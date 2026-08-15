ATU modifica tres rutas para conectar Huaycán con el Metropolitano, Metro y corredores

Tres nuevos expresos circularán por Ramiro Prialé y beneficiarán a vecinos de Huaycán - Créditos: ATU.

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) implementará modificaciones en tres rutas de transporte público autorizado para facilitar la conexión de los vecinos de Huaycán, en Ate, con el Sistema Integrado de Transporte (SIT). Los nuevos servicios expresos Ramiro Prialé utilizarán esta autopista para reducir los tiempos de desplazamiento y ofrecer una alternativa más eficiente a quienes se trasladan hacia distintos puntos de Lima.

La propuesta contempla el ingreso de tres recorridos a la vía rápida, donde las unidades tendrán menos paradas durante sus trayectos. Esta característica permitirá acortar los viajes de pasajeros que se dirigen principalmente a sus centros laborales, instituciones educativas y otros destinos de la capital. Las modificaciones buscan aprovechar la infraestructura vial existente para mejorar la movilidad desde esta zona del distrito de Ate.

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Ruta 1260 SX – El Lorito

El servicio estará a cargo de Inversiones y Representaciones Polo S. A. C., conocida comercialmente como El Lorito. Su trayecto pasará por las avenidas Ramiro Prialé y Evitamiento hasta llegar a Caquetá, en San Martín de Porres.

La conexión permitirá acceder al Metropolitano mediante la estación Caquetá, además de enlazar con los corredores Azul y Morado en la avenida 9 de Octubre, cerca de la Plaza de Acho.

Tres rutas ingresarán a Ramiro Prialé para facilitar traslados desde Huaycán - Créditos: ATU.

Ruta 1100 SX – Etul4

La empresa de Transportes Urbano Línea 4 S. A. (Etul4) operará esta alternativa. Sus vehículos circularán por Ramiro Prialé, Evitamiento y la Panamericana Sur, con enlaces hacia la Línea 1 del Metro, cerca de Atocongo, y la Línea 2, en las inmediaciones del óvalo Santa Anita. También existirá conexión con el corredor Rojo en el cruce de Evitamiento con Javier Prado.

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Ruta 1228 SX – La Z

La ruta 1228 de la Empresa de Transportes y Servicios Santa Rosa S. A., conocida como La Z, llegará hasta la Vía Expresa Grau. El itinerario comprenderá Ramiro Prialé, Evitamiento, el puente Ricardo Palma y Abancay.

Desde ese lugar, los usuarios podrán vincularse con futuras estaciones del Metropolitano, así como con rutas autorizadas que transitan por dicha vía. Asimismo, habrá enlaces con los corredores Morado, en el Centro de Lima, y Azul, cerca de la Plaza de Acho.

Los tres servicios funcionarán durante toda la jornada, aunque concentrarán una mayor cobertura en los periodos de mayor demanda. El horario reforzado comprenderá, aproximadamente, de 5 a. m. a 8 a. m. y de 5 p. m. a 8 p. m.

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Huaycán tendrá tres servicios expresos por Ramiro Prialé para reducir tiempos de viaje - Créditos: ATU.

El propósito de este plan consiste en fortalecer la articulación entre estos servicios y otras alternativas del SIT. Los pasajeros podrán realizar conexiones con el Metropolitano, las líneas 1 y 2 del Metro de Lima, los corredores complementarios y las rutas de transporte público autorizado. De esta manera, la iniciativa pretende facilitar los traslados y contribuir a reducir la dependencia de opciones informales que operan fuera del sistema regulado.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, señaló que los expresos Ramiro Prialé representan un avance hacia un modelo de movilidad más integrado. Según explicó, la medida permite articular diferentes alternativas, disminuir la duración de los recorridos y mejorar las condiciones para los usuarios de Huaycán.

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