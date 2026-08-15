Alerta por lloviznas en los celulares: ¿Qué significa el reporte del Senamhi y qué medidas tomar?

Las lloviznas y ráfagas de viento pueden reducir la visibilidad y volver resbaladizas las superficies, por lo que se recomienda extremar las precauciones durante los desplazamientos - Créditos: Andina/Sismate.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta preventiva que llegó directamente a los teléfonos celulares de miles de peruanos durante la tarde del viernes 14 de agosto. El aviso fue emitido mediante el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate), plataforma diseñada para comunicar a la ciudadanía sobre posibles riesgos asociados con fenómenos naturales.

La notificación apareció a las 6:21 p. m. y advertía sobre la presencia de lloviznas y un incremento de los vientos en sectores próximos al litoral peruano. El mensaje incluyó recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), con el objetivo de que las personas adopten medidas preventivas frente a las condiciones meteorológicas previstas.

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El aviso generó sorpresa entre numerosos usuarios, debido a que la alerta apareció de manera directa en sus dispositivos móviles. Sin embargo, la recepción de este tipo de comunicaciones forma parte de un mecanismo destinado a fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones que podrían representar algún peligro para la población.

Senamhi envió una alerta preventiva a los celulares de miles de peruanos ante la presencia de lloviznas y un incremento de los vientos en sectores cercanos al litoral - Créditos: Andina.

¿Qué significa la alerta enviada por el Senamhi?

La comunicación no implica necesariamente que se produzca una emergencia de inmediato. Su finalidad consiste en advertir sobre determinadas condiciones atmosféricas que podrían generar efectos en zonas expuestas, especialmente en áreas cercanas al litoral.

En este caso, el organismo meteorológico informó sobre lloviznas y un aumento de la intensidad del viento. Estos fenómenos pueden provocar una reducción de la visibilidad, superficies resbaladizas y dificultades para quienes se desplazan por espacios abiertos. Por ello, la población debe mantenerse atenta a nuevos reportes oficiales.

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El Sismate permite que las instituciones competentes envíen mensajes de prevención directamente a los equipos móviles. Su alcance convierte a esta herramienta en un recurso relevante para difundir información durante eventos que requieren una reacción rápida.

El Sismate permite enviar advertencias directamente a los teléfonos móviles, con lo cual las autoridades pueden informar con rapidez ante fenómenos naturales potencialmente peligrosos.

¿Qué es el Sismate y para qué sirve?

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias es un mecanismo de comunicación que busca informar a los ciudadanos ante la ocurrencia o posible desarrollo de fenómenos naturales. Las alertas pueden estar relacionadas con lluvias intensas, inundaciones, huaicos, movimientos sísmicos u otras situaciones que demanden medidas de protección.

Su principal característica consiste en la transmisión de avisos a los teléfonos celulares, lo que permite ampliar la cobertura de las advertencias y reducir el tiempo entre la identificación de una amenaza y la llegada de la información a los usuarios.

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¿Qué medidas tomar ante las lloviznas y fuertes vientos?

Ante estas condiciones, Indeci recomienda adoptar acciones preventivas y prestar atención a las comunicaciones oficiales. Si la persona se encuentra en la vía pública, resulta conveniente desplazarse con precaución y evitar zonas donde puedan desprenderse objetos debido a las ráfagas.

Los conductores también deben extremar las precauciones, sobre todo cuando la calzada permanece húmeda o existe menor visibilidad. Asimismo, se recomienda asegurar elementos ubicados en exteriores que puedan caer o desplazarse por efecto del viento.

Finalmente, la ciudadanía debe conservar la calma y revisar los comunicados de las entidades oficiales. El propósito del Sismate es precisamente anticipar posibles escenarios de riesgo, facilitar una reacción oportuna y contribuir a disminuir las consecuencias de fenómenos meteorológicos repentinos.

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