Nombran a Fátima Altabás, exministra de Balcázar, como jefa de asesores del MIDIS

Fátima Soraya Altabás Kajatt asume la conducción del Ministerio de Cultura con un enfoque técnico vinculado a control institucional y transparencia.

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La exministra de Cultura del gobierno de José María Balcázar, Fátima Altabás Kajatt, fue designada como Jefa del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), según la Resolución Ministerial N° D000223-2026-MIDIS publicada hoy sábado 15 de agosto en el diario oficial El Peruano.

La designación lleva la firma de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Ivonne Canales Martínez. En su nueva función, Altabás Kajatt tendrá a su cargo el asesoramiento directo a la titular del sector, la coordinación de las actividades del equipo de asesores del despacho y la preparación de la agenda ministerial para el Consejo de Ministros, entre otras responsabilidades. El cargo incluye también la facultad de representar a la ministra en actividades, comisiones y exposiciones que le sean encomendadas.

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Una resolución ministerial designa a Fátima Soraya Altabas Kajatt como Jefa de Gabinete de Asesores en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Abogada egresada de la Universidad de Lima, con especialización en gestión pública, control interno y prevención de la corrupción, Altabás Kajatt acumula más de 20 años de experiencia en cargos estratégicos del sector público. Antes de ingresar al gabinete de Balcázar, se desempeñó como gerenta general del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El 24 de febrero de 2026, el presidente Balcázar la incorporó a su primer Consejo de Ministros como titular de la cartera de Cultura, en el gabinete presidido por la primera ministra Denisse Miralles. Ejerció funciones hasta el 28 de julio de 2026.

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Figuras vuelven

La designación de Fátima Soraya Altabas Kajatt como Jefa de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), publicada este sábado en el diario oficial El Peruano, se suma a un patrón que ha marcado las primeras semanas del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori: la incorporación de funcionarios con trayectoria en administraciones anteriores a puestos de confianza del nuevo Ejecutivo.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, fue captada el pasado 7 de agosto, durante un acto público, en la Plaza de Armas de Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Dos casos anteriores también provienen del gobierno de Balcázar. Rodolfo Acuña Namihas, quien fue ministro de Economía y Finanzas en esa administración, fue designado jefe de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de la Producción. Un día antes, Carlos Díaz Dañino, exministro de Defensa de Balcázar, asumió la Secretaría General del Ministerio del Interior.

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El fenómeno se extiende hacia gobiernos más anteriores. Juan Sheput Moore, ahora titular de Trabajo, ocupó esa misma cartera en 2005 con Alejandro Toledo y en 2020 con Manuel Merino. José Antonio Chang Escobedo vuelve al Ministerio de Educación, que ya dirigió entre 2006 y 2011 durante el segundo gobierno de Alan García, cuando también presidió el Consejo de Ministros. Rafael Rey Rey, designado en Transportes y Comunicaciones, fue ministro de Defensa y de Producción con García. Ernesto Álvarez Miranda, actual titular de Justicia, fue presidente del Consejo de Ministros del gobierno transitorio de José Jerí en 2025.

El gobierno de Dina Boluarte también aportó nombres al nuevo Ejecutivo. Erick Wilfredo Lahura Serrano repite como viceministro de Hacienda del MEF, cargo que ya ejerció entre noviembre de 2024 y julio de 2025 bajo las gestiones de los ministros José Arista, José Salardi y Raúl Pérez-Reyes. Miriam Janette Ponce Vértiz retorna como viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu, posición que también ocupó con Boluarte antes de asumir la titularidad de esa cartera entre septiembre de 2023 y abril de 2024.

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A ese listado se agrega Teresa Mera Gómez, exministra de Comercio Exterior y Turismo entre octubre de 2025 y febrero de 2026, con paso por los gobiernos de Jerí y Balcázar, designada presidenta ejecutiva de PromPerú por el actual ministro del sector, Rogers Valencia, quien a su vez fue titular de esa cartera durante el gobierno de Martín Vizcarra en 2018.

Juan Teodoro Falconi Gálvez, nombrado viceministro de Justicia, presidió la Comisión de Gracias Presidenciales —instancia vinculada al indulto de Alberto Fujimori— y ocupó la jefatura de Prensa e Imagen de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) durante el gobierno de Jerí.

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