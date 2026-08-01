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Ministro de Trabajo sobre vacaciones, gratificaciones y CTS: “No se va a recortar ningún derecho laboral”

El titular del MTPE señaló que su gestión estará enfocada en reducir la informalidad mediante incentivos, capacitación y coordinación con el sector privado para ampliar el acceso a empleos con protección social

El titular del MTPE señaló que la estrategia se aplicará mediante el diálogo social, la productividad y la coordinación con el sector privado para generar más empleo formal
El titular del MTPE señaló que la estrategia se aplicará mediante el diálogo social, la productividad y la coordinación con el sector privado para generar más empleo formal. Foto: JC Magazine
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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, aseguró que la formalización laboral será uno de los ejes centrales de su gestión, con el objetivo de que más trabajadores puedan acceder a empleos con beneficios, protección social y mejores condiciones laborales.

Durante una entrevista, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) indicó que esta estrategia se desarrollará mediante el diálogo social, el impulso de la productividad y el trabajo conjunto con el sector privado para ampliar las oportunidades de empleo formal.

Sheput señaló que la política laboral del Gobierno estará enfocada en facilitar la incorporación de trabajadores y empresas a la economía formal, sin afectar la capacidad de las compañías para mantenerse operativas y generar nuevos puestos de trabajo.

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“Queremos que más peruanos accedan a un empleo formal, con CTS, vacaciones, gratificaciones, atención en salud y una pensión”, enfatizó.
Sheput indicó que la política laboral buscará promover la incorporación de trabajadores y empresas a la formalidad, preservando la sostenibilidad de las compañías y su capacidad de crear empleo.
Sheput indicó que la política laboral buscará promover la incorporación de trabajadores y empresas a la formalidad, preservando la sostenibilidad de las compañías y su capacidad de crear empleo. Foto: El Peruano

Gobierno priorizará la formalización laboral

El ministro explicó que se fortalecerán las medidas destinadas a promover la formalización mediante incentivos que permitan a más empresas y trabajadores integrarse al sistema formal. Según indicó, esta política busca ampliar el acceso a derechos laborales y mejorar la protección social.

Asimismo, destacó que la reducción de la informalidad contribuirá a elevar la productividad y la competitividad del país. Para ello, la gestión del MTPE contempla reforzar los servicios públicos de empleo, desarrollar programas de capacitación y coordinar acciones con el sector privado.

Sheput descarta cambios en beneficios laborales

El titular del MTPE afirmó que su gestión mantendrá un respeto irrestricto por los derechos laborales vigentes y descartó la aplicación de medidas que impliquen una reducción de beneficios para los trabajadores.

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“No se va a recortar ningún derecho laboral ni se van a eliminar los feriados, conforme a lo señalado por la presidenta de la República”, manifestó.
El ministro indicó que se reforzarán las acciones de formalización a través de incentivos para facilitar que más empresas y trabajadores ingresen al sistema formal.
El ministro indicó que se reforzarán las acciones de formalización a través de incentivos para facilitar que más empresas y trabajadores ingresen al sistema formal. Foto: Crónica Viva

Sheput sostuvo que el Ejecutivo busca generar un marco de mayor estabilidad y predictibilidad para trabajadores y empleadores, promoviendo un equilibrio entre la protección laboral, la sostenibilidad empresarial y la generación de empleo.

Finalmente, señaló que el Ministerio de Trabajo impulsará una política laboral moderna e inclusiva, orientada a vincular el crecimiento económico con mayores oportunidades de empleo formal y mejores condiciones para las familias peruanas.

Keiko Fujimori se pronuncia sobre derechos laborales

La presidenta electa Keiko Fujimori aseguró que durante su gestión no se reducirán los derechos laborales de los trabajadores, luego de que se conociera un proyecto del Ejecutivo que plantea otorgar mayor flexibilidad en algunos beneficios y evaluar cambios en los feriados no laborables. “Ningún derecho laboral va a ser recortado. Eso es lo que quiero señalar. Lo dije en mi mensaje y lo vuelvo a señalar con claridad el día de hoy”, afirmó.

La declaración se dio después de que el documento presentado al Congreso incluyera la posibilidad de modificar la forma en que se determinan beneficios como las vacaciones, las horas extras, la participación en utilidades, las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios (CTS), mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores. Asimismo, la propuesta contempla revisar el régimen de feriados con el objetivo de impulsar la productividad. Fujimori recordó que anteriormente había señalado que no eliminaría días no laborables durante su administración.

Keiko Fujimori también ha asegurado que no se recortarán los beneficios laborales.
Keiko Fujimori también ha asegurado que no se recortarán los beneficios laborales. Foto: Presidencia del Perú

En otro momento, la mandataria se refirió a la reorganización de los ministerios y sostuvo que los nuevos titulares tienen la facultad de elegir a sus equipos técnicos y personal de confianza. También indicó que la eventual salida de Óscar Arriola de la comandancia general de la Policía Nacional del Perú deberá ser evaluada por el ministro del Interior, César Astudillo.

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