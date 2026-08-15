Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC HOY: partido en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

El conjunto ‘blanquiazul’ apunta a recuperar el liderato del segundo certamen doméstico del año, aunque delante tiene a un equipo cajamarquino que quiere salir del descenso. Conoce los detalles del cotejo

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC por Torneo Clausura de Liga 1 2026.
A qué hora juega Alianza Lima vs UTC por Torneo Clausura de Liga 1 2026.
Guardar

Hoy, sábado 15 de agosto, el estadio Alejandro Villanueva será el escenario donde Alianza Lima y UTC se enfrentarán este sábado en un duelo de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro adquiere relevancia porque ambos equipos atraviesan momentos muy distintos: los locales buscan sostener su invicto y recuperar el liderato, mientras los cajamarquinos quieren escapar del fondo de la tabla.

La actualidad de los dirigidos por Pablo Guede muestra un equipo que, aunque igualó 1-1 ante Sport Boys en su última presentación y perdió la cima del campeonato, todavía no conoce la derrota en el Clausura. El saldo es de dos triunfos y dos empates en cuatro jornadas.

PUBLICIDAD

En los partidos previos, los ‘blanquiazules’ superaron a Sport Huancayo y Alianza Atlético, además de conseguir un empate fuera de casa contra Comerciantes Unidos.

De cara a este partido, el elenco ‘victoriano’ sufrirá la baja de Marco Huamán por lesión en el lateral izquierdo. El técnico optaría por el chileno Nicolás Díaz para cubrir esa posición, aportando experiencia internacional a la defensa.

Goles y resumen del empate entre 'blanquiazules' y 'rosados' en el Estadio Nacional por Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

UTC, por su parte, afronta la cita con un panorama opuesto. El equipo de Cajamarca solo ha sumado dos empates y dos derrotas en el inicio del Torneo Clausura. En su último partido registró una igualdad 1-1 frente a ADT, resultado que no le permitió salir del fondo de la clasificación ni mejorar su balance ofensivo. La falta de victorias ha encendido las alarmas y obliga a buscar un golpe de timón en Matute.

PUBLICIDAD

En la portería del ‘gavilán del norte’ habrá un debut inesperado: con la expulsión de Ignacio Barrios ante el ‘vendaval celeste’ y la lesión de Ángelo Campos, Ricardo Bettocchi, tercer arquero del plantel y de 24 años, será titular y vivirá su estreno en la máxima categoría.

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC por Torneo Clausura 2026

El encuentro entre Alianza Lima y UTC se jugará el sábado 15 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva. El inicio está programado para las 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el partido comenzará a las 20:30 horas.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil será a las 21:30 horas. En México, el cotejo podrá verse desde las 18:30 horas, mientras que en España está previsto para la 02:30 horas de la madrugada del domingo 16 de agosto.

Dónde ver Alianza Lima vs UTC por Torneo Clausura 2026

El Alianza Lima vs UTC, correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura 2026, será transmitido por L1 MAX, canal asociado a la Federación Peruana de Fútbol y disponible en los principales operadores de televisión por suscripción del país, como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. La señal también podrá verse a través de la plataforma digital Liga 1 Play, que ofrece acceso mediante una suscripción mensual de S/. 22,99 soles.

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura en vivo desde su portal web, con información previa, relato minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y otros detalles.

Detalles del partido entre Alianza Lima y UTC en el estadio Alejandro Villanueva.
Detalles del partido entre Alianza Lima y UTC en el estadio Alejandro Villanueva. - créditos: Alianza Lima

Historial de enfrentamientos

Alianza Lima y UTC se han visto las caras en 31 oportunidades a lo largo de la historia del fútbol peruano. Y si revisamos el balance general, nos percatamos que los ‘íntimos’ parten con la ventaja con 17 victorias, siete derrotas y siete empates.

El último enfrentamiento se dio el 28 de febrero del presente año, en el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura. El estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca fue testigo de un triunfo a favor de los ‘blanquiazules’ por 1-0 con el gol de Renzo Garcés.

Los 'blanquiazules' ganaron en el último minuto con gol de Renzo Garcés en Cajamarca - Crédito: L1MAX.

Temas Relacionados

Alianza LimaUTCLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vs República Checa EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por los ‘play offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ buscará frente el cuadro checo quedar en la mejor posición de la cita mundialista: apunta quedar dentro de los 13 mejores. Sigue las incidencias del crucial choque

Perú vs República Checa EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por los ‘play offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Partidos de hoy, sábado 15 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presenta duelos imperdibles: Alianza Lima se medirá con UTC en Matute, Perú luchará por el mejor lugar frente República Checa en el Mundial Sub 17, Boca Juniors chocará con Platense, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 15 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Así quedaron los cruces de semifinales del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: las cuatro selecciones que aspiran al título en Chile

La jornada de cuartos de final llegó a su fin en Santiago y Valparaíso con duelos de alta exigencia que definieron a los semifinalistas del campeonato juvenil

Así quedaron los cruces de semifinales del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: las cuatro selecciones que aspiran al título en Chile

Ignacio Buse vs Adam Walton: día, hora y dónde ver debut del peruano en el Masters 1000 de Cincinnati 2026

El tenis nacional evitó la primera ronda del certamen en Ohio gracias a su posición de preclasificado y se estrenará ante el australiano

Ignacio Buse vs Adam Walton: día, hora y dónde ver debut del peruano en el Masters 1000 de Cincinnati 2026

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así quedaron los partidos

Arranca la ronda final de la competencia y solo cuatro equipos llegarán a las semifinales. Perú luchó frente Argentina por el puesto del 9° al 16°

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así quedaron los partidos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nombran a Fátima Altabás, exministra de Balcázar, como jefa de asesores del MIDIS

Nombran a Fátima Altabás, exministra de Balcázar, como jefa de asesores del MIDIS

Encuesta Ipsos: 80% respalda que el Congreso delegue facultades al gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar problemas del país

Presenta moción para interpelar al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, por supuestos vínculos con Minera Poderosa

Ollanta Humala: “Se cierra hoy un capítulo nefasto de acoso judicial en Perú”

Delia Espinoza a la JNJ: “Destitúyanme las veces que quieran, al final la ley se impondrá y responderán”

ENTRETENIMIENTO

Roberto Musso, su regreso a Perú con Cuarteto de Nos y el impacto de sus canciones en los jóvenes: “Pongo bajo la lupa las letras para no dar mensajes que no quiero”

Roberto Musso, su regreso a Perú con Cuarteto de Nos y el impacto de sus canciones en los jóvenes: “Pongo bajo la lupa las letras para no dar mensajes que no quiero”

Patricia Villarreal acusa a trabajadora de Del Barrio Producciones por ignorar su denuncia: “Hoy no tengo tiempo, mañana tampoco”

Así fue la reaparición pública de César Sánchez tras declarar por cuatro horas por denuncia de acoso a Naldy Saldaña: “Asqueroso”

El video del ataque a Soraya Nieto desata indignación por la reacción de los músicos y del público

Paolo Guerrero borró un reposteo que hizo de Alondra García Miró y en Instagram quedó otro detalle que disparó comentarios

DEPORTES

Perú vs República Checa EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por los ‘play offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Perú vs República Checa EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por los ‘play offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Partidos de hoy, sábado 15 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Así quedaron los cruces de semifinales del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: las cuatro selecciones que aspiran al título en Chile

Ignacio Buse vs Adam Walton: día, hora y dónde ver debut del peruano en el Masters 1000 de Cincinnati 2026

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así quedaron los partidos