Perú: el impresionante monto que ganan los profesionales gamers y que supera los 50 sueldos mínimos mensuales

La industria de los videojuegos en Perú se apoya en una base de unos 11 millones de gamers, cerca de un tercio de la población.

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El universo gamer en Perú no deja de expandirse. Este año, de acuerdo con proyecciones del sector, el mercado nacional superará los 200 millones de dólares en ingresos, lo que consolida al país como uno de los cinco más importantes de América Latina.

En la región, los videojuegos ya mueven más de 10.000 millones de dólares anuales y la tendencia es clara: la cifra seguirá en aumento, impulsada por el acceso masivo a dispositivos móviles, la conectividad mejorada y la consolidación de los deportes electrónicos como fenómeno cultural y económico.

La industria global, según diversas consultoras, oscilará entre 220.000 millones de dólares (Bernstein) y 351.600 millones de dólares (Grand View Research) en 2026, reflejando el crecimiento acelerado de este segmento en todos los continentes.

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Dota 2, Valorant y Counter-Strike mantienen comunidades activas en PC dentro del mercado peruano de videojuegos. (foto: Guía del gamer/David Paul Morris)

De la consola al contrato profesional: radiografía del gamer peruano

Según Steffano Millones, Product Manager de productos Gamer de Win y exjugador profesional, en Perú existen aproximadamente 11 millones de gamers, lo que representa cerca de un tercio de la población.

Esta cifra incluye desde quienes juegan en el celular hasta quienes compiten en torneos internacionales. Millones destaca que el impulso del sector se relaciona con la transformación digital y la aparición de nuevas oportunidades para diferentes perfiles de jugadores.

“Hoy, cualquier persona con acceso a un dispositivo puede formar parte de la comunidad gamer, desde quienes buscan entretenimiento casual hasta quienes aspiran a la competencia profesional”, aseveró Millones.

El mercado peruano se caracteriza por una fuerte preferencia por los juegos móviles y sociales, que concentran más del 85% de los ingresos locales, aunque títulos como Dota 2, Valorant y Counter-Strike mantienen comunidades apasionadas en PC.

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Según Millones, “la edad principal de los gamers competitivos suele estar entre los 15 y 20 años”, ya que son quienes pueden invertir más tiempo y desarrollar la habilidad que requieren los títulos más demandantes.

Los gamers competitivos en Perú suelen tener entre 15 y 20 años y necesitan entre 1.000 y 3.000 horas en un solo título para llegar al circuito profesional. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

¿Cuánto tiempo y cuánto dinero hay detrás de un gamer profesional?

Para llegar al nivel profesional, Millones explica que se necesitan entre 1.000 y 3.000 horas de juego en un solo título. El proceso incluye escalar en partidas clasificatorias, ganar visibilidad en rankings y redes sociales, y finalmente ser convocado por un equipo profesional. En cuanto a las ganancias, el rango es tan amplio como la competencia es feroz.

“Un gamer profesional puede ganar desde el sueldo mínimo hasta 5.000 o 10.000 dólares al mes, dependiendo del juego y el equipo”, precisa Millones.

Pero eso no es todo: los jugadores top, que logran contratos internacionales, pueden superar los 10.000 o 15.000 dólares mensuales (unos 57.000 soles al tipo de cambio de hoy, ó 50 salarios mínimos mensuales), sumando ingresos por streaming, patrocinios y donaciones de seguidores.

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“No es jugar por jugar, aquí se firman contratos que exigen no solo competir, sino también cumplir horas de entrenamiento y transmisiones en vivo. Es un acuerdo real, igual que en cualquier otro trabajo”, revela Millones.

Además, explica que, en Sudamérica, los más competitivos son Argentina, Chile y Brasil, “que es como un mundo aparte”. “En Europa, los campeones suelen ser franceses y suecos, sobre todo en juegos como Rocket League o Dota”, agrega.

Los esports en Perú funcionan como una salida laboral con contratos que exigen entrenamiento, competencia y transmisiones en vivo. REUTERS/Alessandro Bianchi

Un futuro con joystick: por qué el Perú apuesta por la industria gamer

La llegada de la fibra óptica y la mejora en infraestructura de conectividad han sido determinantes en la evolución del ecosistema gamer peruano, permitiendo que más jugadores accedan a competencias internacionales y que los equipos puedan entrenar sin limitaciones tecnológicas.

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Según Millones, “antes era imposible competir en alto nivel sin buscar mejores conexiones; hoy la calidad de internet es clave para el desarrollo profesional”.

Al cierre de este mes, la comunidad gamer celebra su día más importante: el 29 de agosto es el Día del Gamer, fecha en la que miles de jugadores peruanos y de toda la región reivindican su espacio en la industria tecnológica y cultural.

Con un mercado en constante crecimiento, Perú avanza a paso firme dentro del sector, impulsado por la conectividad, la innovación y una comunidad cada vez más profesionalizada.