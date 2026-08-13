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Corte de agua para este sábado 15 de agosto: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal exhortó a los usuarios a adoptar medidas preventivas y revisar sus canales oficiales para conocer las zonas incluidas en la suspensión del servicio

Sedapal ha programado un corte de agua para este 15 de agosto - Créditos: Magnific.
Sedapal ha programado un corte de agua para este 15 de agosto - Créditos: Magnific.
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Sedapal informó que este sábado 15 de agosto se producirán cortes temporales de agua potable en diferentes zonas de Lima Metropolitana, como parte de labores de mantenimiento previamente programadas en la red de distribución. La medida alcanzará a viviendas y negocios, mientras que el tiempo de suspensión variará según el sector contemplado en el cronograma de la empresa.

Según explicó la entidad, los trabajos buscan preservar el correcto estado de la infraestructura y contribuir a la continuidad y calidad del servicio. Las acciones se ejecutarán de forma planificada para limitar el impacto entre los usuarios y facilitar el restablecimiento del abastecimiento una vez culminadas las intervenciones.

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La empresa señaló que los residentes de los sectores incluidos en el cronograma enfrentarán una suspensión del servicio que podría prolongarse durante varias horas. La ejecución de los trabajos de carácter técnico requiere detener de forma momentánea el suministro en algunos tramos de la red. Por ello, la empresa recomendó a los hogares y comercios que podrían verse perjudicados almacenar con anticipación una reserva adecuada de agua para cubrir sus necesidades mientras duren las labores.

La suspensión temporal responde a los trabajos preventivos de Sedapal, destinados a garantizar la calidad del servicio y mejorar la infraestructura encargada de la distribución de agua potable en Lima. – Créditos: Andina.
La suspensión temporal responde a los trabajos preventivos de Sedapal, destinados a garantizar la calidad del servicio y mejorar la infraestructura encargada de la distribución de agua potable en Lima. – Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

  • A. H. 24 de Setiembre
  • A. H. Abraham Valdelomar
  • A. H. 15 de Marzo
  • A. H. Cruz de Mayo
  • A. H. Los Pinos
  • A. H. Grupo M de Horacio Zevallos
  • A. H. Agrupación de Familia Juventud 30 de Mayo
  • P.S. 1-2
  • P.S. 4-7
  • Calles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Comas

  • A. H. Villa Collique
  • A. H. Quinta zona de Collique Julio
  • A. H. Collique

Hora: 12 m - 8 p. m.

Lurigancho

  • A. H. Paraíso de Cajamarquilla
  • A. H. Santa Cruz de Cajamarquilla
  • Agru. Señor de Huanca
  • Asoc. de Posesionarios del Cerro San Martín de Porres
  • Asoc. Unión Santa Cruz de Cajamarquilla
  • Urb. La Planicie de Cajamarquilla

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Sedapal exhortó a los usuarios a estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Magnific.
Sedapal exhortó a los usuarios a estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las funciones de Sedapal?

  • Producir y distribuir agua potable para garantizar el abastecimiento de hogares y establecimientos.
  • Gestionar el sistema de alcantarillado mediante la recolección y conducción de aguas residuales.
  • Tratar las aguas servidas antes de su disposición final, con medidas orientadas a reducir el impacto ambiental.
  • Realizar mantenimiento y conservación de las redes de agua potable y desagüe.
  • Ejecutar obras para ampliar, renovar y mejorar la infraestructura de saneamiento.
  • Atender a los usuarios mediante trámites, consultas, reclamos y gestiones relacionadas con los servicios de agua y alcantarillado.

Consejos para ahorrar agua en casa

  • Reparar de inmediato cualquier fuga en grifos, tuberías, inodoros o conexiones para evitar pérdidas innecesarias durante el día.
  • Cerrar el caño mientras se cepillan los dientes, se enjabonan las manos o se realizan otras actividades que no requieren un flujo continuo.
  • Reducir el tiempo bajo la ducha y evitar llenar la bañera, ya que estas prácticas permiten disminuir considerablemente el consumo diario.
  • Utilizar la lavadora únicamente cuando tenga una carga completa para aprovechar mejor cada ciclo y reducir el gasto del recurso.
  • Reutilizar el agua empleada para lavar frutas y verduras en tareas como regar plantas o limpiar determinados espacios del hogar.
  • Regar jardines durante las primeras horas de la mañana o al anochecer para disminuir la evaporación y aprovechar mejor cada litro.
  • Lavar vehículos con balde y esponja en lugar de utilizar una manguera, debido a que esta última puede generar un consumo elevado.

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