuya visa estadounidense fue revocada junto con las de sus familiares directos, según el Departamento de Estado.

Washington vinculó la sanción con acusaciones de corrupción y narcotráfico dentro de su nueva política para la región
Washington vinculó la sanción con acusaciones de corrupción y narcotráfico dentro de su nueva política para la región

El juez adquirió notoriedad este año por una resolución relacionada con el megapuerto de Chancay, operado por Cosco Shipping Ports Chancay Perú, empresa vinculada al capital chino.

PUBLICIDAD

El 29 de enero de 2026, Núñez Matos declaró fundada una demanda de amparo presentada por esta firma contra e Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y le ordenó abstenerse de ejercer determinadas funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal portuario.

La decisión, sin embargo, fue posteriormente revocada por la Segunda Sala Constitucional de Lima, que declaró improcedente la demanda y sostuvo que Chancay es una infraestructura de transporte de uso público sujeta a las facultades de Ositran. El caso fue llevado posteriormente al Tribunal Constitucional mediante un recurso de agravio constitucional.

Navarro no mencionó expresamente a Cosco Shipping ni al puerto de Chancay en el pronunciamiento difundido en su red social, pero sus declaraciones se produjeron después de que la decisión sobre la visa del juez generara especial atención debido a ese fallo.

Añadió que la seguridad jurídica es una preocupación expresada por empresarios de su país interesados en invertir en Perú. “Todos, sin excepción, me dicen: ‘¿Cómo? Si ha habido nueve presidentes en diez años y no tenemos la certeza de que se respete el marco jurídico’”, afirmó.

Según el diplomático, los inversionistas estadounidenses buscan “leyes claras, instituciones firmes y una democracia que todos respeten” antes de comprometer capital en el país.

Bernie Navarro
El magistrado emitió un fallo favorable a Cosco Shipping, empresa china que opera el megapuerto de Chancay

Navarro también cuestionó a quienes, según dijo, critican la decisión estadounidense por razones ideológicas y sostuvo que Washington no pretende entrar en “juegos ideológicos”.

“Sabemos que es de nuestro interés nacional no permitir que personas que no respetan la ley entren a nuestro país”, señaló.

La decisión estadounidense se sustenta en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite restringir el ingreso de extranjeros cuando su presencia o las actividades que pretendan desarrollar puedan tener consecuencias adversas graves para la política exterior de Estados Unidos.

El Departamento de Estado presentó las restricciones como parte de los compromisos asumidos dentro del denominado ‘Escudo de las Américas’, una iniciativa impulsada por Trump para reforzar la cooperación regional frente al narcotráfico y otras amenazas.

Núñez Matos es, según la relación difundida por EEUU, el único ciudadano peruano identificado públicamente entre los afectados por esta primera aplicación de las restricciones.

Temas Relacionados

Estados UnidosBernie Navarroperu-politicaChinamegapuerto de ChancayDonald Trump

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santiago Ormeño detalla la rudeza de la Liga AUF Uruguaya y cuenta cuál será su finalidad: “Tengo que tomar un buen nivel para volver a Perú”

El ‘Santi’ aseguró que “pegan demasiado” en el fútbol ‘charrúa’, al que se ha implicado tras fichar por Montevideo Wanderers. Además, indicó que en cada partido sufrió de “rasguños y arañazos”

Santiago Ormeño detalla la rudeza de la Liga AUF Uruguaya y cuenta cuál será su finalidad: “Tengo que tomar un buen nivel para volver a Perú”

Héctor Cúper ya tiene un equipo interesado tras su salida de Universitario: la selección que lo busca para reemplazar a su extécnico

La noticia de su alejamiento del fútbol peruano tardó menos de 24 horas en cruzar fronteras. Un país centroamericano ya mueve sus fichas para seducir al técnico antes de que otra federación se le adelante

Héctor Cúper ya tiene un equipo interesado tras su salida de Universitario: la selección que lo busca para reemplazar a su extécnico

Detienen a mujer que habría “adoptado” ilegalmente a una bebé de 22 días mediante un contacto por TikTok

La menor fue entregada el 15 de septiembre en un hospital de Lima bajo una supuesta adopción. Días después, una alerta médica permitió detectar inconsistencias

Detienen a mujer que habría “adoptado” ilegalmente a una bebé de 22 días mediante un contacto por TikTok

EsSalud busca bajar de 45 a 17 días la espera para cirugías y prioriza estas especialidades

La entidad planea ampliar los turnos nocturnos, operar durante fines de semana y reforzar la programación de citas para atender la demanda quirúrgica y de consultas externas

EsSalud busca bajar de 45 a 17 días la espera para cirugías y prioriza estas especialidades

Aumento a jubilados de la ONP 2026: Reajustes y nuevos montos de cobro

Los pensionistas accedieron durante el año a distintos beneficios según su régimen previsional, mientras el Congreso mantiene en debate nuevas medidas para modificar las condiciones de jubilación y mejorar los ingresos de determinados grupos

Aumento a jubilados de la ONP 2026: Reajustes y nuevos montos de cobro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Francis Allison: “Rafael López Aliaga es racista, misógino, mentiroso (...) y un cobarde con los delincuentes”

Francis Allison: “Rafael López Aliaga es racista, misógino, mentiroso (...) y un cobarde con los delincuentes”

El hijo mayor de Pedro Castillo inicia su etapa laboral en México, donde permanece asilado: “Tuve cuatro entrevistas”

TC anula el proceso penal contra Lourdes Flores Nano por los aportes de Odebrecht al PPC

Daniel Urresti sobre ataques homófobos de López Aliaga: “Él grita ‘bebita’ desde dentro del clóset”

Hermano de Pedro Castillo pide salida de Keiko Fujimori si pierde la paciencia: “Al pueblo se le debe agotar, no a la autoridad”

ENTRETENIMIENTO

BTS: quién es quién en el grupo y cómo reconocer a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook

BTS: quién es quién en el grupo y cómo reconocer a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook

BTS en Lima: ¿qué significa ser ARMY y por qué su fandom es tan poderoso en Perú y en el mundo?

Doña Peta sorprende al revelar más detalles del embarazo de Ana Paula Consorte: “Creo que ya tiene seis meses”

BTS en Lima: Horarios, rutas alternas y plan de salidas del Estadio San Marcos para los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre

Érika Villalobos revela por qué rechazó volver con Aldo Miyashiro y cuenta cómo conoció a su nueva pareja: “Lo manifesté”

DEPORTES

Santiago Ormeño detalla la rudeza de la Liga AUF Uruguaya y cuenta cuál será su finalidad: “Tengo que tomar un buen nivel para volver a Perú”

Santiago Ormeño detalla la rudeza de la Liga AUF Uruguaya y cuenta cuál será su finalidad: “Tengo que tomar un buen nivel para volver a Perú”

Héctor Cúper ya tiene un equipo interesado tras su salida de Universitario: la selección que lo busca para reemplazar a su extécnico

Alianza Lima vs Palestino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute 2026

Cienciano y Los Chankas no se sacaron diferencias en Cusco: resumen del 1-1 por fecha pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT: duelo decisivo por la clasificación a la final de la Copa de la Liga 2026