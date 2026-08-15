Perú vs República Checa EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por los ‘play offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

¡Vamos Perú! La selección peruana se medirá con República Checa por los lugares del 13° al 16° por el Mundial Sub 17 de vóley 2026 . La ‘blanquirroja’ buscará cerrar su participación en la cita mundialista lo más alto de la tabla de posiciones.

Por su parte, República Checa afronta este cruce tras caer 3-1 ante República Dominicana . Ambas selecciones buscarán revertir el último traspié y cerrar la competencia con una actuación convincente en la lucha por la mejor ubicación posible dentro de la clasificación general.

El duelo entre Perú y República Checa encuentra a ambos equipos tras resultados adversos en sus presentaciones más recientes por el Mundial Sub-17 de Vóley 2026. El conjunto nacional llega a este compromiso luego de una ajustada derrota por 3-2 ante Argentina , en un encuentro que dejó fuera a las peruanas de la disputa por los puestos superiores.

12:58 hs

Dónde ver Perú vs República Checa por el Mundial Sub 17 de vóley 2026

La cobertura del partido entre Perú y República Checa contará con una amplia oferta de opciones para los aficionados. Latina Televisión será la encargada de la transmisión oficial en territorio peruano, permitiendo seguir el encuentro tanto a través de la señal de televisión abierta como en su página web y aplicación oficial.

Para quienes prefieran plataformas digitales internacionales, el partido estará disponible en VBTV (Volleyball World), que ofrece la transmisión en vivo mediante un sistema de suscripción paga. De esta forma, los seguidores podrán elegir entre la alternativa nacional y el acceso global para no perderse el desarrollo del enfrentamiento.

Por otro lado, Infobae Perú realizará una cobertura completa del duelo. En la web del medio se podrá acceder a la previa, el seguimiento punto a punto, las incidencias más relevantes, el resultado final y un resumen detallado de lo ocurrido en el campo de juego. Así, los aficionados dispondrán de información actualizada y análisis al instante durante el desarrollo del partido.