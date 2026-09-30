Detienen a mujer que habría “adoptado” ilegalmente a una bebé de 22 días mediante un contacto por TikTok

Una bebé de apenas 22 días quedó bajo protección de las autoridades después de que una mujer que la acompañaba no pudiera acreditar el vínculo materno. Difusión

Guardar

Una bebé de apenas 22 días quedó bajo protección de las autoridades en Ayacucho luego de que una mujer fuera intervenida con la menor en el distrito de Ayna, provincia de La Mar. El caso se conoció tras una alerta emitida desde un establecimiento de salud del VRAEM, donde la recién nacida recibió atención por un cuadro de sepsis.

La intervención ocurrió después de que el personal médico detectara inconsistencias en la documentación presentada por la mujer que acompañaba a la bebé. La acompañante no pudo acreditar que fuera la madre biológica de la menor ni presentó el certificado de nacido vivo requerido para sustentar su filiación.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, las primeras indagaciones permitieron establecer que la mujer reconoció no ser la progenitora. La entrega de la recién nacida estaría vinculada con un contacto realizado mediante TikTok, bajo un supuesto esquema de adopción informal.

El caso pasó a conocimiento de la Policía y de la Fiscalía, que iniciaron las diligencias por la presunta comisión del delito de trata de personas. La recién nacida recibió atención médica, fue estabilizada y luego trasladada a Huamanga para una evaluación médico-legal antes de su ingreso a un centro de acogida.

La alerta surgió en un hospital de Ayna

El personal médico detectó inconsistencias en la documentación y la ausencia del certificado de nacido vivo. Difusión

La Fiscalía Provincial de Familia de Ayna informó que la bebé ingresó al Hospital de Apoyo San Francisco, ubicado en el distrito de Ayna, con un cuadro de sepsis. Durante la atención, el personal médico solicitó información que permitiera verificar la identidad y filiación de la menor.

PUBLICIDAD

La mujer que estaba a cargo de la recién nacida no logró sustentar documentalmente el vínculo materno. Tampoco presentó el certificado de nacido vivo. Ante las consultas realizadas por el personal de salud, sus respuestas generaron dudas sobre las circunstancias en las que recibió a la menor.

La mujer reconoció posteriormente que la bebé le fue entregada tras un contacto mediante la red social TikTok. La información quedó a disposición de las autoridades para determinar las circunstancias de la entrega.

Fiscalía investiga una presunta entrega bajo modalidad de adopción

La alerta surgió en el Hospital de Apoyo San Francisco, en Ayna, cuando la recién nacida recibió atención por un cuadro de sepsis. Difusión

La documentación fiscal señala que la recién nacida habría sido entregada el 15 de septiembre de 2026 en el Hospital de Huaycán, en Lima, bajo la modalidad de una presunta adopción. Este dato forma parte de las diligencias destinadas a establecer cómo llegó la menor a manos de la mujer intervenida.

PUBLICIDAD

La Fiscalía Provincial de Familia de Ayna dispuso medidas de protección ante la situación de la bebé. La fiscal adjunta provincial Sussan Lisbeth Jauregui Poma impulsó el requerimiento para declarar de forma provisional el estado de desprotección familiar de la menor.

En paralelo, la Policía intervino a la mujer por la presunta comisión del delito de trata de personas. La investigación penal deberá establecer las circunstancias de la entrega y las posibles responsabilidades vinculadas con el caso.

Después de recibir atención en el Hospital de Apoyo San Francisco, la recién nacida fue estabilizada y recibió el alta médica. El equipo profesional del establecimiento asumió su custodia y efectuó el traslado directo hacia Huamanga en un vehículo institucional.

Antes de su ingreso al centro de acogida, la bebé fue evaluada en la Unidad Médico Legal II de Ayacucho. Esta diligencia se realizó con participación de la Tercera Fiscalía Provincial de Familia de Huamanga, según la información proporcionada por el Ministerio Público.

PUBLICIDAD

La Fiscalía Provincial de Familia de Ayna dispuso luego el acogimiento residencial de la menor en el Puericultorio Juan Andrés Vivanco Amorín, ubicado en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Huamanga. La medida tiene carácter provisional mientras continúan las investigaciones sobre la forma en que la recién nacida fue entregada y sobre las responsabilidades que correspondan.

El Ministerio Público señaló que las medidas adoptadas buscan garantizar la protección de la bebé mientras las autoridades desarrollan las diligencias fiscales, policiales y médico-legales relacionadas con el caso.