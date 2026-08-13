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Carolina Ramírez llega a Perú como Yeimy Montoya en ‘La Reina del Flow en Concierto’

El show, que triunfó en Europa, presenta en Lima una experiencia única que reúne música urbana y actuación, con la esperada participación de la actriz que encarna a Yeimy Montoya

Carolina Ramírez interpretará nuevamente a Yeimy Montoya en el esperado espectáculo musical inspirado en la exitosa serie.
Carolina Ramírez interpretará nuevamente a Yeimy Montoya en el esperado espectáculo musical inspirado en la exitosa serie.
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La emoción de los seguidores de ‘La Reina del Flow’ tiene fecha y lugar en Perú. La actriz Carolina Ramírez confirmó su participación especial en ‘La Reina del Flow en Concierto’, un espectáculo que desembarca en Lima el 12 de septiembre en Costa 21, tras una exitosa gira por España que reunió a más de 120 mil asistentes. El show promete reunir en un mismo escenario la música, los personajes y la energía que convirtieron a la serie en un fenómeno internacional, y las entradas ya están disponibles en Teleticket.

Esta presentación marca el regreso de Carolina Ramírez al personaje de Yeimy Montoya, protagonista de la exitosa ficción, en un formato que combina música urbana, coreografías y actuaciones en vivo. Después de dedicar tiempo a su faceta personal y familiar, la actriz colombiana ha decidido reencontrarse con el público que impulsó el fenómeno de ‘La Reina del Flow’, llevando la historia más allá de la pantalla y consolidando el vínculo con una audiencia que ha seguido fielmente cada paso de la serie.

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La gira latinoamericana de ‘La Reina del Flow en Concierto’ llega a la región tras su paso por Europa, donde cosechó cifras récord de asistencia y consolidó el alcance global de la producción. El espectáculo, organizado por Caracol TelevisiónFenix Entertainment y la productora Showbizz, apuesta por una experiencia escénica que trasciende el formato televisivo: canciones emblemáticas, escenografía inspirada en la narrativa de Yeimy, y la participación de artistas que representan a los personajes clave de la trama.

La gira, que ya conquistó a miles de fans en Europa, ofrecerá a los seguidores peruanos una experiencia única junto a los protagonistas de la historia.
La gira, que ya conquistó a miles de fans en Europa, ofrecerá a los seguidores peruanos una experiencia única junto a los protagonistas de la historia.

Llegará a Lima Yeimy Montoya

En Lima, la expectativa crece ante el anuncio de Carolina Ramírez como figura central del evento. La actriz interpretará nuevamente a Yeimy Montoya, el personaje que la catapultó a la fama internacional y que se ha convertido en referente de la televisión en español. Para los seguidores peruanos, la cita del 12 de septiembre será la oportunidad de revivir los temas musicales y las escenas que marcaron dos temporadas de éxito en plataformas como Netflix.

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La organización ha adelantado que la puesta en escena incluirá sorpresas y momentos inéditos, haciendo de cada función una experiencia única. Según los productores, a lo largo de la gira se revelarán nuevas participaciones y detalles especiales, buscando que la conexión entre los fans y el universo de ‘La Reina del Flow’ se renueve en cada país visitado. El formato del espectáculo permite que la historia y la música evolucionen, ofreciendo emociones distintas en cada ciudad.

El impacto de la serie en Perú y Latinoamérica fue inmediato desde su estreno, consolidando a ‘La Reina del Flow’ como una de las ficciones más vistas y comentadas de la región. Es por ello que el anuncio de la gira y la presencia de Carolina Ramírez ha emocionado a sus seguidores, que esperan un reencuentro con la protagonista.

El show “La Reina del Flow en Concierto” llegará a Lima el 12 de septiembre, reuniendo música urbana y actuaciones en vivo en Costa 21.
El show “La Reina del Flow en Concierto” llegará a Lima el 12 de septiembre, reuniendo música urbana y actuaciones en vivo en Costa 21.

¿De qué trata ‘La Reina del Flow’?

La Reina del Flow es una telenovela musical colombiana producida por Sony Pictures Television y Teleset para Caracol Televisión. Centrada en el género del reguetón, la serie narra la historia de Yeimy Montoya, una talentosa compositora que busca justicia y redención tras ser traicionada y encarcelada injustamente.

Protagonizada por Carolina RamírezCarlos Torres y Andrés Sandoval, la telenovela explora temas de venganza, superación y el poder transformador de la música. Desde su estreno, la producción ha cosechado éxito internacional, motivando la realización de tres temporadas: la segunda se emitió entre abril y septiembre de 2021, y la tercera llegó en enero de 2026, estrenando episodios en Caracol Televisión y posteriormente en Netflix para el público global.

La tercera temporada se compone de 65 episodios, consolidando a “La Reina del Flow” como un referente de la ficción musical latinoamericana.

El reparto principal de La Reina del Flow está liderado por Carolina Ramírez (Yeimy Montoya), Carlos Torres (Charly Flow) y Juan Manuel Restrepo (Erick). IG
El reparto principal de La Reina del Flow está liderado por Carolina Ramírez (Yeimy Montoya), Carlos Torres (Charly Flow) y Juan Manuel Restrepo (Erick). IG

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