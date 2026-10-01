María Pía Copello reafirma sus críticas a Alejandra Baigorria y Said Palao tras calificarlo de ‘patético’: “No me voy a retractar”

María Pía Copello se reafirma en sus declaraciones sobre Alejandra Baigorria y Said Palao en su programa de pódcast. Youtube: Sin Que Decir.

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Said Palao por haber difundido documentos relacionados con sus ingresos y la compra de una cartera para Alejandra Baigorria. La conductora de Sin + que decir aseguró que no se retractará de haber calificado como “patética” la decisión de María Pía Copello reafirmó sus críticas apor haber difundido documentos relacionados con sus ingresos y la compra de una cartera para. La conductora deaseguró que no se retractará de haber calificado como “patética” la decisión de exponer esos comprobantes en redes sociales.

El pronunciamiento de Copello se produjo luego de que Alejandra Baigorria expresara su molestia por una parodia realizada por Israel Dreyfus y Luciana Roy en el programa de streaming. La empresaria consideró lamentable que personas a las que conoce se burlaran de ella y de su esposo tras la difusión de las boletas de pago de ‘Esto es Guerra’ y un voucher vinculado con una cartera de alta gama.

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La conductora sostuvo que sus comentarios no constituyeron una difamación, sino una opinión sobre un contenido que Said Palao decidió hacer público. Además, señaló que quienes exponen aspectos de su vida privada deben asumir que recibirán reacciones favorables y críticas en el ámbito público.

María Pía Copello mantiene su postura sobre Said Palao

Durante la emisión de Sin + que decir, María Pía se refirió a la reacción de Alejandra Baigorria y explicó que no recuerda con precisión el contexto en que utilizó el término “patético”. Sin embargo, señaló que asume plenamente sus palabras y que su cuestionamiento estuvo dirigido a la exhibición de documentos personales.

“No sé qué término utilizó Alejandra, que dijo algo de ‘patético’. Creo que yo lo dije en el sentido, no recuerdo exactamente, pero asumo mis palabras perfectamente. Y yo dije que sí me parecía patético que alguien muestre su recibo. Que alguien muestre que está comprando una cartera, que alguien muestre un video de que esa persona... Y lo mantengo, lo mantengo. No me voy a retractar”.

La conductora consideró innecesario que Said Palao haya difundido públicamente boletas de pago, documentos sobre sus ingresos como imagen de marcas y el comprobante de compra de una cartera destinada a Alejandra Baigorria. Para Copello, esa decisión abrió un debate que pudo evitarse.

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“O sea, yo pienso que de todas maneras eso es innecesario completamente, porque es abrir una caja justamente, que es lo que pasó”, añadió la presentadora al explicar que la exposición de información privada genera comentarios de distinta naturaleza.

La polémica surgió luego de que Palao decidiera responder a cuestionamientos difundidos en redes sociales, donde algunos usuarios lo calificaban de mantenido por su esposa. El integrante de Esto es Guerra mostró documentos para rechazar esas afirmaciones y exponer que cuenta con ingresos propios.

Alejandra Baigorria aclaró previamente que ella no le pidió a su esposo publicar esos comprobantes. No obstante, la empresaria indicó que comprende que Said Palao pudo haber llegado a un punto de cansancio después de recibir comentarios sobre su situación económica y su relación.

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María Pía Copello aseguró que mantiene su opinión sobre la difusión de documentos de Said Palao.

Alejandra Baigorria cuestionó la parodia de Israel Dreyfus y Luciana Roy

La respuesta de María Pía Copello se conoce después de que Alejandra Baigorria fuera consultada por Arriba mi gente a su regreso a Lima. La empresaria habló sobre las bromas realizadas en el streaming, donde Israel Dreyfus y Luciana Roy representaron, en tono de parodia, la entrega de los documentos de Said Palao a la producción de Amor y Fuego.

La escena fue interpretada por Baigorria como una burla hacia ella y hacia el integrante de Esto es Guerra. La empresaria señaló que puede aceptar comentarios críticos sobre sus decisiones, pero remarcó que le incomodó que el contenido viniera de personas a quienes conoce y considera cercanas.

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Baigorria aseguró que, luego de la emisión del programa, no recibió ningún mensaje de María Pía Copello ni de los integrantes del espacio. “No, no, no. Nada, nada. No, nada”, respondió al ser consultada sobre si alguien se comunicó con ella para conversar sobre lo ocurrido.

La empresaria sostuvo que la situación le permitió identificar quiénes no la considerarían con la misma cercanía que ella les había otorgado. Pese a su incomodidad, evitó adelantar alguna medida o confrontación adicional contra los miembros de Sin + que decir.

La exintegrante de realities insistió en que las críticas son parte de la exposición pública. Sin embargo, marcó una diferencia entre cuestionar una decisión y utilizar bromas o representaciones que, desde su perspectiva, resultaron excesivas por la relación previa que mantenía con algunas de las personas involucradas.

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La controversia se instaló en redes sociales luego de que circularan fragmentos de la parodia y declaraciones de Baigorria en el aeropuerto. El tema sumó opiniones divididas entre quienes respaldaron la decisión de Palao de mostrar sus documentos y quienes consideraron innecesaria esa exposición.

Alejandra Baigorria fue abordada por la prensa, tras su llegada del extranjero. Durante la entrevista, la empresaria aborda los comentarios emitidos sobre ella en el programa de streaming de María Pía Copello

Copello diferencia entre una opinión y una difamación

María Pía Copello respondió a la molestia de Baigorria al plantear que las figuras públicas no pueden controlar las opiniones que se generan cuando comparten contenido de su vida personal. La conductora recordó que ella misma ha sido blanco de cuestionamientos en distintas etapas de su trayectoria televisiva.

“Entonces, yo digo, si tú no quieres que la gente comente sobre tu vida, que opine nada sobre tu vida, porque las opiniones pueden ser buenas, pueden ser malas. Y te habla una persona que constantemente ha sido criticada”, manifestó.

La presentadora sostuvo que existe una diferencia entre difundir una acusación falsa y expresar una opinión. Para Copello, el hecho de que Said Palao haya decidido publicar los documentos permitió que el tema ingresara a la conversación mediática y quedara expuesto a comentarios de todo tipo.

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“Una cosa es difamación y otra cosa es la opinión. Uno no puede controlar la opinión. Tú exhibes algo en la parte pública y ya es público. Lamentablemente, vivimos en eso y así es y ha sido siempre”, expresó.

La conductora también dejó una recomendación directa a Alejandra Baigorria y Said Palao. Según indicó, si una pareja no desea que su vida privada sea objeto de debate, debe evitar convertirla en contenido público.

“Entonces, si no quieren que los critiquen, no muestren su vida privada”, concluyó María Pía Copello.

La postura de la conductora deja claro que no retirará su calificativo ni se disculpará por cuestionar la decisión de Palao. Mientras tanto, Alejandra Baigorria mantiene su decepción por la parodia y por la ausencia de una conversación directa con los integrantes del streaming.

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El conflicto se concentra ahora en dos posiciones: Baigorria sostiene que se cruzó un límite al convertir la reacción de su esposo en motivo de burla, mientras Copello defiende su derecho a opinar sobre un contenido que, según su argumento, fue expuesto voluntariamente por la pareja.

María Pía Copello se reafirma sus declaraciones sobre Alejandra Baigorria y Said Palao en un programa de pódcast