Perú
Agregar Infobae enGoogle

Histórica casona se derrumba en Huancayo tras trabajos sin autorización

Varias familias reportan daños y los negocios afectados registran pérdidas en equipos y productos. Autoridades municipales realizan inspecciones para prevenir nuevos riesgos

Guardar

Una casona de casi 100 años de antigüedad colapsó en pleno centro de la ciudad de Huancayo, luego de que se realizaran obras no autorizadas en un inmueble vecino, causando daños materiales y alarma entre los residentes. El incidente no dejó víctimas personales, aunque sí afectó a al menos ocho inquilinos y generó pérdidas económicas en varios comercios de la zona.

El derrumbe se produjo la tarde del miércoles 12 de agosto, en la intersección de la calle Arequipa y el jirón Paseo de la Breña, una de las zonas más transitadas de Huancayo. Según informaron las autoridades municipales, la caída de la estructura ocurrió mientras se ejecutaban trabajos de construcción en una vivienda colindante que no contaba con el permiso correspondiente.

PUBLICIDAD

El colapso afectó directamente a un restaurante, un restobar y una óptica, cuyos propietarios reportaron pérdidas de equipos, mobiliario y mercadería. Ocho vecinos vieron comprometidos sus bienes, de acuerdo con la información recabada por funcionarios de Defensa Civil. Una de las afectadas relató que la demolición de una pared y la entrada de maquinaria pesada provocaron daños en sus refrigeradoras, muebles y diversos enseres.

Vecinos de Huancayo en alerta por el derrumbe de una casona histórica
Vecinos de Huancayo en alerta por el derrumbe de una casona histórica| Foto: Huancayo Noticias (Facebook)

Temor entre vecinos y situación de la casona

El incidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas, cuando numerosos peatones circulaban por la zona y algunos clientes se encontraban en los locales cercanos. Los ocupantes de los predios aledaños lograron evacuar a tiempo tras escuchar crujidos que anticipaban el colapso, lo que evitó lesiones personales.

PUBLICIDAD

La situación generó preocupación en la comunidad, que teme que otras edificaciones históricas del centro de Huancayo puedan enfrentar riesgos similares. Diversos residentes manifestaron inquietud ante la posibilidad de nuevos derrumbes, dado el estado de conservación de muchas de estas construcciones.

Durante la inspección realizada por personal de Defensa Civil, se constató que aproximadamente la mitad de la casona afectada presenta un estado crítico, por lo que recomendaron tomar medidas inmediatas para evitar el colapso total del inmueble.

La caída de una vivienda antigua ocasiona pérdidas y pone en evidencia la preocupación por el estado de otros inmuebles en el corazón de la ciudad
La caída de una vivienda antigua ocasiona pérdidas y pone en evidencia la preocupación por el estado de otros inmuebles en el corazón de la ciudad|Foto: Huancayo Noticias (Facebook)

Canales de ayuda

Bomberos: El Cuerpo General de Bomberos brinda atención inmediata en casos de incendios, rescates y situaciones de emergencia como derrumbes o accidentes. Su labor incluye la evacuación de personas, control de incendios y apoyo en la atención de heridos en escenarios de riesgo. Puedes comunicarte al 116.

SAMU: El Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) está encargado de ofrecer atención médica prehospitalaria en caso de emergencias. Cuenta con ambulancias y personal especializado para estabilizar y trasladar pacientes a centros de salud, garantizando respuesta rápida ante accidentes o descompensaciones de salud. Llamar al 106.

PNP: La Policía Nacional del Perú (PNP) interviene en el resguardo del orden público y la seguridad ciudadana durante emergencias. Se encarga de controlar accesos, proteger la zona afectada y brindar apoyo logístico, además de coordinar el auxilio con otras entidades y gestionar la investigación de los hechos.

Defensa Civil: El área de Defensa Civil de la municipalidad evalúa daños, coordina evacuaciones y determina las acciones necesarias para salvaguardar la seguridad de los habitantes tras un suceso crítico. Su función es inspeccionar estructuras en riesgo, asistir a los damnificados y recomendar medidas preventivas para evitar nuevos incidentes.

Temas Relacionados

Huancayoperu-noticiasDerumbe en PerúIndeci

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ se estrena en la serie ante el ‘fogao’ en condición de local con la firme convicción de sacar ventajas antes del viaje a Río de Janeiro

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Minedu frena contrato de US$1,28 millones por almacén en Ate tras detectar millonaria diferencia de precio

La gestión anterior del Pronied tenía previsto que se desembolse del Tesoro Público más de 274 mil dólares adicionales por un inmueble que era ofertado a un menor precio en un portal inmobiliario

Minedu frena contrato de US$1,28 millones por almacén en Ate tras detectar millonaria diferencia de precio

Perú: el impresionante monto que ganan los profesionales gamers y que supera los 50 sueldos mínimos mensuales

Uno de cada tres peruanos es gamer. El país superará este año los USD 200 millones en ingresos por videojuegos y se consolidará entre los cinco mercados más importantes de América Latina

Perú: el impresionante monto que ganan los profesionales gamers y que supera los 50 sueldos mínimos mensuales

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 13 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.8 que se registró a las 10:46 de la mañana del 12 de agosto de 2026, con epicentro a 58 kilómetros al suroeste de Sechura, en la región Piura

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 13 de agosto de 2026

Sismo en Perú: desde este link del CISMID conoce si el tipo de suelo donde vives es resistente

Una herramienta interactiva permite ubicar una dirección y conocer, mediante una escala de colores, la firmeza del terreno y su nivel de exposición, con el fin de planificar refuerzos o nuevas obras

Sismo en Perú: desde este link del CISMID conoce si el tipo de suelo donde vives es resistente
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza responde a la JNJ y afirma que el CAL sí puede sancionarlos: “Están generando falacias”

Delia Espinoza responde a la JNJ y afirma que el CAL sí puede sancionarlos: “Están generando falacias”

Vladimir Cerrón sale de la clandestinidad y reaparece en público: “Siempre estuve en Perú”

Ministro de Justicia propone construir penales para separar a internos primarios de reos de alta peligrosidad

Gobierno designa a excongresista fujimorista Tania Ramírez en la Derrama Magisterial

JNJ buscará imponer dos nuevas destituciones a Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Gian Piero Díaz y Rossana Fernández-Maldonado regresan a la pantalla grande como padres de Miranda Capurro

Gian Piero Díaz y Rossana Fernández-Maldonado regresan a la pantalla grande como padres de Miranda Capurro

Myriam Hernández: su conexión con Perú, el apoyo de sus fans tras la muerte de su padre y el reto de seguir vigente durante más de 40 años

Una Noche de Salsa 15 cambia de fecha y anuncia segundo show

Óscar Junior Custodio desmiente reintegrar a César Sánchez a La Bella Luz: “No va a regresar”

Extrabajador de Del Barrio Producciones reclamó a actriz al notar que su casting privado era grabado

DEPORTES

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Antonio Rizola confirmó primera baja de Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: “Tiene una lesión crónica”

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo HOY: partido en Cusco por octavos de final ida de Copa Sudamericana 2026

Horacio Melgarejo acudirá al TAS y tendría la asesoría de abogado que trabajó con Lionel Messi y Paolo Guerrero

Movistar ya no transmitirá los partidos de Perú: ¿qué nuevo canal televisará los duelos de la ‘bicolor’?