Korina Rivadeneira hizo inesperado comentario a Mario Hart, pero eliminó el mensaje: “Gracias, lo intentamos”

Korina Rivadeneira hace insólito comentario sobre Mario Hart, pero se arrepiente y lo elimina.

Guardar

Korina Rivadeneira reaccionó públicamente a una nueva canción de Mario Hart y dejó un comentario que fue interpretado como una referencia a la relación que ambos mantuvieron. Sin embargo, el mensaje desapareció poco después de la publicación del cantante, por lo que la interacción generó nuevas especulaciones sobre la expareja.

El hecho fue comentado por Valeria Flores en Al Día con Willax Espectáculos, donde se abordó el regreso de Hart a la música. El piloto lanzó una propuesta de cumbia y compartió un tema cuya letra habla de una relación que terminó pese a los intentos por recuperarla.

PUBLICIDAD

Rivadeneira escribió en la publicación: “Gracias, lo intentamos. Que te vaya bonito siempre”. El comentario estuvo visible durante un breve periodo, pero luego dejó de aparecer en el video. La modelo no explicó públicamente por qué eliminó el mensaje.

La nueva canción de Mario Hart generó reacciones

Mario Hart retomó su faceta musical después de un periodo alejado de los escenarios. Esta vez, el piloto apostó por la cumbia y una propuesta de estilo villero, una nueva etapa que fue comentada en el programa de Willax.

Valeria Flores destacó que Hart ya había tenido experiencia en la música y recordó sus presentaciones junto a Leslie Shaw. Para la conductora, el cantante cuenta con un público que ha seguido sus anteriores lanzamientos.

PUBLICIDAD

“Nos hemos dado cuenta que él está viendo la forma de facturar con su separación, ¿no? Porque ha lanzado esta canción… no sé si se acuerdan que él hace poco anunció que se iba a dedicar más o menos a la cumbia, un estilo villero. Y Mario Hart, la verdad es que, honestamente, cuando se trata de música, yo creo que sí la da. Acuérdense cuando hacía su tour con Leslie Shaw, la rompía, a la gente le encantaba”.

La atención sobre el tema no se concentró únicamente en el cambio de género musical. Parte del interés surgió por el contenido de la letra, que describe el fin de una relación y los intentos que no lograron evitar la separación.

PUBLICIDAD

Durante el programa, Flores leyó un fragmento de la canción: “No fuiste tú ni yo, solo sé que se acabó el amor, pero no que lo intentamos, pero los cálculos fallaron”.

Mario Hart regresó a la música con una propuesta de cumbia que generó reacciones por su letra.

El comentario de Korina Rivadeneira sobre Mario Hart

La letra de la canción llevó a que algunos usuarios asociaran el lanzamiento con la historia sentimental de Mario Hart y Korina Rivadeneira. Ambos se separaron, pero mantienen un vínculo como padres de sus hijos.

En ese contexto, Korina Rivadeneira dejó un mensaje en la publicación de Hart. “Gracias, lo intentamos. Que te vaya bonito siempre”, escribió la modelo venezolana.

La respuesta llamó la atención porque parecía interpretar la canción como una referencia directa a la relación que tuvo con el piloto. Sin embargo, Mario Hart no confirmó que la composición estuviera inspirada en Korina Rivadeneira ni que el tema relatara su historia como pareja.

PUBLICIDAD

El comentario tampoco permaneció visible. Según lo expuesto en Al Día con Willax Espectáculos, la interacción fue eliminada poco después de que se difundiera en redes sociales.

La desaparición del mensaje abrió nuevas preguntas sobre si Korina Rivadeneira reconsideró la decisión de escribirlo o si prefirió evitar que la publicación generara más comentarios sobre su vínculo con Mario Hart. Hasta el momento, ella no se ha pronunciado sobre el motivo por el que su respuesta ya no figura en el video.

Korina Rivadeneira dejó un comentario en la publicación de la nueva canción de Mario Hart, pero luego lo eliminó. Willax TV

Valeria Flores cuestionó la reacción de la modelo

Valeria Flores consideró que la reacción de Korina Rivadeneira debió mantenerse en el ámbito privado. La conductora señaló que, aunque la modelo pudo haber relacionado la letra con Mario Hart, exponer esa lectura en la publicación del cantante podía dar lugar a una aclaración pública del piloto.

PUBLICIDAD

“Una canción que tú lees la letra y dices: ‘Bueno, de todas maneras debe ser para Korina’, ¿no? Y yo entiendo que hasta Korina lo haya pensado, pero… ¡Korina, amiga, eso queda en el pensamiento no más! No te puedes tomar la atribución de poner ese comentario”.

Para Flores, la publicación podía abrir la posibilidad de que Mario Hart negara que el tema estuviera dedicado a su expareja. La conductora insistió en que una interpretación de ese tipo debía compartirse con personas cercanas, pero no necesariamente en el espacio público del cantante.

“Le das carta libre para que él salga y diga: ‘Eh, reina, la canción no era para ti’. Eso tiene que quedar entre tus amigas… pero tú comentar y decir «muchas gracias por tu tema’… ¡No! Porque encima después Korina ha borrado el mensaje. Ese mensaje ya no aparece en el video de Mario Hart, entonces no sé si por ahí alguien le habrá dicho: ‘Borra ese mensaje, mi reina’”.

PUBLICIDAD

La opinión de Flores se centró en la exposición que puede generar una interacción en redes sociales entre dos personas que mantuvieron una relación. En este caso, el comentario de Korina fue leído a partir de la letra de una canción y de la historia pública que comparte con Mario Hart.

La relación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart tras la separación

En declaraciones recientes, Mario Hart ha señalado que conserva una relación cordial con Korina Rivadeneira como madre de sus hijos. El piloto ha afirmado que ambos estarán unidos por la crianza y que el cariño permanecerá pese al fin de su relación sentimental.

“Todo bien, eso es algo que no va a cambiar y como lo he dicho siempre vamos a ser padres toda la vida, así que vamos a estar de una manera ligados unidos”, declaró Hart en una conversación previa con Amor y Fuego.

PUBLICIDAD

Cuando fue consultado por una posible reconciliación, el exintegrante de Esto es Guerra indicó que esa posibilidad era difícil de evaluar actualmente. “Creo que pensar en eso ahorita es complicado”, respondió.

Hart también evitó precisar si continúa enamorado de Rivadeneira. “Mis sentimientos y todo eso me lo guardo para mí”, expresó. No obstante, sostuvo que el afecto por la familia que formaron se mantendrá. “Sí, por supuesto. Un cariño va a haber siempre. El cariño va a ser, eh, para toda la vida, yo creo”.

Las palabras de Mario Hart muestran que la expareja mantiene contacto por sus hijos, pero no confirman una reconciliación. La reacción de Korina a la canción, por su parte, generó comentarios precisamente porque el mensaje pareció vincular la letra con una etapa de su relación.

PUBLICIDAD

Mario Hart regresó a 'Sin más que decir' para responder a Korina Rivadeneira y describió la separación como una derrota.