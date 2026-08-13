Gobierno de Keiko Fujimori promete “tomar cartas en el asunto” tras alza del combustible

Fujimori también se refirió a la seguridad ciudadana, las medidas para enfrentar los impactos del Fenómeno El Niño y el estado de las obras paralizadas. Foto: Gobierno del Perú

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que el Ejecutivo prepara medidas para mitigar el impacto del incremento de los precios de los combustibles, en un contexto internacional marcado por el conflicto bélico en otras partes del mundo. La mandataria señaló que en los próximos días se conocerán las propuestas de su administración.

Durante una rueda de prensa, Fujimori también abordó la problemática de seguridad ciudadana, las acciones frente a los efectos del Fenómeno El Niño y la situación de las obras paralizadas. En ese marco, aseguró que el Gobierno buscará coordinar con autoridades y sectores involucrados para atender las principales demandas recogidas durante su visita a Tumbes.

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Gobierno prepara medidas ante el alza de combustibles

Fujimori sostuvo que el incremento de los precios de los combustibles se viene registrando desde hace cinco meses debido a la guerra en otras partes del mundo. Frente a este escenario, adelantó que su gestión evalúa alternativas para reducir sus efectos sobre la población.

“Sabemos que hace cinco meses, debido a la guerra que existe en otras partes del mundo, los precios de los combustibles lamentablemente han subido. Este Gobierno va a tomar cartas en el asunto y en los próximos días daremos algunas propuestas para poder aliviar esta situación”, manifestó.

Sobre la seguridad en el transporte, Fujimori anunció que convocará al sector para recoger las principales dificultades de conductores y empresas. Foto: Gobierno del Perú

Ejecutivo reforzará coordinación contra la inseguridad

En relación con la seguridad en el transporte, la presidenta informó que convocará a representantes del sector para conocer directamente los problemas que enfrentan conductores y empresas. La reunión se realizaría en los próximos días y estaría enfocada en las acciones que puedan adoptarse frente a la criminalidad.

“Con ellos me voy a reunir en los próximos días y ahí también vamos a tomar cartas en el asunto”, afirmó. La mandataria agregó que su administración viene fortaleciendo el respaldo a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, además de promover una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de combatir la delincuencia.

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“Lo que vemos hoy es a una Policía que está tomando acciones y que cuenta con un mayor respaldo. Estamos articulando con las instituciones para que haya una mayor coordinación y esperamos, a través de la estrategia y la inteligencia, capturar a estos sicarios y extorsionadores que tanto daño le han hecho al país”, sostuvo.

Fujimori se pronuncia sobre Vladimir Cerrón

Consultada por la reaparición de Vladimir Cerrón, quien permaneció prófugo durante casi tres años, la jefa de Estado consideró que corresponde a las administraciones que gobernaron durante ese periodo explicar las circunstancias que permitieron que permaneciera en la clandestinidad.

Fujimori señaló que el alza de los precios de los combustibles se mantiene desde hace cinco meses y la atribuyó a los efectos de conflictos bélicos internacionales. Foto: Gobierno del Perú

“Hubiese sido bueno que el señor Cerrón enfrente a la justicia dando la cara, que es lo que yo siempre he hecho”, expresó Fujimori al ser consultada sobre el caso.

Tumbes recibirá S/ 40 millones para trabajos en el río

Las declaraciones de la presidenta se produjeron luego de supervisar las labores de limpieza y descolmatación en la margen derecha del río Tumbes. Los trabajos, ejecutados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego mediante la Autoridad Nacional del Agua, tienen como objetivo disminuir el riesgo de desbordes y proteger a la población y las zonas agrícolas ante posibles efectos del Fenómeno El Niño.

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Fujimori explicó que el Ejecutivo coordina con las autoridades regionales y locales para determinar los puntos que requieren atención prioritaria. En ese contexto, anunció una transferencia de recursos para financiar las intervenciones previstas.

“Aquí en Tumbes van a ser 15 puntos críticos. La gobernadora y algunos alcaldes han mencionado cuatro que son fundamentales y estos ya están contemplados. Se van a transferir 40 millones de soles y, de requerirse más presupuesto, el ministro Elmer Cuba también lo hará”, señaló.

Sobre el retorno de Vladimir Cerrón, Fujimori sostuvo que los gobiernos anteriores deben explicar cómo permaneció prófugo durante casi tres años. Foto: Gobierno del Perú

Gobierno evaluará obras paralizadas y servicios básicos

Durante su recorrido por Tumbes, la mandataria también constató la existencia de obras paralizadas y recibió pedidos relacionados con infraestructura y servicios básicos. Ante ello, indicó que el Ejecutivo revisará la situación de los proyectos para determinar qué alternativas permitirían reactivarlos.

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“Vamos a estudiar la situación de las obras paralizadas para encontrar soluciones efectivas. Nuestro país tiene recursos, pero no se han estado utilizando bien y tenemos prioridades como el agua, el desagüe y la titulación”, manifestó.

La presidenta también hizo referencia a las deficiencias que encontró en establecimientos de salud durante su visita y sostuvo que su administración trabajará para revertir estas condiciones. Posteriormente, visitó el sector Cerro Blanco, en San Juan de la Virgen, donde conversó con vecinos sobre sus principales necesidades.

Presidenta visitó colegios y centro de salud mental

Como parte de su recorrido por la región, Fujimori llegó a la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, donde dialogó con padres de familia y estudiantes. También visitó el centro de salud mental comunitario TUMPIS y conversó con ciudadanos de la zona.

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Durante su visita a Tumbes, la mandataria verificó el estado de obras paralizadas y recogió demandas vinculadas con infraestructura y servicios básicos. Foto: Gobierno del Perú

“A los peruanos les digo que tengan fe. Tenemos un buen equipo para trabajar y vamos a seguir encontrando soluciones”, puntualizó la mandataria.

En la jornada participaron el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde; la gobernadora regional de Tumbes, Rosario Palacios; senadores y diputados de la región, además de otras autoridades nacionales y locales.