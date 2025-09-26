Perú

Arqueólogos de San Marcos descubren el Callao del siglo XVIII bajo la Fortaleza del Real Felipe

Un equipo de investigadores identificó estructuras ocultas y arte sacro pertenecientes al siglo XVII tras nuevas excavaciones en el principal complejo histórico chalaco, revelando parte de la ciudad perdida en el terremoto de 1746

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Descubren vestigios del Callao virreinal
Descubren vestigios del Callao virreinal del siglo XVIII bajo la Fortaleza del Real Felipe - UNMSM

El equipo de arqueólogos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha realizado un hallazgo destacado en la Fortaleza del Real Felipe, identificando el Callao virreinal del siglo XVIII bajo capas de sedimentos dejadas por el terremoto y tsunami de 1746. Estas excavaciones permiten observar parte de la ciudad que desapareció tras el sismo que dejó aproximadamente cinco mil fallecidos.

Un patio con historia bajo las ruinas

Los trabajos arqueológicos han revelado un piso de cantos rodados con un diseño en espiga. Este elemento, correspondiente al siglo XVII, conformaría el posible patio interior del antiguo convento de Santo Domingo, que habría formado parte de otros espacios dentro del Callao colonial. La arquitectura coincide con la de la ciudad amurallada, conocida como el Presidio del Callao, destruida por el desastre natural del siglo XVIII.

Uno de los objetos recuperados, un medallón de terracota con la imagen de la Virgen del Rosario recubierta en pan de oro, sugiere que el área excavada tuvo un uso religioso, posiblemente vinculado al convento y a la dinámica espiritual de la ciudad antes del terremoto.

Descubren vestigios del Callao virreinal
Descubren vestigios del Callao virreinal del siglo XVIII bajo la Fortaleza del Real Felipe - UNMSM

Ampliación de las excavaciones y nuevos hallazgos

Los descubrimientos han sido posibles gracias a la ampliación de las excavaciones arqueológicas ejecutadas en la Fortaleza del Real Felipe, iniciativa financiada por la Municipalidad Provincial del Callao y promovida por la Dirección de Museos del Ejército. La investigación y conservación de la zona monumental está dirigida por Gianella Pacheco Neyra, arqueóloga y magíster de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en calidad de directora ad honorem del proyecto.

Según los resultados recolectados, estas evidencias permanecieron ocultas por casi tres siglos, sepultadas bajo capas sedimentarias originadas por las olas del tsunami que devastaron la ciudad portuaria.

Impulso a la investigación y la protección patrimonial

La importancia de este hallazgo trasciende el campo estrictamente arqueológico. Los trabajos han abierto líneas de análisis enfocadas en la prevención de riesgos y desastres, y se contempla la colaboración con instituciones especializadas en el estudio de terremotos y tsunamis. Esta dimensión científica recibe impulso tras demostrar que la historia del Callao quedó enterrada, pero aún puede aportar información relevante para la gestión de eventuales emergencias.

Descubren vestigios del Callao virreinal
Descubren vestigios del Callao virreinal del siglo XVIII bajo la Fortaleza del Real Felipe - UNMSM

Las piezas recuperadas respaldan los esfuerzos municipales y académicos para solicitar que la Fortaleza del Real Felipe sea declarada patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO. Al mismo tiempo, refuerzan el llamado a tomar medidas preventivas ante futuros desastres naturales que puedan afectar a la ciudad y su baluarte histórico.

San Marcos lidera el ranking nacional según Sunedu

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ocupa el primer lugar en el ranking de universidades públicas del país para el periodo 2024-2025, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). El IV Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria Peruana destaca su liderazgo sostenido en calidad académica, investigación y gestión institucional desde 2018. San Marcos mantiene este puesto por sobre otras casas de estudio a nivel nacional, según los indicadores del informe, que solo considera universidades licenciadas. Este reconocimiento refuerza el impacto de los recientes hallazgos arqueológicos realizados por sus equipos de investigación, consolidando su papel como referente en la producción científica y el rescate patrimonial en el país.

Temas Relacionados

Fortaleza del Real FelipeCallaoUNMSMSan Marcosperu-noticias

Más Noticias

Subastarán una casa a S/7.174 y más departamentos e inmuebles a precio de remate

La subasta de Indecopi se hará en Lima e incluye viviendas y locales de diferentes partes del Perú. Destaca una casa de más de 200 metros cuadrados en Huancavelica a un precio base muy bajo

Subastarán una casa a S/7.174

Trámite de DNI electrónico gratis para este 29 de septiembre: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

El objetivo de esta campaña consiste en facilitar el trámite y garantizar que los ciudadanos accedan a una identificación vigente en versión digital

Trámite de DNI electrónico gratis

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys un día después de su nombramiento por la SUNAT

Tan solo transcurrieron 18 horas desde que el antiguo futbolista fuera designado como nuevo directivo principal en el primer puerto del Callao. La presión de la hinchada lo obligó a dar un paso al costado a través de un mensaje en redes sociales

Miguel Ángel Torres renunció a

Físico de la Universidad de California intenta resolver examen de admisión UNI y esta fue su reacción: “No lo entiendo”

El youtuber peruano Math Senpai invitó a un egresado de la UCLA a resolver ejercicios de la prueba de ingreso a la Universidad Nacional de Ingeniería, mostrando la dificultad de preguntas con notaciones poco familiares y fórmulas complejas

Físico de la Universidad de

Milett explota y se pelea en vivo con Yanina Latorre y Ángel de Brito por decirle “interesada”: “Que me lo digan en la cara, cobardes”

La modelo peruana enfrentó a los panelistas argentinos de ‘LAM’, desmintiendo rumores de oportunismo y defendiendo su trayectoria ante las acusaciones que surgieron tras el fin de su relación con el conductor argentino

Milett explota y se pelea
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ evalúa hoy demanda de

PJ evalúa hoy demanda de Delia Espinoza para anular reposición de Patricia Benavides

Tomás Gálvez remueve al fiscal que pidió su suspensión por 36 meses por organización criminal

Presidente de Osiptel denuncia ofensiva del gobierno para destituirlo: “No me callarán”

Viuda de José Miguel Castro mencionó a Rafael López Aliaga ante Fiscalía: “Tenía enemigos que querían hacerle daño”

Ayacucho: Fiscalía recupera restos de una mujer y su nieta desaparecidas en 1984 durante operativo militar

ENTRETENIMIENTO

Milett explota y se pelea

Milett explota y se pelea en vivo con Yanina Latorre y Ángel de Brito por decirle “interesada”: “Que me lo digan en la cara, cobardes”

Austin Palao, Karime Scander, Luciana Fuster y seis peruanos más nominados a ‘Los 100 rostros más bellos del mundo 2025’

Marcelo Tinelli coquetea con Sabrina Rojas y juegan en doble sentido tras ruptura con Milett Figueroa: “Me cumpliste un sueño”

José Peláez lleva el pan con chicharrón a Hollywood y sorprende a Jared Leto: “El Perú es conocido por la buena comida”

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

DEPORTES

Miguel Ángel Torres renunció a

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys un día después de su nombramiento por la SUNAT

Dos periodistas peruanos se agarraron a golpes en vivo tras eliminación de Alianza Lima de Copa Sudamericana 2025

El gol madrugador de la U. de Chile que sorprendió a Alianza Lima y le costó la eliminación de la Copa Sudamericana 2025

Facundo Callejo en exclusiva con Infobae: la irrupción goleadora en Cusco FC, su conexión inmediata con Perú y una mirada a Universitario

Alianza Lima eliminado de la Copa Sudamericana 2025: cayó 2-1 ante U. de Chile por cuartos de final