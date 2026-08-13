Histórica casona se derrumba en Huancayo tras trabajos sin autorización

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Una casona de casi 100 años de antigüedad colapsó en pleno centro de la ciudad de Huancayo, luego de que se realizaran obras no autorizadas en un inmueble vecino, causando daños materiales y alarma entre los residentes. El incidente no dejó víctimas personales, aunque sí afectó a al menos ocho inquilinos y generó pérdidas económicas en varios comercios de la zona.

El derrumbe se produjo la tarde del miércoles 12 de agosto, en la intersección de la calle Arequipa y el jirón Paseo de la Breña, una de las zonas más transitadas de Huancayo. Según informaron las autoridades municipales, la caída de la estructura ocurrió mientras se ejecutaban trabajos de construcción en una vivienda colindante que no contaba con el permiso correspondiente.

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El colapso afectó directamente a un restaurante, un restobar y una óptica, cuyos propietarios reportaron pérdidas de equipos, mobiliario y mercadería. Ocho vecinos vieron comprometidos sus bienes, de acuerdo con la información recabada por funcionarios de Defensa Civil. Una de las afectadas relató que la demolición de una pared y la entrada de maquinaria pesada provocaron daños en sus refrigeradoras, muebles y diversos enseres.

Vecinos de Huancayo en alerta por el derrumbe de una casona histórica| Foto: Huancayo Noticias (Facebook)

Temor entre vecinos y situación de la casona

El incidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas, cuando numerosos peatones circulaban por la zona y algunos clientes se encontraban en los locales cercanos. Los ocupantes de los predios aledaños lograron evacuar a tiempo tras escuchar crujidos que anticipaban el colapso, lo que evitó lesiones personales.

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La situación generó preocupación en la comunidad, que teme que otras edificaciones históricas del centro de Huancayo puedan enfrentar riesgos similares. Diversos residentes manifestaron inquietud ante la posibilidad de nuevos derrumbes, dado el estado de conservación de muchas de estas construcciones.

Durante la inspección realizada por personal de Defensa Civil, se constató que aproximadamente la mitad de la casona afectada presenta un estado crítico, por lo que recomendaron tomar medidas inmediatas para evitar el colapso total del inmueble.

La caída de una vivienda antigua ocasiona pérdidas y pone en evidencia la preocupación por el estado de otros inmuebles en el corazón de la ciudad|Foto: Huancayo Noticias (Facebook)

Canales de ayuda

Bomberos: El Cuerpo General de Bomberos brinda atención inmediata en casos de incendios, rescates y situaciones de emergencia como derrumbes o accidentes. Su labor incluye la evacuación de personas, control de incendios y apoyo en la atención de heridos en escenarios de riesgo. Puedes comunicarte al 116.

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SAMU: El Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) está encargado de ofrecer atención médica prehospitalaria en caso de emergencias. Cuenta con ambulancias y personal especializado para estabilizar y trasladar pacientes a centros de salud, garantizando respuesta rápida ante accidentes o descompensaciones de salud. Llamar al 106.

PNP: La Policía Nacional del Perú (PNP) interviene en el resguardo del orden público y la seguridad ciudadana durante emergencias. Se encarga de controlar accesos, proteger la zona afectada y brindar apoyo logístico, además de coordinar el auxilio con otras entidades y gestionar la investigación de los hechos.

Defensa Civil: El área de Defensa Civil de la municipalidad evalúa daños, coordina evacuaciones y determina las acciones necesarias para salvaguardar la seguridad de los habitantes tras un suceso crítico. Su función es inspeccionar estructuras en riesgo, asistir a los damnificados y recomendar medidas preventivas para evitar nuevos incidentes.

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