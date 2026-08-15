A qué hora juega Alianza Lima vs UTC HOY: partido en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC por Torneo Clausura de Liga 1 2026.

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Hoy, sábado 15 de agosto, el estadio Alejandro Villanueva será el escenario donde Alianza Lima y UTC se enfrentarán este sábado en un duelo de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro adquiere relevancia porque ambos equipos atraviesan momentos muy distintos: los locales buscan sostener su invicto y recuperar el liderato, mientras los cajamarquinos quieren escapar del fondo de la tabla.

La actualidad de los dirigidos por Pablo Guede muestra un equipo que, aunque igualó 1-1 ante Sport Boys en su última presentación y perdió la cima del campeonato, todavía no conoce la derrota en el Clausura. El saldo es de dos triunfos y dos empates en cuatro jornadas.

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En los partidos previos, los ‘blanquiazules’ superaron a Sport Huancayo y Alianza Atlético, además de conseguir un empate fuera de casa contra Comerciantes Unidos.

De cara a este partido, el elenco ‘victoriano’ sufrirá la baja de Marco Huamán por lesión en el lateral izquierdo. El técnico optaría por el chileno Nicolás Díaz para cubrir esa posición, aportando experiencia internacional a la defensa.

Goles y resumen del empate entre 'blanquiazules' y 'rosados' en el Estadio Nacional por Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

UTC, por su parte, afronta la cita con un panorama opuesto. El equipo de Cajamarca solo ha sumado dos empates y dos derrotas en el inicio del Torneo Clausura. En su último partido registró una igualdad 1-1 frente a ADT, resultado que no le permitió salir del fondo de la clasificación ni mejorar su balance ofensivo. La falta de victorias ha encendido las alarmas y obliga a buscar un golpe de timón en Matute.

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En la portería del ‘gavilán del norte’ habrá un debut inesperado: con la expulsión de Ignacio Barrios ante el ‘vendaval celeste’ y la lesión de Ángelo Campos, Ricardo Bettocchi, tercer arquero del plantel y de 24 años, será titular y vivirá su estreno en la máxima categoría.

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC por Torneo Clausura 2026

El encuentro entre Alianza Lima y UTC se jugará el sábado 15 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva. El inicio está programado para las 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el partido comenzará a las 20:30 horas.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil será a las 21:30 horas. En México, el cotejo podrá verse desde las 18:30 horas, mientras que en España está previsto para la 02:30 horas de la madrugada del domingo 16 de agosto.

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Dónde ver Alianza Lima vs UTC por Torneo Clausura 2026

El Alianza Lima vs UTC, correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura 2026, será transmitido por L1 MAX, canal asociado a la Federación Peruana de Fútbol y disponible en los principales operadores de televisión por suscripción del país, como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. La señal también podrá verse a través de la plataforma digital Liga 1 Play, que ofrece acceso mediante una suscripción mensual de S/. 22,99 soles.

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura en vivo desde su portal web, con información previa, relato minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y otros detalles.

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Detalles del partido entre Alianza Lima y UTC en el estadio Alejandro Villanueva. - créditos: Alianza Lima

Historial de enfrentamientos

Alianza Lima y UTC se han visto las caras en 31 oportunidades a lo largo de la historia del fútbol peruano. Y si revisamos el balance general, nos percatamos que los ‘íntimos’ parten con la ventaja con 17 victorias, siete derrotas y siete empates.

El último enfrentamiento se dio el 28 de febrero del presente año, en el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura. El estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca fue testigo de un triunfo a favor de los ‘blanquiazules’ por 1-0 con el gol de Renzo Garcés.

Los 'blanquiazules' ganaron en el último minuto con gol de Renzo Garcés en Cajamarca - Crédito: L1MAX.