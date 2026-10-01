Perú

Puente Inca de Machu Picchu reabre tras intervenir tramo afectado por filtraciones de agua, hundimiento y pérdida de estabilidad del camino

El tramo intervenido presentó un leve hundimiento y señales de pandeo durante la temporada de lluvias, por lo que se ejecutaron labores antes de habilitar nuevamente el acceso

El Puente Inka de Machupicchu volvió a recibir visitantes después de culminar las labores de conservación realizadas por el Ministerio de Cultura. Difusión
El Puente Inka de Machupicchu volvió a recibir visitantes después de culminar las labores de conservación realizadas por el Ministerio de Cultura. Difusión
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El acceso al Puente Inka de Machupicchu volvió a recibir visitantes tras la culminación de las labores de conservación ejecutadas por el Ministerio de Cultura. La reapertura permite retomar el recorrido por este sector del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu.

La intervención estuvo a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco y se concentró en una parte específica del camino que conduce hacia el puente. Los trabajos respondieron a las condiciones que presentaba la ruta tras la filtración de agua durante la temporada de lluvias.

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Según el informe técnico, la zona intervenida comprendió una sección de cuatro metros de largo por 1,10 metros de altura. En ese punto, la plataforma empedrada mostraba un leve hundimiento, junto con señales de pandeo en parte del camino y una pérdida de estabilidad.

Las labores incluyeron acciones sobre el sistema de drenaje, el piso y uno de los muros del camino. El equipo encargado estuvo conformado por especialistas de distintas áreas vinculadas con la conservación del patrimonio arqueológico.

¿Qué trabajos se realizaron en el Puente Inca de Machupicchu?

La intervención se concentró en un tramo específico del camino de acceso, de aproximadamente cuatro metros de largo y 1,10 metros de altura. Difusión
La intervención se concentró en un tramo específico del camino de acceso, de aproximadamente cuatro metros de largo y 1,10 metros de altura. Difusión

La intervención permitió consolidar el sistema de drenaje original del camino para mejorar la evacuación del agua. Además, se instaló un nuevo dren destinado a conducir las aguas pluviales fuera del sector afectado.

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Otro de los trabajos consistió en el rearmado del muro que presentaba problemas de estabilidad. Estas labores buscaron recuperar las condiciones estructurales de la zona intervenida sin modificar las características originales del camino.

El equipo técnico estuvo integrado por un geólogo, arqueólogos, un arquitecto y personal conservador. La participación de especialistas de distintas áreas permitió atender tanto las condiciones del terreno como los elementos arqueológicos presentes en la ruta.

La arqueóloga Piedad Champi, responsable de la conservación de la Ciudad Inca de Machupicchu, explicó que el tratamiento del sector consideró las características originales del camino.

“Se ha trabajado respetando las características originales del camino. También se realizó el tratamiento del piso con una ligera pendiente hacia los drenes existentes, permitiendo una adecuada evacuación del agua y dejando expedito el camino para la visita”, explicó Champi.

¿Por qué se intervino este tramo del camino?

De acuerdo con el informe técnico citado por el Ministerio de Cultura, la filtración de aguas durante la temporada de lluvias afectó una parte de la plataforma empedrada. La presencia de agua provocó un leve hundimiento y generó condiciones que comprometieron la estabilidad de algunos elementos del camino.

La zona también presentó muestras de pandeo en parte de la ruta. Ante estas condiciones, la intervención se enfocó en recuperar la estabilidad del muro y mejorar el sistema destinado a evacuar las aguas pluviales.

El tratamiento del piso incorporó una ligera pendiente hacia los drenes existentes. Esta medida permite dirigir el agua hacia los puntos de evacuación y forma parte de las acciones realizadas antes de habilitar nuevamente el paso de visitantes.

¿Quiénes estuvieron a cargo de la conservación?

Puente Inca de Machupicchu reabre tras intervenir tramo afectado por filtraciones de agua, hundimiento y pérdida de estabilidad del camino
Puente Inca de Machupicchu reabre tras intervenir tramo afectado por filtraciones de agua, hundimiento y pérdida de estabilidad del camino

Los trabajos fueron ejecutados por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco mediante un equipo especializado. Entre los profesionales involucrados estuvieron un geólogo, arqueólogos, un arquitecto y personal dedicado a la conservación.

La directora ejecutiva de la DDC Cusco, Úrsula Paz Zúñiga, resaltó la intervención como parte de las acciones destinadas a proteger el patrimonio cultural de Machupicchu.

“Estos trabajos especializados permiten garantizar la conservación del Puente Inka y de toda la Ciudad Inka de Machupicchu, con la participación de personal altamente calificado para proteger nuestro patrimonio cultural”, señaló Paz Zúñiga.

Con la culminación de las labores, el camino quedó habilitado para el tránsito de visitantes y se reinició el ingreso al sector del Puente Inka de Machupicchu. Decenas de visitantes nacionales y extranjeros retomaron el recorrido por esta zona de la Ciudad Inka de Machupicchu.

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