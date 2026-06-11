Nuevo retiro de AFP no se aprobaría: Se acaba el tiempo para debate en el Congreso

No hay presión para un nuevo retiro de AFP. Los afiliados tendrían que esperar a si en el siguiente parlamento se promueve la medida. - Crédito Congreso

En la que podría ser su última sesión de trabajo (reconoce la posibilidad el mismo presidente de esta), la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera ha debatida y aprobado sus tres últimos dictámenes. Entre estos, sin embargo, ninguno sobre el retiro de AFP que desde inicios de este año hasta la fecha ha acumulado nueve proyectos de ley.

Como se recuerda, desde febrero, congresistas han presentado propuestas para que, tan solo a meses de acabado el octavo retiro de AFP el pasado 19 de enero, se pueda aprobar el noveno acceso a las pensiones, permitiendo a los afiliados sacar hasta 4 UIT (S/22.000) de sus cuentas otra vez.

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Pero está vez el pedido ha ‘caído en saco roto’. El nuevo retiro de AFP no ha tenido mayor apoyo, presión ni movilización ciudadana esta vez —como sí se dio en el marco de la protesta contra la reforma del sistema de pensiones el año pasado, formulada por el Ejecutivo con Dina Boluarte a la cabeza y respaldada por Fuerza Popular—. Y este jueves es el que posiblemente sea el último Pleno del Congreso unicameral. También la Comisión de Economía considera que, según lo que decida el Presidente del Congreso, ya habrían tenido una de sus últimas sesiones.

El último retiro AFP se aprobó en 2025 y estuvo vigente hasta enero de 2026. - Crédito TV Perú

Retiro AFP sin debate

“Posiblemente esta sea de las últimas sesiones. Todavía no sabemos la planificación que tenga el presidente del Congreso de la República con respecto a la ampliación de la legislatura”, resaltó Victor Flores, el congresista de Fuerza Popular que funge como presidente de la comisión.

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Como se sabe, no se logró aprobar el retiro de AFP en esta primera parte del 2026, la medida, como los últimos años, permitiría que los afiliados puedan sacar hasta S/22.000 (4 UIT) de sus cuentas individuales de capitalización. Se debe apuntar que este acceso se da en desmedro del fondo que podrían generar a largo plazo los afiliados y que podrían acumular para jubilarse con una vejez digna (dependiendo de la rentabilidad que su AFP pueda conseguir para estos).

Si no hay ampliación de legislatura y el retiro de AFP queda para el siguiente Congreso, dado los nuevos filtros que tendrán los proyectos de ley, con una cámara de diputados y senadores, podría ser más complicado que se apruebe una medida así en el futuro.

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El MEF ya emitió opinión sobre la nueva propuesta del retiro de AFP. - Crédito Andina

Como se recuerda, tanto la SBS como el MEF se pronunciaron ya en contra de este noveno acceso en opiniones enviadas al Congreso. “Permitir la devolución íntegra de los fondos de pensiones, deteriora la cobertura previsional a nivel nacional, ya que afecta los recursos que los afiliados acumulan en su CIC, los cuales deberían ser destinados exclusivamente para el financiamiento de un beneficio durante la etapa de la vejez”, apuntó la primera entidad.

Por su lado, el MEF resaltó que “el proyecto de ley contraviene la medida de prohibición de retiro de fondos dispuesta en la Ley N° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, y su reglamento que buscan incrementar la suficiencia de las pensiones, lo que permitirá a los afiliados atender necesidades propias de la etapa de vejez; y así evitar el riesgo de desprotección en dicha etapa, debido al retiro de fondos previsionales".

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Retiro de AFP podría hacerse en solo dos meses: la nueva propuesta del Congreso. - Crédito Andina/Norman Córdova

Los proyectos que se presentaron