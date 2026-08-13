Delia Espinoza responde a la JNJ y afirma que el CAL sí puede sancionarlos: “Están generando falacias”

Decana del Colegio de Abogados de Lima niega que la Junta Directiva que preside tenga injerencia en las decisiones del Consejo de Ética. Video: Maz Media

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La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, precisó que el Consejo de Ética del gremio sí puede sancionar a los cinco miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que enfrentan un proceso disciplinario deontológico.

En entrevista con el medio Maz Media, Espinoza aseveró que “lo que todo abogado sabe es que para ejercer una función pública o privada por parte de un abogado, debe estar habilitado”. Recordó que para la JNJ, el miembro debe “estar colegiado y habilitado, no suspendido, no expulsado de su colegio”.

En esa línea, rebatió los argumentos de la Junta respecto a que solamente responden a su Ley Orgánica (vacancia dictada por la propia JNJ) y a la Constitución (remoción por el Congreso). “Lo que sancionan otras entidades es las funciones como miembros de esa función pública, que tiene sus propios principios, tiene sus propias exigencias morales, éticas, legales. Pero el Colegio de Abogados de Lima tiene en su estatuto y tiene reconocido por ley, tiene reconocidas esas capacidades de disciplinar a sus abogados colegiados. Por lo tanto, los señores están generando falacias”, señaló.

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Delia Espinoza acudió al Pleno del Congreso para defenderse. Foto: Congreso

Para la decana del CAL, los miembros de la JNJ “en el fondo lo que tienen es temor” al proceso disciplinario del Consejo de Ética y los exhortó a comparecer.

“Así como yo comparezco. Por ejemplo, ellos me están citando, me han citado varias veces, yo he comparecido, yo presento mis documentos, me someto a la ley. ¿Por qué no se someten ellos a los procedimientos? Y a mí me culpan de lo que el Consejo de Ética autónomamente les está citando, les está procesando, cuando yo no he intervenido, no tengo firma, no participo en sus audiencias, no intervengo en nada", agregó.

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No tiene injerencia

En otro punto de la entrevista, Delia Espinoza precisó que la Junta Directiva que preside no tiene participación alguna en las decisiones que adopte el Consejo de Ética. Ello a raíz de comentarios de abogados que la señalan como la responsable del proceso disciplinario deontológico contra.

Espinoza recordó que el proceso contra los consejeros no inició en su gestión, sino con la administración anterior del CAL.

“Me involucran en una decisión y en una función del Consejo de Ética del Colegio de Abogados, donde la decana no interviene. Porque de acuerdo al estatuto y al reglamento de ética, el Consejo de Ética, que están conformado por el director de Ética y los demás miembros de dicho consejo, son los que de manera independiente y autónoma toman decisiones sobre cada caso que llega contra diferentes abogados del gremio por haber vulnerado supuestamente los principios éticos de la profesión”, declaró.

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Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ

Audiencia frustrada

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) canceló minutos antes de su inicio la audiencia del miércoles 12 de agosto en la que su Consejo de Ética evaluaría la suspensión por seis meses de cinco miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ): la presidenta María Teresa Cabrera y los consejeros Gino Ríos, Jaime de la Puente, Germán Serkovic y Cayo Galindo. La razón fue una medida cautelar dictada en febrero por un Juzgado Constitucional que paralizó el proceso disciplinario. La propia Dirección de Defensa Gremial del CAL recién comunicó la existencia de esa orden el mismo día de la audiencia.