Con estas prácticas podrás mejorar tu historial crediticio y pagar menos intereses

Mejorar el historial crediticio está vinculado principalmente a los criterios que considera la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Foto: difusión

Contar con un buen historial crediticio puede abrir la puerta a mejores condiciones de financiamiento. Desde acceder a préstamos con tasas de interés más bajas hasta ampliar las opciones de crédito formal, la calificación financiera influye directamente en las oportunidades económicas de las personas.

De acuerdo con Carlos Farro, CEO de Capital Pacífico Fintech, mejorar el récord crediticio depende principalmente de factores que evalúa la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), entre ellos el cumplimiento de los pagos, el nivel de endeudamiento, la antigüedad del historial y el manejo de distintos productos financieros.

Los factores que más influyen en tu clasificación

Uno de los aspectos más importantes es mantener un nivel de endeudamiento saludable. Según el especialista, cuando las cuotas de las deudas representan más del 30% de los ingresos, las entidades financieras suelen considerar que existe un mayor riesgo de incumplimiento.

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También tiene un peso importante la trayectoria crediticia. Acumular más de 24 meses de créditos pagados correctamente fortalece el perfil financiero. Asimismo, contar con diferentes productos, como una tarjeta de crédito y un préstamo personal o de consumo, siempre que sean administrados de manera responsable, contribuye a mejorar la evaluación.

Uno de los factores clave es mantener las deudas en un nivel manejable. Foto: Apurata

Pagar puntualmente es la mejor estrategia

Cumplir con las fechas de vencimiento es la recomendación más importante para fortalecer el historial crediticio. Para lograrlo, se aconseja programar recordatorios o automatizar los pagos y, si el presupuesto es ajustado, abonar al menos el pago mínimo para evitar caer en mora.

También es recomendable realizar los pagos entre uno y dos días antes del vencimiento para prevenir inconvenientes ocasionados por feriados o fallas en los sistemas. Con entre seis y doce meses de pagos puntuales, la clasificación puede mejorar de forma considerable. En cambio, un retraso superior a 30 días puede hacer que una persona pase de la categoría “Normal” a “CPP”.

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Mantén tus deudas bajo control

Otra práctica recomendada es limitar el uso de las tarjetas de crédito. Lo ideal es que el saldo utilizado no supere entre el 30% y el 40% de la línea disponible, ya que un uso excesivo puede afectar la percepción de riesgo de las entidades financieras.

Además, si los ingresos son reducidos, conviene evitar tener más de tres créditos activos al mismo tiempo. En caso de enfrentar dificultades para cumplir con los pagos, refinanciar la deuda puede ser una alternativa para evitar la morosidad, aunque esta decisión permanecerá registrada durante cuatro años.

Pagar las obligaciones dentro del plazo establecido es la principal recomendación para mejorar el historial crediticio. Foto: Apurata

Cómo construir y revisar tu historial

Quienes recién empiezan a generar historial crediticio pueden hacerlo utilizando una tarjeta de crédito con un límite bajo y pagando todas las compras dentro del plazo establecido. Mantener este producto activo durante un periodo de entre 12 y 24 meses, realizando consumos pequeños y cancelándolos por completo, ayuda a consolidar un mejor perfil.

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El especialista también recomienda revisar periódicamente el reporte crediticio de la SBS e Infocorp. Una consulta cada seis meses permite verificar la información registrada, detectar posibles errores y solicitar su corrección si alguna entidad reportó datos incorrectos.

Evita solicitar créditos de forma continua

Presentar varias solicitudes de crédito en un periodo corto puede afectar negativamente la calificación. Por ello, se aconseja dejar pasar entre tres y seis meses antes de tramitar un nuevo financiamiento.

Asimismo, Farro recordó que el endeudamiento debe manejarse con prudencia y no utilizarse como una extensión de los ingresos, ya que asumir más obligaciones de las que se pueden pagar incrementa el riesgo financiero.

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Quienes buscan crear un historial crediticio desde cero pueden optar por una tarjeta de crédito con un límite bajo y mantener sus pagos al día. Foto: difusión

¿Qué ocurre con las deudas castigadas?

Si una persona mantiene deudas castigadas, cancelarlas sigue siendo la mejor alternativa. Una vez realizado el pago, el reporte crediticio cambia el estado de la obligación a “cancelada”.

No obstante, ese antecedente continúa visible por aproximadamente dos años. En cambio, cuando la deuda no se paga, el registro puede permanecer hasta cinco años en el historial crediticio.