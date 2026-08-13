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Sismo en Perú: desde este link del CISMID conoce si el tipo de suelo donde vives es resistente

Una herramienta interactiva permite ubicar una dirección y conocer, mediante una escala de colores, la firmeza del terreno y su nivel de exposición, con el fin de planificar refuerzos o nuevas obras

Silencio sísmico de 300 años: mapa revela qué distritos de Lima serían los más afectados por un gran terremoto. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
El terremoto de magnitud 7.4 en Colombia reavivó la preocupación por el riesgo sísmico y la vulnerabilidad de las ciudades ante sismos intensos. (Andina)
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El reciente terremoto de magnitud 7.4 en Colombia reavivó la preocupación sobre la vulnerabilidad de las ciudades ante sismos intensos. La resistencia del suelo donde se ubican las viviendas en Lima puede determinar el nivel de riesgo durante un movimiento telúrico. El Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) desarrolló un mapa interactivo que permite a los ciudadanos identificar la firmeza del terreno en su zona de residencia.

El ingeniero civil Andrei Domínguez, especialista en geotecnia de la Universidad de Lima, explicó a Andina al Día que el tipo de suelo y la calidad de las construcciones influyen directamente en la seguridad durante un sismo. Mientras que los suelos rígidos brindan mayor protección, las zonas con terrenos menos compactos pueden amplificar los daños, incluso provocar el colapso de edificaciones.

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El CISMID elaboró un mapa de zonificación para Lima, utilizando un sistema de colores que clasifica los suelos según su resistencia. Las áreas verdes representan terrenos más rígidos y seguros, mientras que los colores naranja y rojo indican condiciones menos favorables o de alto riesgo. “Las zonas rojas pueden causar daño severo o colapso de las edificaciones”, puntualizó Domínguez en la conversación con Andina.

Mapa topográfico muestra el océano y la costa con cadenas montañosas y líneas de falla. Círculos rojos y amarillos marcan epicentros en el mar. Una mano señala el mapa.
Un mapa físico de la región de Ica, Perú, con fallas tectónicas y epicentros de sismos en el océano, es señalado por una mano que indica la zona de mayor energía acumulada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consultar el mapa

Los ciudadanos pueden acceder al mapa de zonificación sísmica del CISMID y ubicar su dirección para conocer la clasificación del suelo en su zona. Para realizar esta consulta, solo es necesario ingresar al siguiente enlace: https://www.cismid.uni.edu.pe/mapa-de-riesgo-sismico-de-lima-cuan-vulnerables-son-nuestras-viviendas/.

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El mapa facilita la identificación del nivel de riesgo y ayuda a tomar decisiones informadas sobre refuerzo o nuevas construcciones.

De acuerdo con Domínguez, “el gran conglomerado de Lima se asienta sobre un suelo muy rígido, por lo que las edificaciones bien construidas en estas zonas no deberían tener mayores problemas”. El experto subrayó que existen excepciones, como el sector de Lomo de Corvina en Villa El Salvador, donde predominan las arenas sueltas y se considera una de las áreas más vulnerables frente a un sismo de magnitud 8.8.

Zonas vulnerables

El mapa del CISMID destaca sectores con suelos menos favorables, donde los riesgos de daños ante un sismo aumentan. Según el reporte de Andina, Villa El Salvador y áreas como Ventanilla y San Juan de Lurigancho presentan desafíos adicionales, ya sea por la presencia de arenas sueltas o por la ubicación de viviendas en laderas y pendientes pronunciadas.

El mapa de zonificación sísmica del CISMID clasifica los suelos de Lima con colores que distinguen terrenos rígidos de zonas de alto riesgo.
El mapa de zonificación sísmica del CISMID clasifica los suelos de Lima con colores que distinguen terrenos rígidos de zonas de alto riesgo.

Domínguez advirtió que, además del tipo de suelo, la calidad de las construcciones y la presencia de autoconstrucción incrementan la vulnerabilidad. “Una zona con buen suelo puede presentar un mayor nivel de riesgo si predominan la autoconstrucción o edificaciones que no cumplen condiciones adecuadas”, señaló el especialista.

Recomendaciones para la prevención

La experiencia del reciente sismo en Colombia, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, demuestra la importancia de la preparación ante eventos de gran magnitud. El fenómeno generó réplicas y se sintió en ciudades como Armenia, Pereira, Manizales, Risaralda y Cali.

Frente a este escenario, Domínguez recomendó que quienes planeen construir o reforzar viviendas en Lima busquen acompañamiento profesional desde el diseño y la construcción. También sugirió realizar ensayos de laboratorio y de campo para conocer las características precisas del terreno.

El especialista animó a la población a participar en los simulacros de sismo organizados por las autoridades. Uno de estos ejercicios, programado para el viernes 14 de agosto, prevé simular un evento de magnitud 8.8. “La preparación y el seguimiento de las recomendaciones oficiales son claves para actuar con calma durante un sismo”, afirmó Domínguez.

Tres rescatistas con uniformes rojos, cascos y mochilas, de rodillas entre escombros. Cinta amarilla de seguridad en el suelo. Edificios y montañas al fondo
Un equipo de rescatistas USAR del Cuerpo de Bomberos del Perú revisa escombros y cinta de seguridad en un área con edificios deteriorados. (Andina)

Acceso al recurso digital

El mapa interactivo del CISMID se presenta como una herramienta gratuita para toda la ciudadanía. Consultar el nivel de resistencia del suelo donde se vive puede marcar la diferencia, ya que permite identificar áreas de mayor vulnerabilidad y planificar acciones de refuerzo en las viviendas.

La información que ofrece el CISMID es fundamental para que las familias puedan tomar decisiones informadas y reducir el riesgo frente a futuros sismos. Las autoridades insisten en la importancia de la prevención y la consulta constante de fuentes oficiales para garantizar la seguridad de la población.

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