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Perú vs República Checa EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por los ‘play offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ buscará frente el cuadro checo quedar en la mejor posición de la cita mundialista: apunta quedar dentro de los 13 mejores. Sigue las incidencias del crucial choque

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12:58 hsHoy

¡Vamos Perú! La selección peruana se medirá con República Checa por los lugares del 13° al 16° por el Mundial Sub 17 de vóley 2026. La ‘blanquirroja’ buscará cerrar su participación en la cita mundialista lo más alto de la tabla de posiciones.

12:58 hsHoy

Así llega Perú y República Checa al choque

El duelo entre Perú y República Checa encuentra a ambos equipos tras resultados adversos en sus presentaciones más recientes por el Mundial Sub-17 de Vóley 2026. El conjunto nacional llega a este compromiso luego de una ajustada derrota por 3-2 ante Argentina, en un encuentro que dejó fuera a las peruanas de la disputa por los puestos superiores.

Por su parte, República Checa afronta este cruce tras caer 3-1 ante República Dominicana. Ambas selecciones buscarán revertir el último traspié y cerrar la competencia con una actuación convincente en la lucha por la mejor ubicación posible dentro de la clasificación general.

Revive el punto final con el que la selección argentina de vóley femenino Sub-17 derrotó a Perú en un reñido encuentro disputado en Santiago de Chile. La celebración de las ganadoras contrasta con la tristeza del equipo peruano. - Latina Noticias
12:58 hsHoy

Dónde ver Perú vs República Checa por el Mundial Sub 17 de vóley 2026

La cobertura del partido entre Perú y República Checa contará con una amplia oferta de opciones para los aficionados. Latina Televisión será la encargada de la transmisión oficial en territorio peruano, permitiendo seguir el encuentro tanto a través de la señal de televisión abierta como en su página web y aplicación oficial.

Para quienes prefieran plataformas digitales internacionales, el partido estará disponible en VBTV (Volleyball World), que ofrece la transmisión en vivo mediante un sistema de suscripción paga. De esta forma, los seguidores podrán elegir entre la alternativa nacional y el acceso global para no perderse el desarrollo del enfrentamiento.

Por otro lado, Infobae Perú realizará una cobertura completa del duelo. En la web del medio se podrá acceder a la previa, el seguimiento punto a punto, las incidencias más relevantes, el resultado final y un resumen detallado de lo ocurrido en el campo de juego. Así, los aficionados dispondrán de información actualizada y análisis al instante durante el desarrollo del partido.

Perú vs Argentina por Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Perú vs Argentina: fecha y horario del partido por Mundial Sub 17 de Vóley 2026 - Crédito: X.
12:57 hsHoy

Horarios de Perú vs República Checa por el Mundial Sub 17 de vóley 2026

La selección peruana enfrenta un nuevo reto tras quedar fuera de la disputa por los primeros lugares del Mundial. Hoy, sábado 15 de agosto, el equipo nacional jugará ante República Checa por los ‘play offs’ que definirán del 13° al 16° puesto en el torneo. Este partido se convierte en una oportunidad para que el sexteto dirigido por el cuerpo técnico nacional busque una victoria que les permita mejorar su ubicación final y despedirse del certamen con una nota positiva.

El encuentro está programado para las 10:00 horas en el horario peruano. Esta misma hora se aplicará para quienes sigan el partido desde Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, el partido comenzará a las 11:00 horas, mientras que en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el inicio está previsto para las 12:00 horas.

A qué hora juega Perú vs República Checa por el Mundial Sub 17 de vóley 2026. (FPV)
A qué hora juega Perú vs República Checa por el Mundial Sub 17 de vóley 2026. (FPV)
12:57 hsHoy

Perú sigue luchando en el Mundial Sub 17 de vóley 2026

La caída de Perú frente a Argentina en el Mundial Sub-17 de Vóley 2026 selló las posibilidades del equipo nacional de pelear por los lugares más altos del certamen. Ante este escenario, las jugadoras se enfocan en la mejor ubicación de la tabla y culminar el torneo con una presentación positiva.

El siguiente desafío para la ‘blanquirroja’ será frente a República Checa, en un partido clave para definir las posiciones entre el duodécimo y el decimosexto lugar. Este encuentro representa una oportunidad para que las peruanas demuestren su capacidad de reacción luego de la ajustada derrota y dejen una buena imagen ante sus rivales y seguidores.

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