EsSalud busca bajar de 45 a 17 días la espera para cirugías y prioriza estas especialidades

Operación de cáncer de páncreas (Andina)

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El Seguro Social de Salud (EsSalud) busca reducir de 45 a entre 17 y 22 días el tiempo de espera para una cirugía, un cambio que alcanzaría a miles de asegurados con operaciones pendientes en el país. La presidenta ejecutiva, Zulema Tomas, informó que el plan combina turnos nocturnos, atención durante fines de semana y el envío de especialistas a regiones.

Según explicó a la Agencia Andina desde el Hospital de Emergencias Grau, perteneciente a la Red Almenara, la institución registra 38.788 personas en lista de espera quirúrgica.

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“Actualmente, EsSalud registra un acumulado de 38,788 pacientes en lista de espera quirúrgica y aproximadamente 3.9 millones de atenciones pendientes en consulta externa a nivel nacional”, informó Tomas.

El promedio de 45 días incluye casos en que los pacientes aguardan entre tres meses y un año antes de ingresar a sala de operaciones. “La normativa señala que no debe pasar entre 17 y 22 días. Esperamos llegar a esa meta. La salud no espera, pero estamos tratando de solucionar estos problemas”, sostuvo la funcionaria. La meta se ubica dentro del rango normativo que citó la titular de EsSalud.

Especialidades y turnos nocturnos concentrarán el plan

El plan de contingencia priorizará Oftalmología y Urología, especialidades en las que se concentrará una parte de las medidas anunciadas. Las mayores demandas quirúrgicas corresponden a Cirugía General y Ortopedia y Traumatología. La entidad incluye, además, atenciones pendientes en Urología y estudios de tomografía. Lima, Callao, Arequipa y Lambayeque reúnen la mayor cantidad de asegurados que esperan una intervención, debido a la concentración de población afiliada en esas zonas.

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Las cirugías nocturnas operarán desde las 20:00 hasta la medianoche y son la medida central anunciada para reducir la brecha. El esquema comenzó en el Hospital de Emergencias Grau con intervenciones oftalmológicas destinadas a personas que superaban los 45 días de espera. Tomas indicó que se extenderá a la atención urológica, de lunes a domingo, y a la realización continua de tomografías, según adelantó.

“Yo hago un llamado a los que pertenecen a la red Almenara a que estén esperando las llamadas telefónicas porque se les citará para acelerar su proceso de cirugía”, enfatizó la titular. El llamado está dirigido a los pacientes de esa red que aún figuran en espera.

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EsSalud reactivará el call center y reforzará las citas virtuales

El segundo frente anunciado por EsSalud apunta a las consultas externas. Tomas dijo que la institución reforzará las citas virtuales y reactivará el call center para que los asegurados no tengan que acudir a una sede solo para conocer la fecha de atención. La medida busca reemplazar parte del recorrido que hoy empieza en admisión y puede ocupar una mañana para obtener una programación.

“Vamos a conllevar a la digitalización, EsSalud ya lo tenía. Vamos a reactivar el call center para que el paciente no esté esperando manualmente, qué día le toca, va a la entidad, espera largo tiempo para ser atendido en admisión. Se pierde toda una mañana, vamos a mejorar el call center a nivel nacional”, indicó la funcionaria en declaraciones a Exitosa.

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