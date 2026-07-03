Tren Lima-Chosica: ¿qué ocurrirá con los vagones traídos por Rafaél Lopez Aliaga en el gobierno de Keiko Fujimori?

¿Qué ocurrirá con los vagones traídos por Rafaél Lopez Aliaga en el gobierno de Keiko Fujimori? - Andina

Keiko Fujimori, virtual ganadora de las elecciones presidenciales, se reunió con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para dialogar sobre la situación de la capital y las coordinaciones que podrían sostenerse en los próximos meses entre el gobierno nacional entrante y la Municipalidad de Lima. A la salida del encuentro, el burgomaestre afirmó que existe “la mejor voluntad” de trabajar de manera conjunta.

En ese marco, Reggiardo expresó su confianza en que Fujimori “va a tener la apertura y la altura” para poner en funcionamiento “en el más breve plazo” un medio de transporte masivo “sumamente necesario” como el proyecto del tren Lima a Chosica, al que describió como un sistema que “está en muy buenas condiciones” y que permitiría trasladarse “en forma digna” a más de un millón de compatriotas de Lima Este.

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La reunión ocurrió mientras el proyecto acumula cuestionamientos por el estado actual de los vagones adquiridos durante la gestión municipal vinculada a Rafael López Aliaga, que permanecen almacenados y sin uso definido en el Parque de La Muralla, según un informe difundido por el portal de investigación Sudaca.

Renzo Reggiardo sostuvo que él está terminando sus funciones y que la virtual presidenta está comenzando, pero consideró que “van haber algunos meses” en los que “seguramente” coordinarán de forma estrecha “por el bien de la ciudad y del país”. También indicó que trasladó a Fujimori el saludo del excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y que “ella lo retorna”.

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Reunión de Keiko Fujimori

Conversación con el próximo gobierno

Tras la reunión, Reggiardo señaló que conversó con Fujimori sobre trabajos de descolmatación y prevención frente al fenómeno El Niño, sobre todo en zonas aledañas a los ríos Lurín, Chillón y Rímac. También afirmó que abordaron la problemática de la seguridad ciudadana.

En ese punto, el alcalde indicó que Fujimori vio “con muy buenos ojos” la propuesta de crear una guardia municipal, guardia metropolitana o “policía municipal”. Reggiardo sostuvo que la mandataria electa mostró disposición, aunque precisó que el tema “tiene que ir madurando en las próximas semanas y los próximos meses”, especialmente “una vez que ella pueda ya asumir funciones a partir del 28 de julio”.

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El alcalde expresó además su expectativa de que, con el nuevo gobierno, se consolide la institucionalidad en el Perú. En paralelo, insistió en que el próximo Ejecutivo respalde el tren Lima–Chosica.

Tren Lima Chosica - Andina

Vagones sin uso en el Parque de La Muralla y pérdidas reportadas

Mientras se espera la definición política y operativa del proyecto, los vagones adquiridos para el tren Lima–Chosica permanecen guardados en el Parque de La Muralla, donde el espacio funciona como depósito improvisado desde julio del año pasado, según el informe citado por Sudaca.

De acuerdo con ese reporte, la situación ya produjo un perjuicio económico para Lima que supera los 700 mil soles, cifra atribuida a la cancelación de ferias, conciertos y actividades recreativas programadas en el parque. La gerencia de SERPAR comunicó a la Municipalidad Metropolitana de Lima que, solo en el segundo semestre del año pasado, las pérdidas por eventos suspendidos y alquileres de estacionamientos alcanzaron los S/ 446.400, monto que aumentó por la prolongación del uso del lugar como almacén.

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El evento de presentación de los vagones se realizó en julio del año pasado en ese parque ubicado entre el río Rímac y el centro histórico, con espectáculo musical y presencia de seguidores de Renovación Popular. En esa ocasión, López Aliaga defendió la iniciativa y afirmó que “el tren representa el cambio que Lima necesita”.

Según el informe de la Contraloría General de la República citado por Sudaca, la explanada del parque se convirtió en almacén de 44 vagones sin contar con autorización formal del Servicio de Parques de Lima (SERPAR). Además, el documento advirtió que “se ha desnaturalizado el uso público de la explanada de eventos” y que la ocupación afecta a ciclistas, patinadores y usuarios de la ciclovía.

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Tren Lima–Chosica fue remolcado en su primer traslado

Un proyecto a la espera de definiciones

El futuro de los vagones y del proyecto del tren Lima–Chosica quedó, por ahora, atado a definiciones que deberán tomarse entre el cierre de la gestión municipal y el inicio del gobierno de Keiko Fujimori, previsto para el 28 de julio.

En ese contexto, Reggiardo insistió en que el nuevo Ejecutivo debería respaldar la puesta en marcha del tren. Sin embargo, los vagones continúan sin un uso definido, mientras persisten los cuestionamientos por el uso del Parque de La Muralla como depósito y por las pérdidas económicas atribuidas a la ocupación del espacio.