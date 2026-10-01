Perú

Educar también es cuidar: el bienestar que necesitan nuestros escolares para aprender

La capacidad de aprender exige un entorno donde las fallas no definan las aptitudes y donde sea posible gestionar la frustración ante resultados adversos durante el proceso formativo cotidiano de todos

Un adulto y un niño de espaldas se toman de la mano cerca de juguetes de madera y una lámpara encendida.
La detección de cambios de conducta y la derivación especializada forman parte de la tarea compartida para evitar que los escolares enfrenten sus malestares sin respaldo en el entorno educativo cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Durante mucho tiempo hemos medido el éxito escolar principalmente a través de números: calificaciones, resultados en evaluaciones y cumplimiento de objetivos académicos. Pero hay una pregunta que no siempre hacemos y que resulta cada vez más importante: ¿cómo están nuestros estudiantes mientras aprenden?

Aprender requiere mucho más que atención y memoria. Requiere sentirse seguro, poder preguntar sin temor, equivocarse sin pensar que el error define nuestras capacidades y contar con herramientas para manejar la frustración cuando las cosas no salen como esperábamos. Por eso, hablar de educación de calidad también implica hablar de bienestar emocional.

PUBLICIDAD

Hoy los estudiantes enfrentan desafíos que no siempre son visibles como la presión académica, dificultades para relacionarse, exposición constante en entornos digitales, conflictos entre compañeros, etc. Aproximadamente 3 de cada 10 alumnos presentan riesgo de desarrollar algún problema de comportamiento, emocional o atencional, según información del Ministerio de Salud. Frente a ello, no basta con esperar que los jóvenes aprendan por sí solos a ser más fuertes.

Ilustración de un puente. A un lado, niños y adolescentes con mochilas. Al otro, adultos profesionales. Globos de diálogo, corazones y hojas verdes flotan.
El éxito escolar no se mide únicamente por las calificaciones académicas, sino también por el bienestar emocional de los estudiantes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a esta realidad, el desafío de los colegios no puede limitarse a mejorar el rendimiento académico. La escuela también tiene la responsabilidad de ayudarlos a desarrollar habilidades socioemocionales: reconocer sus emociones, ponerse en el lugar del otro, comunicarse de manera asertiva, resolver conflictos y pedir ayuda cuando la necesitan. Estas capacidades no son complementarias a la educación. Son parte de ella.

PUBLICIDAD

La escuela también debe enseñar qué hacer cuando algo no está bien. Un estudiante necesita saber que pedir ayuda no es una señal de debilidad. Aquí el rol de docentes, tutores, familias y profesionales de la psicología resulta fundamental. Acompañar puede significar escuchar y orientar, pero también reconocer señales de alerta, actuar oportunamente y facilitar apoyo especializado cuando sea necesario.

Maestra asiste a niño llorando con su escritura en un cuaderno. El aula tiene estanterías con libros, mochilas y otros estudiantes sentados en sus mesas
El aprendizaje en el aula requiere un entorno donde los alumnos puedan preguntar sin temor y gestionar la frustración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa reflexión está también en el centro de CADE Escolar 2026 de IPAE Acción Empresarial, que bajo el lema “Del ser al hacer” busca fortalecer el autoconocimiento, el pensamiento crítico y un liderazgo basado en valores y propósito.

Porque antes de preguntarnos qué puede hacer un joven por su comunidad, necesitamos preguntarnos qué herramientas necesita para conocerse, escuchar a otros, convivir, pedir ayuda y actuar responsablemente. El liderazgo también empieza ahí.

Educar también es cuidar. Y cuidar significa que ningún estudiante debería sentir que tiene que enfrentar solo aquello que le está ocurriendo.

Susana Diaz Tang, miembro del comité de CADE Escolar 2026 de IPAE Acción Empresarial

Temas Relacionados

CADEBienestar emocionalOpiniónperu-opinión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Augusto Thorndike vuelve a reclamar a trabajador en vivo y desata indignación: “Quiero café, ¿quién me lo va dar?”

El nuevo episodio del conductor ocurre pocos días después de que exigiera cambiar a un camarógrafo durante un enlace en directo.

Augusto Thorndike vuelve a reclamar a trabajador en vivo y desata indignación: “Quiero café, ¿quién me lo va dar?”

Candidatos a la alcaldía de Independencia en las ERM 2026: quiénes son y los partidos por los que postulan

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 definen a la nueva autoridad edil para el periodo municipal 2027-2030. Un total de 15 postulantes representados por diversos partidos políticos compiten en la contienda electoral del distrito

Candidatos a la alcaldía de Independencia en las ERM 2026: quiénes son y los partidos por los que postulan

Alianza Lima 1-2 Palestino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute 2026

Sin Paolo Guerrero, quien sigue en recuperación, los ‘blanquiazules’ caen frente a su gente en choque internacional. Por el lado de los locales marcó Luis Ramos tras gran asistencia de D’Alessandro Montenegro. Sigue las incidencias

Alianza Lima 1-2 Palestino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute 2026

Déficit hídrico pone en riesgo muy alto a 397 distritos del Perú: Cenepred identifica más de 2.4 millones de personas expuestas

El escenario también alcanza a más de 2.47 millones de hectáreas agrícolas, 8.02 millones de hectáreas de pastos y más de 9.7 millones de animales

Déficit hídrico pone en riesgo muy alto a 397 distritos del Perú: Cenepred identifica más de 2.4 millones de personas expuestas

Aumento de la RMV: advierten impacto en empresas que enfrentan los efectos de El Niño

El primer tramo elevará el salario mínimo de S/ 1.130 a S/ 1.230 desde octubre. Un especialista señala que el contexto climático y la capacidad de las micro y pequeñas empresas para asumir mayores costos laborales también deben considerarse

Aumento de la RMV: advierten impacto en empresas que enfrentan los efectos de El Niño
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía envía al archivo la investigación contra Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito

Fiscalía envía al archivo la investigación contra Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito

El hijo mayor de Pedro Castillo inicia su etapa laboral en México, donde permanece asilado: “Tuve cuatro entrevistas”

Candidatos a la alcaldía de San Miguel en las Elecciones municipales 2026: conoce a los postulantes del distrito

Cámara de Diputados suspende Pleno del 1 de octubre tras caerse moción de censura contra César Astudillo

EEUU señala que revocó visa a juez peruano por “ponerse del lado de la corrupción” del régimen chino: “Tenemos que actuar”

ENTRETENIMIENTO

Augusto Thorndike vuelve a reclamar a trabajador en vivo y desata indignación: “Quiero café, ¿quién me lo va dar?”

Augusto Thorndike vuelve a reclamar a trabajador en vivo y desata indignación: “Quiero café, ¿quién me lo va dar?”

Korina Rivadeneira hizo inesperado comentario a Mario Hart, pero eliminó el mensaje: “Gracias, lo intentamos”

María Pía Copello reafirma sus críticas a Alejandra Baigorria y Said Palao tras calificarlo de ‘patético’: “No me voy a retractar”

BTS: quién es quién en el grupo y cómo reconocer a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook

BTS en Lima: ¿qué significa ser ARMY y por qué su fandom es tan poderoso en Perú y en el mundo?

DEPORTES

Alianza Lima 1-2 Palestino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute 2026

Alianza Lima 1-2 Palestino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute 2026

Gol de ‘palomita’ de Luis Ramos con gran asistencia de D’Alessandro Montenegro en Alianza Lima vs Palestino por amistoso 2026

Autogol de Gianfranco Chávez que expuso a Alejandro Duarte en Alianza Lima vs Palestino en amistoso en Matute 2026

El gol de penal de Palestino tras mano de D’Alessandro Montenegro para el 2-1 ante Alianza Lima en Matute 2026

La insólita explicación de Pablo Guede sobre la recuperación de Nicolás Díaz en Alianza Lima: “Un día bien, dos días mal”