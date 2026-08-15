Perú vs República Checa EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por los ‘play offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

¡Vamos Perú! La selección peruana se medirá con República Checa por los lugares del 13° al 16° por el Mundial Sub 17 de vóley 2026. La ‘blanquirroja’ buscará cerrar su participación en la cita mundialista lo más alto de la tabla de posiciones.
Así llega Perú y República Checa al choque
El duelo entre Perú y República Checa encuentra a ambos equipos tras resultados adversos en sus presentaciones más recientes por el Mundial Sub-17 de Vóley 2026. El conjunto nacional llega a este compromiso luego de una ajustada derrota por 3-2 ante Argentina, en un encuentro que dejó fuera a las peruanas de la disputa por los puestos superiores.
Por su parte, República Checa afronta este cruce tras caer 3-1 ante República Dominicana. Ambas selecciones buscarán revertir el último traspié y cerrar la competencia con una actuación convincente en la lucha por la mejor ubicación posible dentro de la clasificación general.
Dónde ver Perú vs República Checa por el Mundial Sub 17 de vóley 2026
La cobertura del partido entre Perú y República Checa contará con una amplia oferta de opciones para los aficionados. Latina Televisión será la encargada de la transmisión oficial en territorio peruano, permitiendo seguir el encuentro tanto a través de la señal de televisión abierta como en su página web y aplicación oficial.
Para quienes prefieran plataformas digitales internacionales, el partido estará disponible en VBTV (Volleyball World), que ofrece la transmisión en vivo mediante un sistema de suscripción paga. De esta forma, los seguidores podrán elegir entre la alternativa nacional y el acceso global para no perderse el desarrollo del enfrentamiento.
Por otro lado, Infobae Perú realizará una cobertura completa del duelo. En la web del medio se podrá acceder a la previa, el seguimiento punto a punto, las incidencias más relevantes, el resultado final y un resumen detallado de lo ocurrido en el campo de juego. Así, los aficionados dispondrán de información actualizada y análisis al instante durante el desarrollo del partido.
Horarios de Perú vs República Checa por el Mundial Sub 17 de vóley 2026
La selección peruana enfrenta un nuevo reto tras quedar fuera de la disputa por los primeros lugares del Mundial. Hoy, sábado 15 de agosto, el equipo nacional jugará ante República Checa por los ‘play offs’ que definirán del 13° al 16° puesto en el torneo. Este partido se convierte en una oportunidad para que el sexteto dirigido por el cuerpo técnico nacional busque una victoria que les permita mejorar su ubicación final y despedirse del certamen con una nota positiva.
El encuentro está programado para las 10:00 horas en el horario peruano. Esta misma hora se aplicará para quienes sigan el partido desde Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, el partido comenzará a las 11:00 horas, mientras que en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el inicio está previsto para las 12:00 horas.
Perú sigue luchando en el Mundial Sub 17 de vóley 2026
La caída de Perú frente a Argentina en el Mundial Sub-17 de Vóley 2026 selló las posibilidades del equipo nacional de pelear por los lugares más altos del certamen. Ante este escenario, las jugadoras se enfocan en la mejor ubicación de la tabla y culminar el torneo con una presentación positiva.
El siguiente desafío para la ‘blanquirroja’ será frente a República Checa, en un partido clave para definir las posiciones entre el duodécimo y el decimosexto lugar. Este encuentro representa una oportunidad para que las peruanas demuestren su capacidad de reacción luego de la ajustada derrota y dejen una buena imagen ante sus rivales y seguidores.