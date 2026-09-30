Perú

EsSalud busca bajar de 45 a 17 días la espera para cirugías y prioriza estas especialidades

La entidad planea ampliar los turnos nocturnos, operar durante fines de semana y reforzar la programación de citas para atender la demanda quirúrgica y de consultas externas

Sala de operaciones
Operación de cáncer de páncreas (Andina)
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El Seguro Social de Salud (EsSalud) busca reducir de 45 a entre 17 y 22 días el tiempo de espera para una cirugía, un cambio que alcanzaría a miles de asegurados con operaciones pendientes en el país. La presidenta ejecutiva, Zulema Tomas, informó que el plan combina turnos nocturnos, atención durante fines de semana y el envío de especialistas a regiones.

Según explicó a la Agencia Andina desde el Hospital de Emergencias Grau, perteneciente a la Red Almenara, la institución registra 38.788 personas en lista de espera quirúrgica.

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“Actualmente, EsSalud registra un acumulado de 38,788 pacientes en lista de espera quirúrgica y aproximadamente 3.9 millones de atenciones pendientes en consulta externa a nivel nacional”, informó Tomas.

El promedio de 45 días incluye casos en que los pacientes aguardan entre tres meses y un año antes de ingresar a sala de operaciones. “La normativa señala que no debe pasar entre 17 y 22 días. Esperamos llegar a esa meta. La salud no espera, pero estamos tratando de solucionar estos problemas”, sostuvo la funcionaria. La meta se ubica dentro del rango normativo que citó la titular de EsSalud.

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Especialidades y turnos nocturnos concentrarán el plan

El plan de contingencia priorizará Oftalmología y Urología, especialidades en las que se concentrará una parte de las medidas anunciadas. Las mayores demandas quirúrgicas corresponden a Cirugía General y Ortopedia y Traumatología. La entidad incluye, además, atenciones pendientes en Urología y estudios de tomografía. Lima, Callao, Arequipa y Lambayeque reúnen la mayor cantidad de asegurados que esperan una intervención, debido a la concentración de población afiliada en esas zonas.

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Las cirugías nocturnas operarán desde las 20:00 hasta la medianoche y son la medida central anunciada para reducir la brecha. El esquema comenzó en el Hospital de Emergencias Grau con intervenciones oftalmológicas destinadas a personas que superaban los 45 días de espera. Tomas indicó que se extenderá a la atención urológica, de lunes a domingo, y a la realización continua de tomografías, según adelantó.

“Yo hago un llamado a los que pertenecen a la red Almenara a que estén esperando las llamadas telefónicas porque se les citará para acelerar su proceso de cirugía”, enfatizó la titular. El llamado está dirigido a los pacientes de esa red que aún figuran en espera.

EsSalud reactivará el call center y reforzará las citas virtuales

El segundo frente anunciado por EsSalud apunta a las consultas externas. Tomas dijo que la institución reforzará las citas virtuales y reactivará el call center para que los asegurados no tengan que acudir a una sede solo para conocer la fecha de atención. La medida busca reemplazar parte del recorrido que hoy empieza en admisión y puede ocupar una mañana para obtener una programación.

“Vamos a conllevar a la digitalización, EsSalud ya lo tenía. Vamos a reactivar el call center para que el paciente no esté esperando manualmente, qué día le toca, va a la entidad, espera largo tiempo para ser atendido en admisión. Se pierde toda una mañana, vamos a mejorar el call center a nivel nacional”, indicó la funcionaria en declaraciones a Exitosa.

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