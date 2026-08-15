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INGEMMET acelera identificación de zonas críticas ante falta de prevención por El Niño: más de 1.200 áreas serán investigadas

El INGEMMET celebró 47 años con una agenda centrada en la gestión del riesgo geológico, la modernización minera y la investigación pública en Perú

INGEMMET
La nueva agenda del INGEMMET incluye minerales críticos, tierras raras y la modernización del catastro y de las concesiones mineras con tecnología.
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El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú (INGEMMET) celebró su 47° aniversario institucional reafirmando su papel como referente en la investigación y aplicación de las ciencias de la tierra.

Durante la ceremonia central, el presidente ejecutivo, Denis Tapia Rodríguez, delineó los principales ejes que marcarán la gestión de la entidad en los próximos años, destacando la importancia de la información geológica para la seguridad y el desarrollo del país.

Un aniversario marcado por la prevención y la innovación

En un contexto de alta exposición a sismos, huaicos, deslizamientos e inundaciones, INGEMMET ha desplegado brigadas de campo con el objetivo de identificar alrededor de 1.295 zonas críticas por peligros geológicos asociados al fenómeno El Niño.

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Los resultados de este trabajo se traducen en catorce informes técnicos que incluyen mapas, inventarios y recomendaciones para autoridades regionales y locales. Toda esta información está disponible en Perú en Alerta, la plataforma digital gratuita de la institución que permite consultar, en tiempo real, las zonas de mayor riesgo a nivel nacional.

Paolo Andrés Alzamora, presidente ejecutivo del Ingemmet, sostuvo que el escaso porcentaje del territorio explorado pone en evidencia el amplio potencial geológico que aún conserva el Perú.
Denis Tapia Rodríguez afirmó que los estudios del INGEMMET deben orientar decisiones sobre seguridad territorial y expansión urbana en Perú.

Según explicó Walter León Lecaros, director de Geología Ambiental y Riesgo Geológico de INGEMMET, la labor preventiva busca anticiparse a los desastres y proporcionar herramientas útiles para la toma de decisiones en gestión de riesgos.

Queremos compartir con las autoridades que estamos desde mucho antes de que la desgracia toque las puertas del país”, sostuvo el funcionario, en el marco de la presentación de los avances del programa de identificación de zonas críticas.

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Brigadas de campo identifican zonas críticas ante El Niño

Durante la ceremonia, la viceministra de Minas, Mayra Figueroa Valderrama, en representación del ministro de Energía y Minas, resaltó el papel fundamental de INGEMMET en el desarrollo extractivo, científico y económico del país.

También participaron senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático y destacados ingenieros, quienes recibieron reconocimientos por su contribución al sector geológico y minero, entre ellos Rafael Luis Belaúnde Aubry, Hugo Rivera Mantilla, Daniel Hokama Tokashiki, Pedro Tumialán De la Cruz y Benjamín Morales Arnao.

La plataforma Perú en Alerta publicará información gratuita del INGEMMET sobre zonas de riesgo y peligros geológicos.
La plataforma Perú en Alerta publicará información gratuita del INGEMMET sobre zonas de riesgo y peligros geológicos.

El presidente Tapia Rodríguez enfatizó el compromiso de modernización del catastro y de las concesiones mineras, la reducción de plazos y la incorporación de tecnología, factores que permitirán optimizar procesos y fortalecer el rol de INGEMMET como instituto público de investigación.

De igual manera, Rodríguez subrayó la relevancia de los minerales críticos y tierras raras para el nuevo escenario mundial, y la función rectora de la entidad en materia paleontológica.

Modernización del catastro y el papel de los minerales críticos

Con 47 años de trayectoria, INGEMMET se consolida como el organismo técnico especializado en geociencias, minería y metalurgia, adscrito al Ministerio de Energía y Minas. La institución investiga y cartografía el subsuelo, evalúa peligros geológicos, custodia el patrimonio paleontológico, opera laboratorios de análisis y administra el catastro y las concesiones mineras.

Su labor convierte el conocimiento científico en decisiones que impulsan la inversión, ordenan el territorio y contribuyen a la seguridad de la población. El futuro de INGEMMET apunta a fortalecer su liderazgo nacional e internacional en las ciencias de la tierra, con una visión basada en la prevención y la modernización tecnológica.

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