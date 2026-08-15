Perú
Agregar Infobae enGoogle

Influencers de ‘élite’: Ranking Líderes B2B, ¿quiénes fueron los peruanos más compartidos de LinkedIn en 2026?

Las escuelas de posgrado dieron el gran golpe. La influencia digital en redes de corte empresarial se mide por conversación, constancia y difusión de contenido, según Edición Limitada

B2B significa que una empresa le vende productos o servicios a otra empresa, mientras que B2C es cuando la venta se hace directamente al consumidor final. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
B2B significa que una empresa le vende productos o servicios a otra empresa, mientras que B2C es cuando la venta se hace directamente al consumidor final. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Guardar

El Ranking Líderes B2B 2026 elaborado por Edición Limitada presenta el listado de los diez ejecutivos con mayor influencia digital en el Perú, destacando por primera vez la presencia de representantes de escuelas de posgrado y un avance en la participación femenina en los principales puestos del entorno empresarial digital.

Según datos de LinkedIn, la plataforma reúne a más de 1.200 millones de miembros y 130 millones de tomadores de decisión a nivel global, consolidándose como la principal red profesional para los negocios.

En este contexto, el estudio analizó a 110 directivos de 250 empresas peruanas, procesando más de 24.000 datos recopilados entre junio de 2025 y mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Un nuevo enfoque en la medición de la influencia digital

El ranking está encabezado por Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, quien obtuvo 902 puntos, seguido por Marcelo Castiglione, CEO Corporativo de SONDA, con 538 puntos, y Paulo Pantigoso, country managing partner de EY, con 522 puntos.

El Top 10 lo completan Liliana Alvarado (UTP), Mauricio Olaya (Estudio Muñiz), Ignacio Pascual (SAP), Ignacio Brain (Michael Page), Augusto Gutiérrez (Gleeds), Luis Vinatea (Vinatea & Toyama) y Claudia Valdivia (UTEC).

LinkedIn superó los 1.200 millones de miembros y concentró a 130 millones de tomadores de decisión. REUTERS/Albert Gea
LinkedIn superó los 1.200 millones de miembros y concentró a 130 millones de tomadores de decisión. REUTERS/Albert Gea

Uno de los hallazgos distintivos de esta edición es la incorporación de la categoría Escuelas de Posgrado, cuyos líderes lograron posicionar a dos integrantes dentro del Top 10 consolidado.

PUBLICIDAD

Además, se identificó que este sector registró la mayor actividad en LinkedIn, superando a otras industrias en frecuencia de publicación y convirtiéndose en una de las principales revelaciones del año, según informó Edición Limitada.

Escuelas de posgrado logran dos puestos en el Top 10

Por sectores, el segmento Servicios de Tecnología es liderado por Marcelo Castiglione (SONDA), quien alcanzó 537 puntos, seguido por Ignacio Pascual (SAP) y Spencer Friedman (Culqi).

En Servicios Empresariales, Paulo Pantigoso (EY) encabeza el listado, mientras que en Servicios de Recursos Humanos destaca Ignacio Brain (Michael Page) con 405 puntos. En Servicios Legales, Jorge Toyama se posiciona en el primer lugar con la mayor puntuación del ranking.

La medición analizó a 110 directivos de 250 empresas peruanas y procesó más de 24.000 datos entre junio de 2025 y mayo de 2026.
La medición analizó a 110 directivos de 250 empresas peruanas y procesó más de 24.000 datos entre junio de 2025 y mayo de 2026.

Dentro de la nueva categoría Escuelas de Posgrado, Liliana Alvarado, directora de la Escuela de Posgrado de la UTP, lidera con 420 puntos, seguida por Claudia Valdivia, directora general de la Escuela de Posgrado de la UTEC, y Elsa Del Castillo, directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico.

La influencia digital dejó de medirse únicamente por el tamaño de una comunidad. Hoy, los líderes más influyentes son quienes generan conversación, mantienen una presencia constante y publican contenido relevante”, señaló Luis Felipe Gamarra, director general de Edición Limitada.

El contenido compartido, clave para aumentar la influencia

El informe destaca que entre 2025 y 2026 el promedio de veces que las publicaciones de estos líderes fueron compartidas aumentó en 70%, lo que confirma que el impacto digital ya no depende solo del tamaño de la audiencia, sino de la capacidad de generar contenido que otros profesionales consideran valioso y eligen difundir.

El ranking evidencia, además, un mayor avance de la participación femenina en la esfera digital B2B frente a la edición anterior, consolidando el liderazgo de ejecutivas en la transformación digital del sector empresarial peruano.

Temas Relacionados

managementLinkedInempresasredes socialesperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno nombra a Elizabeth Zea viceministra de Interculturalidad en medio de controversia

La abogada constitucionalista, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular en 2021, fue designada por Keiko Fujimori tras la salida de Percy Barranzuela, quien denunció que reorganizaron su despacho sin avisarle

Gobierno nombra a Elizabeth Zea viceministra de Interculturalidad en medio de controversia

Perú vs República Checa EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por los ‘play offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ buscará frente el cuadro checo quedar en la mejor posición de la cita mundialista: apunta quedar dentro de los 13 mejores. Sigue las incidencias del crucial choque

Perú vs República Checa EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por los ‘play offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Resultados de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Estados Unidos, China, China Taipéi y Turquía pelearán por llegar a la gran final de la cita mundialista. Perú hará lo suyo con República Checa para quedarse dentro de las 13 mejores

Resultados de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Banco de la Nación vuelve a bajar la tasa de su préstamo de hasta S/100 mil: ¿Quiénes aplican?

Préstamo Multired de hasta S/99 mil 999 cuenta con nueva campaña con tasas promocional, solo disponible hasta el 31 de agosto

Banco de la Nación vuelve a bajar la tasa de su préstamo de hasta S/100 mil: ¿Quiénes aplican?

Conectividad y tecnología superan al precio: ¿Qué buscan los peruanos al comprar vivienda en 2026?

Un análisis de Madrid Inmobiliaria sobre más de 1,4 millones de potenciales compradores muestra que la vivienda en Lima ya no se define solo por precio y ubicación

Conectividad y tecnología superan al precio: ¿Qué buscan los peruanos al comprar vivienda en 2026?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno nombra a Elizabeth Zea viceministra de Interculturalidad en medio de controversia

Gobierno nombra a Elizabeth Zea viceministra de Interculturalidad en medio de controversia

Nombran a Fátima Altabás, exministra de Balcázar, como jefa de asesores del MIDIS

Encuesta Ipsos: 80% respalda que el Congreso delegue facultades al gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar problemas del país

Presenta moción para interpelar al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, por supuestos vínculos con Minera Poderosa

Ollanta Humala: “Se cierra hoy un capítulo nefasto de acoso judicial en Perú”

ENTRETENIMIENTO

Caso La Bella Luz: ¿Quién es la mujer que agredió a Naldy Saldaña cuando fue a declarar?

Caso La Bella Luz: ¿Quién es la mujer que agredió a Naldy Saldaña cuando fue a declarar?

Roberto Musso, su regreso a Perú con Cuarteto de Nos y el impacto de sus canciones en los jóvenes: “Pongo bajo la lupa las letras para no dar mensajes que no quiero”

Patricia Villarreal acusa a trabajadora de Del Barrio Producciones por ignorar su denuncia: “Hoy no tengo tiempo, mañana tampoco”

Así fue la reaparición pública de César Sánchez tras declarar por cuatro horas por denuncia de acoso a Naldy Saldaña: “Asqueroso”

El video del ataque a Soraya Nieto desata indignación por la reacción de los músicos y del público

DEPORTES

Perú vs República Checa EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por los ‘play offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Perú vs República Checa EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por los ‘play offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Resultados de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Programación de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC HOY: partido en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 15 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo