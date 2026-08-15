Influencers de ‘élite’: Ranking Líderes B2B, ¿quiénes fueron los peruanos más compartidos de LinkedIn en 2026?

B2B significa que una empresa le vende productos o servicios a otra empresa, mientras que B2C es cuando la venta se hace directamente al consumidor final. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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El Ranking Líderes B2B 2026 elaborado por Edición Limitada presenta el listado de los diez ejecutivos con mayor influencia digital en el Perú, destacando por primera vez la presencia de representantes de escuelas de posgrado y un avance en la participación femenina en los principales puestos del entorno empresarial digital.

Según datos de LinkedIn, la plataforma reúne a más de 1.200 millones de miembros y 130 millones de tomadores de decisión a nivel global, consolidándose como la principal red profesional para los negocios.

En este contexto, el estudio analizó a 110 directivos de 250 empresas peruanas, procesando más de 24.000 datos recopilados entre junio de 2025 y mayo de 2026.

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Un nuevo enfoque en la medición de la influencia digital

El ranking está encabezado por Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, quien obtuvo 902 puntos, seguido por Marcelo Castiglione, CEO Corporativo de SONDA, con 538 puntos, y Paulo Pantigoso, country managing partner de EY, con 522 puntos.

El Top 10 lo completan Liliana Alvarado (UTP), Mauricio Olaya (Estudio Muñiz), Ignacio Pascual (SAP), Ignacio Brain (Michael Page), Augusto Gutiérrez (Gleeds), Luis Vinatea (Vinatea & Toyama) y Claudia Valdivia (UTEC).

LinkedIn superó los 1.200 millones de miembros y concentró a 130 millones de tomadores de decisión. REUTERS/Albert Gea

Uno de los hallazgos distintivos de esta edición es la incorporación de la categoría Escuelas de Posgrado, cuyos líderes lograron posicionar a dos integrantes dentro del Top 10 consolidado.

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Además, se identificó que este sector registró la mayor actividad en LinkedIn, superando a otras industrias en frecuencia de publicación y convirtiéndose en una de las principales revelaciones del año, según informó Edición Limitada.

Escuelas de posgrado logran dos puestos en el Top 10

Por sectores, el segmento Servicios de Tecnología es liderado por Marcelo Castiglione (SONDA), quien alcanzó 537 puntos, seguido por Ignacio Pascual (SAP) y Spencer Friedman (Culqi).

En Servicios Empresariales, Paulo Pantigoso (EY) encabeza el listado, mientras que en Servicios de Recursos Humanos destaca Ignacio Brain (Michael Page) con 405 puntos. En Servicios Legales, Jorge Toyama se posiciona en el primer lugar con la mayor puntuación del ranking.

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La medición analizó a 110 directivos de 250 empresas peruanas y procesó más de 24.000 datos entre junio de 2025 y mayo de 2026.

Dentro de la nueva categoría Escuelas de Posgrado, Liliana Alvarado, directora de la Escuela de Posgrado de la UTP, lidera con 420 puntos, seguida por Claudia Valdivia, directora general de la Escuela de Posgrado de la UTEC, y Elsa Del Castillo, directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico.

“La influencia digital dejó de medirse únicamente por el tamaño de una comunidad. Hoy, los líderes más influyentes son quienes generan conversación, mantienen una presencia constante y publican contenido relevante”, señaló Luis Felipe Gamarra, director general de Edición Limitada.

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El contenido compartido, clave para aumentar la influencia

El informe destaca que entre 2025 y 2026 el promedio de veces que las publicaciones de estos líderes fueron compartidas aumentó en 70%, lo que confirma que el impacto digital ya no depende solo del tamaño de la audiencia, sino de la capacidad de generar contenido que otros profesionales consideran valioso y eligen difundir.

El ranking evidencia, además, un mayor avance de la participación femenina en la esfera digital B2B frente a la edición anterior, consolidando el liderazgo de ejecutivas en la transformación digital del sector empresarial peruano.