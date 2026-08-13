Reniec retoma la atención los fines de semana en más de 100 locales a nivel nacional: sedes y horarios

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que vuelve a atender los fines de semana en agosto en más de 100 sedes a nivel nacional. La medida busca facilitar el acceso a trámites y al recojo del Documento Nacional de Identidad (DNI), en especial ante la proximidad de las elecciones regionales y municipales. El servicio presencial estará disponible este sábado 15 de agosto en oficinas distribuidas en todo el país, y el domingo 16 en tres agencias específicas.

Sedes y horarios habilitados en agosto

El Reniec habilitará la atención al público este sábado 15 de agosto en 106 oficinas ubicadas en regiones como Lima, Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali. En la mayoría de sedes, el horario será de 08:15 a.m. a 12:45 p.m., aunque algunas oficinas abrirán desde las 08:30 a.m. y otras extenderán la atención hasta la 1:00 p.m.

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El domingo 16 de agosto, el organismo atenderá en solo tres agencias: Jirón Nicolás de Piérola N° 545 (Lima), avenida San Luis N°1673 Urb. Jacaranda II (San Borja) y Plaza de Armas S/N, Punto de Atención Permanente Crucero (Puno).

La lista completa de oficinas habilitadas y sus horarios puede consultarse directamente en el siguiente enlace oficial del Reniec.

Trámites presenciales y virtuales

El vocero de Reniec, Jorge Puch, explicó que los ciudadanos podrán acercarse a estas sedes tanto para realizar trámites de actualización o renovación como para recoger su DNI. Además, recomendó a quienes tienen el documento vencido o próximo a caducar que gestionen la renovación con anticipación, especialmente de cara a los comicios del 4 de octubre.

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Una pareja con su bebé interactúa con un agente frente a una sede de RENIEC en Perú, mientras otras personas esperan en fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Invitamos a toda la ciudadanía para que pueda acceder a todas las oficinas que están a disposición a nivel nacional ingresando a nuestra página web, que es www.reniec.gob.pe, o a través de nuestros canales virtuales o redes sociales, en donde pueden encontrar la información de cuáles son estas oficinas”, sostuvo Puch.

Además de la atención presencial, Reniec mantiene habilitados sus trámites virtuales para duplicado y renovación de DNI, así como para la obtención de copias de actas de nacimiento, matrimonio y defunción. Los interesados deben realizar el pago correspondiente a través de Yape, agentes del Banco de la Nación, BCP o la plataforma págalo.pe. El procedimiento para abonar con Yape incluye la generación previa de un ticket de pago, ingresando al sistema y seleccionando el código específico del trámite.

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Un ciudadano realiza trámites del Documento Nacional de Identidad con una empleada del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en una de sus agencias de Perú. (Foto: Reniec)

Recojo y seguimiento del DNI

Actualmente, unos cuatrocientos mil DNIs están pendientes de recojo en todo el país. El vocero de Reniec exhortó a los ciudadanos a no esperar el último momento para acercarse a las oficinas, a fin de evitar contratiempos tanto para el proceso electoral como para otros trámites personales o bancarios.

Quienes hayan iniciado el trámite pueden consultar el estado de su documento en este enlace oficial. Si el trámite figura al 100%, el DNI se encuentra listo para ser recogido en la agencia seleccionada.

DNI electrónico y vigencia de documentos

El DNI electrónico continúa su proceso de masificación. Más de diez millones de peruanos ya cuentan con este formato, que ofrece mayores garantías de seguridad gracias a su chip criptográfico y permite identificarse tanto en el mundo físico como en el digital. El costo para migrar al DNI electrónico es de treinta soles, el trámite presencial requiere la toma de fotografía y el plazo de entrega se informa en el momento del registro.

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Pese al avance digital, el DNI azul sigue teniendo plena vigencia para quienes lo poseen y no ha caducado, incluso para ejercer el voto en las próximas elecciones.

Participación electoral y padrón actualizado

Para las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, el padrón electoral actualizado suma 26,3 millones de electores habilitados para elegir a más de trece mil autoridades en todo el país. El Reniec subraya la importancia de contar con el documento de identidad vigente para ejercer el derecho al sufragio y acceder a servicios esenciales.