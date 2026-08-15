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Programación de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Se inicia la lucha por llegar a la gran final de la cita mundialista. Perú buscará quedarse dentro a las 13 mejores, pero tendrá que vencer a República Checa

Programación de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026
Programación de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026
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Hoy, sábado 15 de agosto, arrancarán las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026. Estados Unidos, China, China Taipéi y Turquía lucharán para obtener su clasificación a la ansiada final.

Tras perder frente Argentina, Perú buscará frente República Checa quedar en el puesto 13 y así cerrar su destacada participación en la cita mundialista.

Programación de semifinales del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

  • Estados Unidos vs China (Sábado 15 de agosto / 16:00 horas / Volleyball World)
  • China Taipéi vs Turquía (Sábado 15 de agosto / 19:00 horas / Volleyball World)

Programación de duelos por la reclasificación

Partidos por los puestos del 5° al 8°

  • Italia vs Croacia (Sábado 15 de agosto / 10:00 horas / Santiago / Volleyball World)
  • Tailandia vs Corea del Sur (Sábado 15 de agosto / 13:00 horas / Santiago / Volleyball World)

Partidos por los puestos del 9° al 12°

  • Argentina vs República Dominicana (Sábado 15 de agosto / 16:00 horas / Santiago / Volleyball World)
  • Polonia vs Japón (Sábado 15 de agosto / 19:00 horas / Santiago / Volleyball World)

Partidos por los puestos del 13° al 16°

Partidos por los puestos 23° y 24°

  • Argelia vs Egipto (Sábado 15 de agosto / 16:00 horas / San Felipe / Volleyball World)

Partidos por los puestos 19° y 20°

  • México vs Túnez (Sábado 15 de agosto / 16:00 horas / Los Andes / Volleyball World)
Programación de semifinales del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. (Dosis de voleibol)
Programación de semifinales del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. (Dosis de voleibol)

Dónde ver los partidos de semifinales por el Mundial Sub 17 de vóley 2026

La expectativa crece ante el enfrentamiento entre Perú y República Checa por el Mundial Sub-17 de Vóley 2026, con múltiples alternativas para seguir el partido en tiempo real. Latina Televisión transmitirá el encuentro en todo el país, tanto por su señal abierta como a través de su página web y su aplicación oficial, lo que permitirá a los aficionados peruanos acceder a la cobertura sin restricciones geográficas.

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Para quienes optan por plataformas internacionales, la opción estará disponible en VBTV (Volleyball World), un servicio de streaming que ofrece la transmisión en directo mediante suscripción paga. Esta vía garantiza acceso global para quienes deseen ver el partido fuera del territorio nacional o busquen una alternativa digital.

La cobertura informativa estará reforzada por Infobae Perú, que brindará desde su sitio web la previa del partido, el seguimiento punto a punto, actualizaciones de las principales incidencias, el marcador final y un resumen con todos los detalles. Así, los seguidores dispondrán de información detallada y análisis al instante, incluso para quienes no puedan ver el partido en vivo.

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Semifinales confirmadas del Mundial Sub 17 de vóley 2026.
Semifinales confirmadas del Mundial Sub 17 de vóley 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

El nuevo objetivo de Perú en el Mundial Sub 17 de vóley 2026

La derrota de Perú ante Argentina en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 marcó el cierre de la lucha por los puestos de privilegio para el equipo nacional. Ahora, la atención está puesta en obtener la mejor ubicación posible en la clasificación y despedirse del torneo con solidez y entrega.

El próximo compromiso de la selección será ante República Checa, en un cruce que definirá posiciones entre el duodécimo y el decimosexto lugar. Para las jugadoras peruanas, este partido es una ocasión para evidenciar carácter y capacidad de reacción tras la caída previa, apuntando a terminar el campeonato con una imagen positiva frente a rivales y seguidores.

Perú seguirá en competencia por los puestos del 9º al 16º del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Perú seguirá en competencia por los puestos del 9º al 16º del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

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