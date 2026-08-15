Perú
Agregar Infobae enGoogle

Alerta por lloviznas en los celulares: ¿Qué significa el reporte del Senamhi y qué medidas tomar?

La ciudadanía debe mantenerse atenta a los comunicados oficiales y conservar la calma, ya que estos mensajes buscan anticipar escenarios de riesgo y reducir el impacto de eventos naturales repentinos

Las lloviznas y ráfagas de viento pueden reducir la visibilidad y volver resbaladizas las superficies, por lo que se recomienda extremar las precauciones durante los desplazamientos - Créditos: Andina/Sismate.
Las lloviznas y ráfagas de viento pueden reducir la visibilidad y volver resbaladizas las superficies, por lo que se recomienda extremar las precauciones durante los desplazamientos - Créditos: Andina/Sismate.
Guardar

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta preventiva que llegó directamente a los teléfonos celulares de miles de peruanos durante la tarde del viernes 14 de agosto. El aviso fue emitido mediante el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate), plataforma diseñada para comunicar a la ciudadanía sobre posibles riesgos asociados con fenómenos naturales.

La notificación apareció a las 6:21 p. m. y advertía sobre la presencia de lloviznas y un incremento de los vientos en sectores próximos al litoral peruano. El mensaje incluyó recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), con el objetivo de que las personas adopten medidas preventivas frente a las condiciones meteorológicas previstas.

PUBLICIDAD

El aviso generó sorpresa entre numerosos usuarios, debido a que la alerta apareció de manera directa en sus dispositivos móviles. Sin embargo, la recepción de este tipo de comunicaciones forma parte de un mecanismo destinado a fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones que podrían representar algún peligro para la población.

Senamhi envió una alerta preventiva a los celulares de miles de peruanos ante la presencia de lloviznas y un incremento de los vientos en sectores cercanos al litoral - Créditos: Andina.
Senamhi envió una alerta preventiva a los celulares de miles de peruanos ante la presencia de lloviznas y un incremento de los vientos en sectores cercanos al litoral - Créditos: Andina.

¿Qué significa la alerta enviada por el Senamhi?

La comunicación no implica necesariamente que se produzca una emergencia de inmediato. Su finalidad consiste en advertir sobre determinadas condiciones atmosféricas que podrían generar efectos en zonas expuestas, especialmente en áreas cercanas al litoral.

En este caso, el organismo meteorológico informó sobre lloviznas y un aumento de la intensidad del viento. Estos fenómenos pueden provocar una reducción de la visibilidad, superficies resbaladizas y dificultades para quienes se desplazan por espacios abiertos. Por ello, la población debe mantenerse atenta a nuevos reportes oficiales.

PUBLICIDAD

El Sismate permite que las instituciones competentes envíen mensajes de prevención directamente a los equipos móviles. Su alcance convierte a esta herramienta en un recurso relevante para difundir información durante eventos que requieren una reacción rápida.

El Sismate permite enviar advertencias directamente a los teléfonos móviles, con lo cual las autoridades pueden informar con rapidez ante fenómenos naturales potencialmente peligrosos.
El Sismate permite enviar advertencias directamente a los teléfonos móviles, con lo cual las autoridades pueden informar con rapidez ante fenómenos naturales potencialmente peligrosos.

¿Qué es el Sismate y para qué sirve?

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias es un mecanismo de comunicación que busca informar a los ciudadanos ante la ocurrencia o posible desarrollo de fenómenos naturales. Las alertas pueden estar relacionadas con lluvias intensas, inundaciones, huaicos, movimientos sísmicos u otras situaciones que demanden medidas de protección.

Su principal característica consiste en la transmisión de avisos a los teléfonos celulares, lo que permite ampliar la cobertura de las advertencias y reducir el tiempo entre la identificación de una amenaza y la llegada de la información a los usuarios.

¿Qué medidas tomar ante las lloviznas y fuertes vientos?

Ante estas condiciones, Indeci recomienda adoptar acciones preventivas y prestar atención a las comunicaciones oficiales. Si la persona se encuentra en la vía pública, resulta conveniente desplazarse con precaución y evitar zonas donde puedan desprenderse objetos debido a las ráfagas.

Los conductores también deben extremar las precauciones, sobre todo cuando la calzada permanece húmeda o existe menor visibilidad. Asimismo, se recomienda asegurar elementos ubicados en exteriores que puedan caer o desplazarse por efecto del viento.

Finalmente, la ciudadanía debe conservar la calma y revisar los comunicados de las entidades oficiales. El propósito del Sismate es precisamente anticipar posibles escenarios de riesgo, facilitar una reacción oportuna y contribuir a disminuir las consecuencias de fenómenos meteorológicos repentinos.

Temas Relacionados

lloviznasSenamhilluviasSismateperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El alza de combustibles en Lima: Conductores recorren la ciudad por el incremento del precio mientras crecen las diferencias entre distritos

El incremento en los precios de la gasolina y el diésel obliga a los usuarios a modificar sus rutas habituales, con diferencias de hasta S/ 4,39 por galón y largas filas en los grifos más económicos

El alza de combustibles en Lima: Conductores recorren la ciudad por el incremento del precio mientras crecen las diferencias entre distritos

Efemérides hoy 15 de agosto: historia, tragedia y cultura en una de las fechas más emblemáticas del Perú

La jornada recuerda el desastre de 2007 en Pisco, las celebraciones masivas en Arequipa y figuras emblemáticas que dejaron huella en la política y el arte local

Efemérides hoy 15 de agosto: historia, tragedia y cultura en una de las fechas más emblemáticas del Perú

Mochilas de emergencia en Lima: precios, artículos clave y consejos para equiparlas

Botiquines, medicinas, herramientas y alimentos no perecibles figuran entre los productos sugeridos para un kit de emergencia, con precios que permiten cubrir las necesidades elementales ante imprevistos urbanos o naturales

Mochilas de emergencia en Lima: precios, artículos clave y consejos para equiparlas

Destellos en el cielo de Lima durante el terremoto de 2007: el fenómeno detrás de las luces que sorprendieron a millones aquella noche del 15 de agosto

Una serie de resplandores blancos acompañó el potente sismo que sacudió la capital peruana, un efecto que la ciencia atribuye a la liberación de cargas eléctricas provocada por la fricción de rocas bajo tierra

Destellos en el cielo de Lima durante el terremoto de 2007: el fenómeno detrás de las luces que sorprendieron a millones aquella noche del 15 de agosto

Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, sábado 15 de agosto de 2026

La disparidad en los precios de los combustibles en Perú impulsa a los consumidores a buscar alternativas digitales para economizar, mientras el Estado interviene para contener posibles alzas

Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, sábado 15 de agosto de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nombran a Fátima Altabás, exministra de Balcázar, como jefa de asesores del MIDIS

Nombran a Fátima Altabás, exministra de Balcázar, como jefa de asesores del MIDIS

Encuesta Ipsos: 80% respalda que el Congreso delegue facultades al gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar problemas del país

Presenta moción para interpelar al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, por supuestos vínculos con Minera Poderosa

Ollanta Humala: “Se cierra hoy un capítulo nefasto de acoso judicial en Perú”

Delia Espinoza a la JNJ: “Destitúyanme las veces que quieran, al final la ley se impondrá y responderán”

ENTRETENIMIENTO

Caso La Bella Luz: ¿Quién es la mujer que agredió a Naldy Saldaña cuando fue a declarar?

Caso La Bella Luz: ¿Quién es la mujer que agredió a Naldy Saldaña cuando fue a declarar?

Roberto Musso, su regreso a Perú con Cuarteto de Nos y el impacto de sus canciones en los jóvenes: “Pongo bajo la lupa las letras para no dar mensajes que no quiero”

Patricia Villarreal acusa a trabajadora de Del Barrio Producciones por ignorar su denuncia: “Hoy no tengo tiempo, mañana tampoco”

Así fue la reaparición pública de César Sánchez tras declarar por cuatro horas por denuncia de acoso a Naldy Saldaña: “Asqueroso”

El video del ataque a Soraya Nieto desata indignación por la reacción de los músicos y del público

DEPORTES

Programación de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Programación de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Perú vs República Checa EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por los ‘play offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC HOY: partido en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 15 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Así quedaron los cruces de semifinales del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: las cuatro selecciones que aspiran al título en Chile