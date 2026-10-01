Educar también es cuidar: el bienestar que necesitan nuestros escolares para aprender

La detección de cambios de conducta y la derivación especializada forman parte de la tarea compartida para evitar que los escolares enfrenten sus malestares sin respaldo en el entorno educativo cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Durante mucho tiempo hemos medido el éxito escolar principalmente a través de números: calificaciones, resultados en evaluaciones y cumplimiento de objetivos académicos. Pero hay una pregunta que no siempre hacemos y que resulta cada vez más importante: ¿cómo están nuestros estudiantes mientras aprenden?

Aprender requiere mucho más que atención y memoria. Requiere sentirse seguro, poder preguntar sin temor, equivocarse sin pensar que el error define nuestras capacidades y contar con herramientas para manejar la frustración cuando las cosas no salen como esperábamos. Por eso, hablar de educación de calidad también implica hablar de bienestar emocional.

PUBLICIDAD

Hoy los estudiantes enfrentan desafíos que no siempre son visibles como la presión académica, dificultades para relacionarse, exposición constante en entornos digitales, conflictos entre compañeros, etc. Aproximadamente 3 de cada 10 alumnos presentan riesgo de desarrollar algún problema de comportamiento, emocional o atencional, según información del Ministerio de Salud. Frente a ello, no basta con esperar que los jóvenes aprendan por sí solos a ser más fuertes.

El éxito escolar no se mide únicamente por las calificaciones académicas, sino también por el bienestar emocional de los estudiantes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a esta realidad, el desafío de los colegios no puede limitarse a mejorar el rendimiento académico. La escuela también tiene la responsabilidad de ayudarlos a desarrollar habilidades socioemocionales: reconocer sus emociones, ponerse en el lugar del otro, comunicarse de manera asertiva, resolver conflictos y pedir ayuda cuando la necesitan. Estas capacidades no son complementarias a la educación. Son parte de ella.

PUBLICIDAD

La escuela también debe enseñar qué hacer cuando algo no está bien. Un estudiante necesita saber que pedir ayuda no es una señal de debilidad. Aquí el rol de docentes, tutores, familias y profesionales de la psicología resulta fundamental. Acompañar puede significar escuchar y orientar, pero también reconocer señales de alerta, actuar oportunamente y facilitar apoyo especializado cuando sea necesario.

El aprendizaje en el aula requiere un entorno donde los alumnos puedan preguntar sin temor y gestionar la frustración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa reflexión está también en el centro de CADE Escolar 2026 de IPAE Acción Empresarial, que bajo el lema “Del ser al hacer” busca fortalecer el autoconocimiento, el pensamiento crítico y un liderazgo basado en valores y propósito.

PUBLICIDAD

Porque antes de preguntarnos qué puede hacer un joven por su comunidad, necesitamos preguntarnos qué herramientas necesita para conocerse, escuchar a otros, convivir, pedir ayuda y actuar responsablemente. El liderazgo también empieza ahí.

Educar también es cuidar. Y cuidar significa que ningún estudiante debería sentir que tiene que enfrentar solo aquello que le está ocurriendo.