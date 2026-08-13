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Óscar Junior Custodio desmiente reintegrar a César Sánchez a La Bella Luz: “No va a regresar”

El ahora líder de La Bella Luz se mostró firme con su decisión sobre su tío mientras asistía a dar declaraciones ante las autoridades

El ahora líder de La Bella Luz se mostró firme con su decisión sobre su tío mientras asistía a dar declaraciones ante las autoridades | América Hoy
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La situación de La Bella Luz atraviesa un momento clave tras la aparición pública de Óscar Junior Custodio, actual líder de la agrupación, quien se presentó ante las autoridades para responder sobre el futuro del grupo. Frente a la insistencia de su abogado para que evitara declarar, Custodio decidió tomar distancia y pronunciarse ante los medios, dejando claro que “no, no va a regresar” su tío César Sánchez a la orquesta.

El conflicto estalló luego de la denuncia de Naldy Saldaña por tocamientos indebidos y acoso contra Sánchez, exdirector musical de la banda. En este contexto, Custodio confrontó los rumores que sugerían la posible reincorporación de su tío si la justicia lo absolvía. La respuesta fue tajante y cerró definitivamente la puerta a cualquier regreso.

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Durante su comparecencia, el joven músico no solo desmintió las versiones de la defensa de Sánchez, sino que también manifestó su voluntad de colaborar activamente con la investigación. “Tiene que cooperar, tiene que hacerlo”, afirmó, enviando un mensaje directo a su tío e instándolo a enfrentar el proceso y asumir las consecuencias legales.

Pantalla de televisión dividida. Izquierda: un hombre entrevistado por reporteros y una mujer con gafas. Derecha: una presentadora en un estudio. Banner con texto
Una pantalla dividida muestra a Óscar Jr. Custodio siendo entrevistado por reporteros y a una presentadora de televisión en el estudio, discutiendo el caso de César Sánchez y La Bella Luz.

Custodio explicó que desconoce el paradero actual de Sánchez, pero remarcó la importancia de que todos los involucrados se pongan a disposición de la justicia. El líder de la banda negó que los miembros del grupo hayan tomado la denuncia a la ligera o que se hayan burlado de la situación de Saldaña, y defendió la transparencia de su accionar ante las autoridades.

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La transmisión de América Hoy mostró a Custodio decidido a esclarecer los hechos, pese a la presión de su abogado para que guardara silencio. Su actitud fue reconocida por los presentes, que valoraron su disposición a responder preguntas en un ambiente cargado de especulaciones.

Una pantalla dividida muestra a dos hombres con micrófono al aire libre y a un hombre y una mujer con micrófonos en estudio. Un banner rojo presenta texto
Un programa de televisión presenta actualizaciones sobre el caso Naldy Saldaña contra César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz.

Abogado de César Sánchez aseguró que él retomaría su trabajo

Mientras tanto, el abogado de César Sánchez Chavesta ofreció su versión pública de los hechos tras la denuncia de Saldaña. El defensor, que pidió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad, reclamó que no se prejuzgue a su cliente y cuestionó la difusión parcial de la evidencia.

“El está siguiendo las cosas de acuerdo a ley, está en Lima, está cumpliendo con el debido proceso, con la presentación. Están sentenciando a alguien sin siquiera haber terminado el proceso. Entiendo que es un tema delicado, pero se ha visto solo una parte del video, hay que verlo desde el comienzo hasta que termine...”, afirmó.

El defensa del exdirector musical de La Bella Luz señaló que se debe conocer la historia completa antes de cuestionar a un acusado | América Hoy

Según la defensa, si Sánchez es declarado inocente, tendría derecho a reincorporarse a La Bella Luz. “Es igual que una novela, tiene un principio y un fin. Esperemos que el fin no sea la cárcel, o sea su casa, si es su casa, tiene que recuperar su puesto de trabajo. Él es un trabajador más, que vive del día a día porque tiene un sueldo y una familia que mantener y eso lamentablemente las personas de a pie no ven, las personas satanizan”, señaló el abogado.

Las posturas encontradas entre Custodio y la defensa de Sánchez profundizan la tensión en el entorno de la agrupación. El desarrollo del proceso judicial será determinante para definir el futuro de La Bella Luz y de sus integrantes.

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