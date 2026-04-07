Rafael López Aliaga usa el tren Lima–Chosica para su campaña política: el proyecto aún sigue sin fecha de inicio

López Aliaga recurre al tren Lima–Chosica en campaña, aunque sigue sin fecha definida

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aprovechó la primera prueba de una de las locomotoras y cinco vagones Caltrain en el patio de maniobras para responder a los detractores de su proyecto del tren Lima–Chosica y hacer campaña política. Mediante un video publicado en sus redes oficiales, mostró a la locomotora funcionando con normalidad tras recibir el mantenimiento necesario.

El clip iba acompañado de la descripción: “Dijeron que no servía, que eran chatarra”. En las imágenes también se observa el interior de los vagones, con los asientos y demás infraestructura en aparente buen estado.

Estas imágenes fueron grabadas cuando el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisó la primera prueba del tren. Hay que recordar que Reggiardo también es parte de Renovación Popular y desde hace unas semanas volvió a inisistir con la autorización para el traslado de los trenes.

Sin embargo, lo que López Aliaga no aclara es que esta prueba no implica que el proyecto vaya a iniciar viajes con pasajeros.

La locomotora y los coches que el candidato muestra en redes forman parte del material ferroviario trasladado de la estación de Monserrate hacia Chosica en diciembre de 2025, en lo que la Municipalidad Metropolitana de Lima presentó como una “marcha en vacío”.

Tren Lima–Chosica: López Aliaga lo defiende en campaña pese a que no arranca

El resto de coches y locomotoras donados por Caltrain aún permanece almacenado en el centro de Lima, sin una fecha definida para su traslado a Chosica, donde deberán ser evaluados y recibir el mantenimiento correspondiente.

Según indicó Reggiardo, esta autorización debe ser otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.

En conclusión, hasta el momento, una locomotora y cinco coches, de los 90 que fueron donados, si se encuentran en perfecto estado. Sin embargo, aún falta revisar el material ferroviaro restante, además de verificar si puede funcionar sobre las vías existentes.

Reggiardo prueba tren Lima–Chosica y pide autorización, pero el MTC frena avances

Nuevo conflicto entre la MML y el MTC

En medio del calor de la campaña política, parece que surgió un nuevo conflicto por los trenes donados por Caltrain. La controversia enfrenta a la Municipalidad Metropolitana de Lima y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por el estado real del proyecto Lima–Chosica.

La idea de que el tren estaba listo para operar no partió de un anuncio oficial, sino de declaraciones del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien señaló que el sistema estaba prácticamente listo y que solo faltaba una autorización del Ejecutivo. Esto generó la percepción de un inicio inminente del servicio de pasajeros.

Sin embargo, el MTC salió al frente para desmentir esa versión. En un comunicado, precisó que el tren aún no puede operar porque faltan condiciones básicas, como estaciones, paraderos, señalización y la liberación de vías ocupadas. Además, aclaró que el permiso solicitado por la comuna no es para iniciar el servicio, sino únicamente para trasladar una locomotora y cinco coches.

El propio Reggiardo reconoció luego este punto, aunque cuestionó la posición del ministerio. Más allá del cruce de versiones, el proyecto sigue entrampado. Con unidades aún almacenadas y solo cinco coches listos, el tren Lima–Chosica continúa lejos de convertirse en una alternativa real de transporte.