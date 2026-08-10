SBS lanza convocatoria para su Programa de Extensión dirigido a jóvenes universitarios

El Programa de Extensión de la SBS alcanza su edición 27, supera los 1.000 egresados y más de 400 de ellos trabajan hoy en la institución.

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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) lanzó la convocatoria para su Programa de Extensión (PEXT), dirigido a universitarios de alto rendimiento y egresados recientes que buscan especialización en áreas clave del sector financiero.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 1 de setiembre, y la entidad remarca que el programa representa una oportunidad para adquirir formación de nivel de posgrado en finanzas, gestión de riesgos y regulación financiera.

Capacitación intensiva con cobertura total

El PEXT está enfocado en estudiantes del último ciclo y recién titulados de Economía, Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas y especialidades afines.

Durante doce semanas, los seleccionados accederán a una capacitación especializada impartida por expertos de la SBS y docentes invitados nacionales e internacionales.

La SBS presenta el PEXT como una formación de nivel de posgrado en finanzas, gestión de riesgos y regulación financiera.

El plan de estudios abarca desde economía y análisis financiero hasta regulación y supervisión de los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo.

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Uno de los puntos destacados es la beca integral que cubre la totalidad de los costos académicos, el seguro médico contra accidentes y los gastos de manutención y transporte.

La SBS enfatiza que los participantes tendrán la oportunidad de compartir espacios de aprendizaje con funcionarios de la institución y de otros organismos supervisores de la región, ampliando así su red profesional y su perspectiva sobre la supervisión financiera.

Proceso de postulación y orientación para los interesados

Para orientar a los postulantes, la SBS organizará dos charlas informativas virtuales el 18 y 25 de agosto. En estas sesiones se explicarán los requisitos, beneficios y etapas del proceso de selección, además de absolver consultas de los participantes.

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Toda la información relacionada con las bases, cronograma y procedimientos de postulación se encuentra disponible en el portal institucional de la SBS. Para consultas adicionales, los interesados pueden escribir a programadeextension@sbs.gob.pe.

La beca integral de la SBS cubrirá los costos académicos, el seguro médico contra accidentes y los gastos de manutención y transporte de los seleccionados.

Impacto y relevancia del PEXT para el sector financiero

El Programa de Extensión de la SBS ha consolidado una trayectoria de 27 ediciones, con más de 1.000 egresados. Según reportes institucionales, más de 400 de sus egresados forman parte actualmente de la SBS, y más del 50 % de su personal de supervisión ha participado en el programa.

Esta cifra evidencia la influencia del PEXT en la formación de talento especializado y su aporte directo a la estabilidad y desarrollo del sistema financiero peruano.

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¿Qué es la SBS?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es el ente regulador y supervisor del sistema financiero, de seguros y de los fondos privados de pensiones en Perú.

Esta institución, de carácter autónomo, se encarga de establecer las normas que rigen el funcionamiento de bancos, financieras, cajas municipales, aseguradoras, entidades administradoras de fondos de pensiones, cooperativas de ahorro y crédito, y otras organizaciones vinculadas al sector.

Entre sus principales responsabilidades figura la supervisión permanente de estas entidades para garantizar su solidez, liquidez y solvencia.

La SBS también vela por la transparencia en la gestión de los recursos y la protección de los derechos de los usuarios, promoviendo prácticas responsables y éticas en el sistema financiero.

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Además, la entidad tiene un rol activo en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como en la educación financiera de la población.